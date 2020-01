Har utviklet spiselig emballasje som kan erstatte plast

Plast er et «nødvendig onde» for å bevare en rekke matvarer. Med oppfinnelsen til Frida van der Drift Breivik og Frøya Thue kan dette være i ferd med å snu.

Nå er de to studentene belønnet med hederspris for nyskapende norsk design sammen med tre andre prosjekter.

– Disse prisvinnerne viser at det er håp i klimakrisen for oljenasjonen Norge, sier Thea Mehl i stiftelsen Design og Arkitektur Norge (DOGA).

Hedersmerket for nyskapende design og arkitektur er i år tildelt ikke bare ett, men fire bærekraftige prosjekter:

En emballasje av tang og tare som kan erstatte plast.

En undersjøisk restaurant som også er forskningsstasjon.

En hjertemåler som skal redusere barnedødelighet.

«Usynlig arkitektur» for å gjenskape 27 landområder som Forsvaret har brukt.

– Norge er i forandring. Vi er på vei fra å være avhengig av olje til å bli en innovasjonsnasjon som skaper nye tjenester. Det bobler under overflaten, mange kloke hoder og gründere får til mye bra og viktig, sier Mehl.

Befolkningen har fått en sterkere stemme og den voksende bevisstheten om bærekraft driver Norge i riktig retning, mener seniorrådgiveren i DOGA.

– Vi er kreative og løsningsorienterte. Dette er modige prosjekter som setter Norge på kartet for framtidsretta, bærekraftig design, sier Mehl.

Vinnerne av Hedersmerket for god design og arkitektur:

DYPP

Foto: DOGA

Utforming : Frida van der Drift Breivik og Frøya Thue på Design- og arkitekthøyskolen i Oslo

: Frida van der Drift Breivik og Frøya Thue på Design- og arkitekthøyskolen i Oslo Bærekraftig: Emballasje som er spiselig, sunn og uten avfall

Emballasje som er spiselig, sunn og uten avfall Nytenking: Tang og tare fra havbruk kan dyrkes som erstatning for plast

Studentene har utviklet en metode for å bruke alginat, «tangens cellulose», til emballasje. Alginatet blir til en slags gelé du kan dyppe grønnsaker og frukt i, og vil ha så å si samme holdbarhet som plastfolie.

Fra juryens uttalelse: Wow! Dette er et så banebrytende prosjekt at vi nesten mangler ord. Presist, innovativt, gjennomarbeidet og bærekraftig – det er imponerende mange gode kvaliteter her. Kan bety ny næring og industri langs hele kysten, krever lite investering og kan potensielt føre til store positive endringer innen emballasje.

NeoBeat

Foto: Lærdal Global Health

Utforming: Lærdal Medical

Lærdal Medical Oppdragsgiver: Lærdal Global Health

Lærdal Global Health Bærekraftig: Laget for å vare lenge

Laget for å vare lenge Nytenking: Lett tilgjengelig og enkel teknologi når sekundene teller

Gir rask informasjon om hjerterytmen til nyfødte. Det kan være utfordrende å måle helsetilstanden på nyfødte fordi kroppene deres er så små at det er vanskelig å utstyre dem med måleapparater. NeoBeat prøves ut i Norge, Tanzania, Uganda, DR Kongo og Nepal.

Fra juryens uttalelse: NeoBeat er et resultat av en svært grundig prosess. Her stemmer alt: Den har en grundig gjennomtenkt form og funksjon som vi opplever som nyskapende på sitt felt. Den er enkel og intuitiv å bruke, gjøre ren og lade, og den er laget for å vare lenge.

Under

Foto: Ivar Kvaal

Utforming: Snøhetta

Snøhetta Oppdragsgiver: Lindesnes Havhotell

Lindesnes Havhotell Bærekraftig: Hybridbygg

Hybridbygg Nytenking: Første undersjøiske restaurant i Europa

Under er laget av arkitekter, designere, havforskere og lokale håndverkere i tett samarbeid. Det er et såkalt hybridbygg, og er også en marinbiologisk forskningsstasjon. Har skapt bølger over hele verden og blitt en turistattraksjon.

Fra juryens uttalelse: Vi lar oss imponere av en svært omfattende prosess som har resultert i et landemerke innenfor matkunst og havforskning. Her er alt gjennomtenkt ned til den minste detalj, og samspillet mellom akustikk, farger og form har skapt en helt egen verden der nede under vannflaten.

«Landscape Healing»

Foto: Richard John Seymour

Utforming: 3RW arkitekter AS

3RW arkitekter AS Oppdragsgiver: Forsvarsbygg

Forsvarsbygg Bærekraftig: Gir 27 områder rene tilbake til naturen

Gir 27 områder rene tilbake til naturen Nytenking: Rydder opp etter inngrep i landskap

Store landområdet som Forsvaret ikke bruker lenger vil bli gjenskapt. Mer enn 200 km² norsk natur skal rehabiliteres.

Arbeidet er møysommelig og komplekst. Mange steder må det øverste laget av jordsmonnet fjernes fordi det er forurenset av ammunisjonsrester og kjemikalier. Flora må gjenplantes. Noen av områdene blir tilbakeført som nasjonalparker.

Fra juryens uttalelse: Dette tverrfaglige prosjektet med forskere, biologer, historikere, arkeologer og soldater – ledet av arkitekter – utfordrer det tradisjonelle synet på hva arkitekter kan bidra med. Landscape Healing er gjennomført med stor ydmykhet og respekt for den opprinnelige naturen, og bør bli et forbilde for hvordan vi kan og bør rydde opp etter oss når vi har gjort inngrep i naturen.

De andre prosjektene som ble nominert til Hedersmerket:

«Barking up the right tree»

Foto: Ida Wressel

Utforming: Ida Wressel og Nikolina Søgnen i Bonitet Arkitektur fra Bergen Arkitekthøgskole

Ida Wressel og Nikolina Søgnen i Bonitet Arkitektur fra Bergen Arkitekthøgskole Bærekraftig: Fokus på klima, miljø og lokal verdiskaping

Fokus på klima, miljø og lokal verdiskaping Nytenking: Tenker 100 år fram i tid

Studentene utforsker hvordan arkitekter kan være pådrivere for bærekraftig produksjon og bruk av lokal skog i byggeprosjekter. Denne masteroppgaven utfordrer «sannheten» om at å bruke lokalt, norsk tømmer er dyrere enn å kjøpe det fra utlandet og få det tilkjørt.

Juryens uttalelse: Dette er svært relevant for bransjen. Vi er imponert over nøyaktigheten i prosjektet og hvor grundig de har gått til verks. De har sett på hele verdikjeden fra bærekraftig skogbruk til konkret arkitektur. De legger opp strategier og virkemidler for å skape innovasjon og kunnskap om lokale tresorter, blant annet ved å prosjektere et treakademi.

«Economio»

Foto: LArsen & Amaral

Utforming: Larssen & Amaral

Larssen & Amaral Oppdragsgiver: Economio

Economio Bærekraftig: Viser hvordan forbruk fungerer

Viser hvordan forbruk fungerer Nytenking: Brettspill hvor vinneren ikke er den som har mest

«Economio» lærer unge å ta ansvar for egen økonomi. Forteller om forbruk og sirkulærøkonomi på en enkel måte. Spillet er utviklet gjennom hyppig prototyping og testing sammen med tenåringer, foreldre, lærere og brettspill-klubber over hele landet.

Fra juryens begrunnelse: Et kjempespennende produkt og noe vi faktisk tenker at foreldregenerasjonen også vil ha nytte av. Designprosessen har vært særdeles grundig, og resultatet er et svært gjennomtenkt spill som like fint kan spilles over fredagstacoen som i et klasserom.

Krabat Runner

Foto: Heidi Dokter

Utforming: Krabat

Krabat Oppdragsgiver: Hepro

Hepro Bærekraftig: Produktets lange levetid

Produktets lange levetid Nytenking: Kul sparkesykkel for barn med funksjonsnedsettelse

Sparkesykkelen med tre hjul gjør at barn med nedsatt funksjonsevne kan være med på flere aktiviteter utendørs, i stedet for å være plassert i vogn eller rullestol.

Fra juryens uttalelse: Sparkesykkelen har et enkelt og røft uttrykk som appellerer til alle barn. Juryen har stor tro på at Krabat Runner vil bidra til å senke barrieren mellom barn med funksjonsnedsettelse og funksjonsfriske barn, og åpne nye arenaer for lek og sosial omgang.

Espen Andersen

Foto: Larssen & Amaral

Utforming: Larssen & Amaral

Larssen & Amaral Oppdragsgiver: Musikkprodusent Espen Andersen

Musikkprodusent Espen Andersen Bærekraftig: Fungerer på mange produkter

Fungerer på mange produkter Nytenking: Unikt visuelt språk

Her er det laget «musikalsk» design bygget på to enkle former: En rød sirkel (innspillingsknapp) og en rett linje (avspillingsindikator). Nettsiden bruker de grafiske elementene til interaksjon i musikkprodusentens nettunivers.

Fra juryens uttalelse: Her er hver minste detalj tatt stilling til og smidd inn i en visuell helhet som fungerer like bra på en nettside som på et visittkort. Dette er et godt eksempel på det vi kaller grafisk designs superkrefter.

Soria Moria badstue

Foto: Dag Jensen

Utforming: Nordisk designteam

Nordisk designteam Oppdragsgiver: Telemarkskanalen regionalpark

Telemarkskanalen regionalpark Bærekraftig: Lokale materialer og laget for naturopplevelse

Lokale materialer og laget for naturopplevelse Nytenking: Gammel byggeskikk i moderne form

Badstuen som er plassert på påler i enden av innsjøen er en del av kunstprosjektet «Vannvegens forteljingar». Brukes av både lokalbefolkning og turister. Et nordisk team med arkitekter, landskapsarkitekter, lysdesignere og kunstnere har samarbeidet om å skape landemerket.

Fra juryens uttalelse: Det er sjelden at et bygg forsterker opplevelsen av landskapet slik som Soria Moria lykkes med. Vi i juryen får en nesten fysisk opplevelse bare av å se bilder av anlegget slik det ligger i vannkanten.

«Elements of AI»

Foto: Feed AS

Utforming: Feed

Feed Oppdragsgiver: Universitetet i Helsinki og Reaktor

Universitetet i Helsinki og Reaktor Bærekraftig: Gratis nettkurs for alle

Gratis nettkurs for alle Nytenking: Kunstig intelligens for dummies

Nettkurs som gjør kunstig intelligens (AI) begripelig for folk flest. Det er gratis, for alle, hvor enn man måtte befinne seg i verden.

Fra juryens uttalelse: Ypperlig interaksjonsdesign og visuell kommunikasjon. Vi er imponert over hvordan design er koblet til pedagogikk for å gjøre noe så komplisert som kunstig intelligens enkelt å forstå.

Dette er DOGA-merket og Hedersmerket Ekspandér faktaboks Prisene til stiftelsen Design og Arkitektur Norge (DOGA): DOGA-merket for design og arkitektur, en nasjonal anerkjennelse til norske virksomheter og utøvere som utmerker seg gjennom fremragende bruk av design og/eller arkitektur. Delt ut siden 1961.

DOGA-merket nykommer, en årlig prisutdeling som løfter frem de beste prosjektene fra studenter og nyetablerte designere og arkitekter. Delt ut siden 1991.

DOGA Hedersmerket er den største anerkjennelsen blant DOGAs priser. Det gis til særlig gode prosjekter som har mottatt DOGA-merket.

Jacob-prisen, den høyeste utmerkelsen DOGA kan gi til aktive formgivere i Norge. Prisen har vært delt ut årlig siden 1957. Nettsidene til Design og arkitektur Norge.

