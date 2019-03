Vil stanse flyttingen av Picassos kunst

Gro Nesjar Greve er datter av kunstneren Carl Nesjar. Han var den som utførte Picassos kunstverk som er plassert i Y-blokka i regjeringskvartalet. I 2014 ble det vedtatt at denne blokka skal rives.

Nå frykter hun at de to Picasso-utsmykkingene «Fiskerne» og «Måken» skal bli ødelagt.

– Her er faren min i fullt sandblåser-utstyr mens han jobber på kunstverket sitt i høyblokka.

Nejsar Greve peker på bildet av faren sin. Ikke bare var han kunstner i høyblokka, men han hadde også ideen til Picassos kunstverk og utførte arbeidet.

– Dette er stedsspesifikke verk som var en gave til Norge, sier hun.

Godkjent av Picassos arvinger

Pablo Picassos familie godkjent nylig den nye plasseringen av kunstverkene som skal plasseres i et helt nytt bygg som skal reises etter at blokka er revet.

Harald Holter er daglig leder for opphavsrettsorganisasjonen BONO og sier at Picassos familie hele tiden har ønsket at kunsten skal være der den er. Etter at det ble kjent at blokka skal rives, har imidlertid familien godkjent de nye planene for plassering.

Den verdenskjente kunstneren Pablo Picasso og den norske kunstneren Carl Nesjar samarbeidet om kunsten i Y-blokka. Picasso tegnet kunsten, Nesjar sandblåste den inn i veggen. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Pappas ide

Carl Nesjars datter forteller at det var hennes fars ide at Pablo Picasso skulle utsmykke Y-blokka i regjeringskvartalet og at Picasso ble veldig begeistret for oppgaven. Hun forteller at de to hadde kjent hverandre i mange år.

Hun mener begge to hadde snudd seg i graven dersom de visste hva som nå er i ferd med å skje.

Uerstattelig

Juridisk rådgiver i BONO Kristine Farstadvoll, innrømmer at hun er bekymret for både flyttingen og rivingen.

Hun sier det ville vært en katastrofe dersom noe av kunsten skulle gå i stykker.

– Dette er jo uerstattelig, sier hun.

Dette kunstverket skal på flyttefot når Y-blokka skal rives. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

«Fiskerne» er i dag en integrert del av bygningsmassen. Kunstverket veier 106 tonn og selve motivet er 110m2.

Nesjar Greve mener hun at hun som datter av Carl Nesjar burde vært spurt og fått komme med sin mening om flyttingen av de to kunstverkene. Hun har nå tatt kontakt med advokat.

– Det finnes bare tre slike verk i verden, et er i privat eie, et er i Spania og så er det dette i Norge, sier Greve.