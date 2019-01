Vil ha Dødshuset i Norge

Dødshuset er et hus Melgaard selv har skisset på papir, og som er utviklet til en byggeklar bolig i samarbeid med Snøhetta arkitekter og Selvaag-gruppen.

I fjor flyttet kunstner Bjarne Melgaard tilbake til Norge for å bygge og bo i «A house to die in». Men planleggingen og byggingen av Dødshuset gikk ikke stille for seg.

Problemet var at tomten huset skulle bygges på, ligger tett opptil noen kunstnerboliger på Oslos vestkant og Edvard Munchs gamle atelier.

Etter flere år med nabokrangler sa politikerne nei til prosjektet i august i fjor. Nylig ble det kjent at Dødshuset skal utenlands.

Bærum kommune vil ha Dødshuset

Men nå kan det se ut til at Norge vil ha Dødshuset likevel. Tone Hansen, direktør på Henie Onstad Kunstsenter i Bærum, har til og med et sted Dødshuset kan bygges i tankene.

– Vi har veldig lyst til å utvide skulpturparken vår på Høvikodden, 50 meter unna Henie Onstad kunstsenter, med «A house to die in».

Tone Hansen foran stedet på Høvikodden hun tenker kan passe til Dødshuset. Foto: NRK

Hansen tror Dødshuset ville passet fint inn på Høvikodden, da det er et stort friluftsområde, som Bærums befolkning benytter seg mye av.

– Jeg tror dette vil være med på å forsterke opplevelsen av parken. Det er jo snakk om veldig ekspremintell arkitektur, en fantastisk bygning som hviler på noen morsomme skulpturer, og det er mye som kommer sammen rundt verket.

– Bjarne Melgaard representerer noe unikt

Bærum kommune er positive til Dødshuset. Leder for kulturutvalget i Bærum, Morten Skauge, synes det er tragisk hvis Dødshuset må flyttes til utlandet.

– Det er en veldig spennende idé å ha Dødshuset på Høvikodden. Bjarne Melgaard representerer noe nytenkende og helt unikt innen norsk kunst, og om 100 år vil vi nok si at han er en av våre største. Derfor er det viktig at vi tar vare på en stor skatt som Dødshuset.

Men det gjenstår å se om Bjarne Melgaard ønsker å ha Dødshuset i Norge. Tone Hansen håper i vært fall på at Melgaard vil bygge Dødshuset sitt på Høvikodden.

– Vi skal i hvert fall gå i dialog med Bjarne Melgaard, så får vi se hva han har å si. Men jeg håper inderlig at han har lyst til å være med oss på dette prosjektet.

Tar ikke alltid så godt vare på våre egne kunstnere

Også kulturminister Trine Skei Grande er positiv til at Dødshuset skal kunne bygges i Norge.

Kulturminister Trine Skei Grande er positiv til å ha Dødshuset i Norge. Foto: Pressebilde Venstre

– Jeg synes det er kjempekreativt av Bærum kommune å komme med et sånt forslag. Jeg håper jo alltid at norske kunstnere får muligheten til å realisere sin kunst i Norge.

Skei Grande mener at Norge ikke alltid tar så godt vare på våre egne kunstnere.

– Jeg håper jo alltid at norske kunstnere får muligheten til å realisere sin kunst i Norge, og så er det selvsagt krevende hvor man skal plassere det. Men jeg hadde jo håpet at man skulle finne et annet sted i landet for en norsk kunstner.

Snøhetta, Selvaag-gruppen og Bjarne Melgaard har ikke hatt anlending til å kommentere saken til NRK i dag.