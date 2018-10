Vennskapsbyer «slår opp» over kontroversiell statue

Den japanske byen Osaka og den amerikanske byen San Francisco har vært vennebyer i over 60 år. Byene ble offisielt «søsterbyer» i 1957, med mål om å bygge broer mellom to sentre for kultur og finans.

Men nå er slutt, har Osakas borgermester Hirofumi Yoshimura bestemt, skriver The Guardian.

Årsaken til bruddet er at San Francisco satte opp en statue som japanerne ikke liker.

Statuen viser tre kvinner fra henholdsvis Kina, Korea og Filippinene, og symboliserer kvinner og tenåringsjenter som ble tvunget til å jobbe i japanske frontlinjebordell under andre verdenskrig.

SINT: Hirofumi Yoshimura, borgermester i Osaka, har sendt et ti sider langt brev til borgermesteren i San Francisco. Foto: Jon Durr / AFP/NTB Scanpix

I sitt 10 sider lange brev til San Franciscos borgermester London Breed, skriver Yoshimura at historikere er uenige om den japanske hærens bruk av krigsbordeller, og at inskripsjonen på statuen mangler historiske bevis.

– Jeg er positiv til å beskytte verdighet og menneskerettigheter for kvinner. Men hvis hensikten er å beskytte kvinners menneskerettigheter, foreslår jeg at noe av den spesielle oppmerksomheten som Japan nå får, bør utvides for å minne alle kvinner som har blitt ofre for seksuelle overgrep fra soldater verden over, sier Yoshimura.

Uenige om sexslavene

Noen historikere mener at så mange som 200.000 kvinner, flesteparten koreanere, ble lurt eller tvunget inn i krigsbordeller ved fronten fra 1932 og frem til Japans kapitulasjon i 1945.

I 2015 ble Sør-Korea og Japan enige om en avtale som skulle adressere disse «comfort women».

Statsminister Shinzo Abe ga ut en offisiell unnskyldning, og Japan lovet å opprette et fond på 312 millioner kroner for å ta seg av eldre kvinner som hadde blitt tvunget inn i prostitusjon under krigen.

Men Japan nektet å ta på seg det juridiske ansvaret, som sannsynligvis ville medført et skred av erstatningssøksmål. Sør-Koreas president Moon Jae-In har beskrevet fondet som «dysfunksjonelt», og at pengene like godt kan bli sendt tilbake til Japan.

Artikkelen fortsetter under bildet.

ANTI-JAPAN: Tidligere «comfort woman» Lee Yong-soo vinker til publikum under en demonstrasjon mot Japan i august i år. Foto: KIM HONG-JI / Reuters

San Francisco: – Uheldig

Lignende statuer av «comfort women» finnes flere steder i Sør-Kore, men statuen i San Francisco er den første i en stor amerikansk by.

I en pressemelding skriver San Franciscos borgermester Breed at det er «uheldig» at vennskapsbåndet mellom byene nå er ødelagt.

San Francisco har heldigvis 18 andre vennebyer å lene seg på, men vennskapsbåndet med Osaka var det eldste. Byene «slår opp» offisielt i Desember.