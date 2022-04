På grunn av krigen i Ukraina har ikke bandmedlemmene i Kalush Orchestra fått opptrådt sammen, eller forberedt seg til Eurovision Song Contest i Italia, i mai.

I mars meldte den ukrainske TV-kanalen Suspilne at bandet ikke kom til å opptre live i Torino heller, fordi de ikke kunne forlate landet da samtlige medlemmer er menn. Ukraina skulle istedenfor sende inn en forhåndsinnspilt opptreden.

Nå får bandet dra til Torino, og representere Ukraina, allikevel. De får også dra ut av landet for å delta på de forskjellige promokonsertene rundt om i Europa, i forkant av musikkonkurransen.

– Alle hjelper Ukraina på sin måte. I en tid hvor verdens øyne ser mot Ukraina er vår fordel å kunne fortelle om krigen i Ukraina, og kommunisere med det europeiske publikummet gjennom vår kreativitet, skriver Kalush Orchestra på sin egen Instagram-profil.

Kalush Orchesta kom egentlig på andreplass i den nasjonale finalen i februar, men vinneren trakk seg. Foto: Suspilne / Suspilne

– Kommer til å få enormt med telefonstemmer

Redaktør i Eurovision-nettstedet Wiwibloggs, William Lee Adams, tror Ukraina kan ende med å vinne hele konkurransen.

– Publikum greier ikke ignorere krigen om de vil eller ikke. Kalush Orchestra er den ultimate underdogen. Hindringene de må overvinne for å komme til Eurovision, og ikke minst ståpåviljen de representerer, vil skape et av årets TV-øyeblikk.

Redaktør i Eurovision-nettstedet Wiwibloggs, William Lee Adams, tror Ukraina kan vinne. Foto: privat

Adams tror fagjuryene er det eneste som kan stoppe en eventuell Eurovision-seier.

– De kommer til å få enormt med poeng fra telefonstemmene. Det som er mindre sikkert er juryens stemmer. Jurymedlemmer har en tendens til å ta enkle og trygge valg siden navnet deres er knyttet til stemmene. I et normalt år ville ikke juryen stilt seg bak ukrainsk folk-rap, men dette er ikke et normalt år så hvem vet.

NRKs ekspertpanel er klare i sin dom: dette er Norges tøffeste konkurrenter i Torino. Du trenger javascript for å se video. NRKs ekspertpanel er klare i sin dom: dette er Norges tøffeste konkurrenter i Torino.

Skal være en ikke-politisk konkurranse

Eurovision Song Contest skal egentlig være et ikke-politisk arrangement, hvor hele Europa kan samles. Det er ikke realiteten sier Adams.

– Arrangørene liker å si at Eurovision er upolitisk, men deltakerne konkurrerer for et land og under flagget deres. Enhver konkurranse mellom land er på et eller annet nivå et spørsmål om politikk. Eurovision vil derfor alltid preges av politikk.

Sist gang Ukraina vant konkurransen var intet unntak forteller han videre.

– Deres forrige seier, i 2016, kom i kjølvannet av Russlands annektering av Krim-halvøya. Det skapte en bølge av sympati, og vinneren Jamala red den bølgen helt til seier.

At krigen vil prege showene i mai er det ingen tvil om.

– Produsentene har ikke noe annet valg enn å ta opp krigen. Det vil se dumt hvis produsentene ignorerer den grufulle virkeligheten at krigen har returnert til Europa.

Eurovision-ekspert synes Ukrainas bidrag er vinner-verdig. Foto: Privat

Eurovision-ekspert og entusiast Anders Tangen mener krigen også er et angrepet på Eurovision sine verdier, og at det derfor vil påvirke konkurransen i mai.

– Dette er langt mer en politikk. Det handler om liv, det handler om død, det handler om menneskerettigheter.

Men dette er jo en musikkonkurranse, burde ikke da beste låt vinne?

– Joda, men den ukrainske låten kunne vunnet i et godt år, selv uten krig i landet. Det hadde ikke vært så sannsynlig, den har økt så klart.

For låten kan forsvares som en vinner, mener Tangen.

– Heldigvis er det en låt som har gjort seg bemerket og gjort det brukbart på oddsen også før krigen brøt ut. Så det er ikke en låt som hadde vært en helt utenkelig vinner selv uten krigen.

Årets ukrainske Eurovision-deltaker Kalush Orchestra kriger i Ukraina. I mai skal de representere landet i ESC. Denne videoen ble laget før det ble bekreftet at de likevel skal opptre live i Torino. Du trenger javascript for å se video. Årets ukrainske Eurovision-deltaker Kalush Orchestra kriger i Ukraina. I mai skal de representere landet i ESC. Denne videoen ble laget før det ble bekreftet at de likevel skal opptre live i Torino.

Deltar i krigen

Medlemmene i bandet har hjulpet den ukrainske befolkningen på forskjellige måter i krigen. Blant annet gjennom frivillig arbeid og som soldater i Kyiv.

Ukraina konkurrerer i samme semifinale som Norge tirsdag den 10. mai. Norge skal opptre nest sist, mens Ukraina synger som nummer 6. Ukraina er det eneste landet som har tatt seg til finalen hvert eneste år siden semifinalene ble introdusert i 2004.