Scorpions endra på hitlåt under konsert for å støtte Ukraina

Det tyske rockebandet Scorpions har bytta ut ord om Moskva i hitlåten Wind of Change for å vise støtte til Ukraina, skriv Kyiv Post.

På ein konsert i Las Vegas på søndag erstatta vokalist Klaus Maine den første linja i songen med «Now listen to my heart, it says Ukraine», skriv Kyiv Post. Eigentleg starta songen med: «Follow the Moskva, down to Gorky Park».