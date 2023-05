Ed Sheeran frikjent for plagiat

En domstol i New York har torsdag frikjent artisten Ed Sheeran for plagiat av Marvin Gayes låt «Let's get it on».

Det er etterkommerne etter Ed Townsend, som skrev låten sammen med Marvin Gaye i 1973, som saksøkte både Sheeran og plateselskapet Warner Music Group.

De mente Sheeran hadde plagiert akkorder og rytmer fra 70-tallshiten i sin egen låt «Thinking Out Loud».