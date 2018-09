Kulturminister Trine Skei Grande og TV 2-sjef Olav Sandnes skriver under avtale mellom TV 2 AS og staten ved Kulturdepartementet om kommersiell allmennkringkasting i morgen klokka 09.30.

Det melder Kulturdepartementet i en pressemelding.

Mediehuset leverte i september i fjor sin søknad til departementet om å bli kommersiell allmennkringkaster. Det var på forhånd spekulert på om TV3 og P4s eierselskap MTG ville melde seg på i konkurransen, men TV 2 var eneste søker.

Grande stiller krav

Til TV 2 sier Skei Grande at det har vært viktig å få på plass en avtale som står seg både politisk og juridisk, og at hun kommer til å stille krav til TV 2.

– Ja, vi kommer til å stille krav til TV 2 og jeg håper TV 2 ser hvilken tilleggsverdi det vil ha for firmaet fremover, sier Grande til kanalen.

TV 2-sjef Olav Sandnes sier til eget mediehus at han er lettet og at dette er en «gledens dag».

– Det er i realiteten en dekning av merkostnader som følge av et oppdrag vi påtar oss. Det oppdraget handler om områder som typisk ikke er lønnsomme. Vi er jo en kommersiell aktør som tar på oss et ikke-kommersielt oppdrag og da er det også naturlig at det er en dekning av merkostnader, sier han.

Kommersiell allmennkringkasting Ekspandér faktaboks Lørdag 23. september klokken 16 løper søknadsfristen ut for en avtale om kommersiell kringkasting i fjernsyn.



I 2010 ble det inngått avtale mellom Kulturdepartementet og TV 2 om status som formidlingspliktig allmennkringkaster.

I 2015 tok departementet til orde for at de ønsket å opprettholde kommersiell allmennkringkasting i Norge.

Avtalen ble forlenget ett år i februar 2015, og gjalt fram til 31. desember 2016. I august i fjor ble det kjent at TV2 valgte å ikke søke om å få være kommersiell allmennkringkaster med de søkervilkårene som da forelå.

Kulturdepartementet utlyste en ny avtale 23. juni 2017. Allmennkringkasting, i form av daglige nyheter, programmer for barn og unge på norsk og norsk film og tv-drama, skal leveres på lineær-tv og på en ikke-lineær tjeneste.

Statens går inn og kompenserer noen av kostnadene, som maksimalt vil dekke tilbyders nettokostnader knyttet til oppdraget med inntil 135 millioner kroner i året i fem år – inkludert en rimelig fortjeneste.

Inntekter og utgifter knyttet til oppdraget må skilles klart ut fra annen virksomhet.

TV 2 har per i dag ikke statsstøtte, men er sikret full distribusjon til hele landet gjennom sin avtale med staten.

Regjeringen akter å inngå avtale om kommersiell allmennkringkasting i løpet av desember. (Kilde: NRK, Dagens Næringsliv)

Hovedkontor utenfor Oslo

Avtalen om kommersiell allmennkringkasting går ut på at kanalen plikter seg til å levere en vanlig TV-kanal, og i tillegg ha en digital tjeneste som tilbyr innhold for barn og unge, daglige nyheter og norsk TV-drama.

Med den nye konsesjonen følger også offentlig pengestøtte på opptil 135 millioner kroner i året. Til gjengjeld må søkeren ha hovedkontor og nyhetsredaksjon utenfor Oslo.

Detaljene i den nye avtalen som inngås onsdag er foreløpig ikke kjent.