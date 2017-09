Kun TV 2 vil være kommersiell allmennkringkaster

TV 2 leverte fredag søknad til Kulturdepartementet om å bli kommersiell allmenkringkaster, skriver kanalen selv i en pressemelding lørdag.

ENESTE SØKER: TV 2-direktør Olav T. Sandnes vil fortsatt være allmennkringkaster. Foto: Jan-Petter Dahl

– Vi har søkt fordi vi har sett at det nå har kommet en veldig balansert avtale på plass, og jeg vil berømme Kulturdepartementet og Stortinget for at de har jobbet så hardt for å få på plass en allmennkringastermodell, sier TV 2-direktør Olav T. Sandnes til NRK lørdag ettermiddag.

Fikk ikke konkurranse

Kulturdepartementet bekrefter i en pressemelding lørdag ettermiddag at TV 2 er eneste søker.

– Jeg er glad for at TV 2 har søkt om avtale med staten for å drive kommersiell allmennkringkasting. Dette viser at den avtalen regjeringen utlyste vil sikre en fortsatt sunn konkurranse på kringkastingsområdet og bidra til et mangfold av nyhetsmedier i Norge, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland i pressemeldingen.

Med TV 2 som eneste søker, ligger det an til at Norge fortsatt vil ha en kommersiell allmennkringkaster med hovedkontor i Bergen.

– Vi ønsker å videreføre det som har vært en rød tråd for TV 2 de siste 25 årene, som er å være et viktig alternativ til NRK på det mediet som brukes mest i Norge, sier TV2-sjef Sandnes til NRK.

Det var på forhånd spekulert på om TV3 og P4s eierselskap MTG ville melde seg på i konkurransen. Administrerende direktør Morten Aas bekrefter at selskapet vurderte sterkt å søke, men at de ikke fikk regnestykket til å gå opp.

– Vi vurderte det veldig nøye, fordi det hadde vært spennende å utfordre TV 2, men vi fikk ikke alle brikkene på plass på den korte tiden som var. Det var mange puslespillbrikker som skulle falle på plass, og det ble for komplisert, sier Aas.

Usikkerhet om søknad

Avtalen om kommersiell allmennkringkasting går ut på at kanalen plikter seg til å levere en vanlig TV-kanal, og i tillegg ha en digital tjeneste som tilbyr innhold for barn og unge, daglige nyheter og norsk TV-drama.

Med den nye konsesjonen følger også offentlig pengestøtte på opptil 135 millioner kroner i året. Til gjengjeld må søkeren ha hovedkontor og nyhetsredaksjon utenfor Oslo.

På forhånd var det imidlertid knyttet usikkerhet til om TV2 kom til å søke den nye konsesjonsavtalen.

Flere eksperter og medievitere NRK snakket med, spådde i forkant at TV 2 kom til å bli eneste søker, men det ble også spekulert på om Schibsted eller TV3- og P4-eier MTG ville stå på søkerlisten.