Russelåter med drøye tekster har blitt debattert også i år.

Nå har komikerduoen Sigrid Bonde Tusvik og Lisa Tønne laget en russelåt som skal være på samme nivå, med jenter i sangtekst-førersetet, med låten som heter «Cum together 2021».

– Når gutter kjører «hore, hore, hore» på sine låter, så må vi svare med samme mynt, sier Sigrid Bonde Tusvik til NRK i radioprogrammet Ukeslutt.

For de synger blant annet: «Du er en boytoy, jobben din er å slikke fitte».«Morra di har sagt at størrelsen ikke teller, det er jug».

Låten skal være parodisk, og de vil at den skal være så bra at russen selv skal elske den, sier de.

– Jeg føler at Sjeiken 2015 er en grunnhorelåt som ligger i bånn. Det er mange gode russelåter der ute, og vi må legge oss på det nivået, sier Lisa Tønne.

– Vi ble veldig inspirert av at russepappaen sa at man ikke må la seg krenke så mye. Derfor har vi laget en russelåt for russejenter som er bygd på samme lest som horelåtene til Tix og The Pøssy Project, og alle som lager russelåter, forteller Tusvik.

– Skal være grovt og drøyt – på alles premisser

– Det jeg elsker med horelåtene til Tix er jo at det nettopp er grovt, og drøyt. Det er hele poenget, sier Tusvik videre.

– Det eneste problemet med russelåter som snakker ned jenter, er at noen av russegutta har skrevet teksten og ønsker å tråkke ned jenter. Da tenkte jeg at her var det rom for å tråkke på gutta.

Tønne peker på at det er viktig at man skjønner at dette er ment som tull og moro – men denne gangen på guttenes bekostning.

– I en russetid så er det også mye alkohol, det er unge mennesker med uferdig frontallapp i hjernen sin. Da trenger du ikke å ha en låt som pumper «voldta, voldta, voldta». Skuta må styres slik at alle skjønner at dette er tull og gøy, men det skal være tull og gøy for alle. Ikke bare på noens premisser, sier Tønne.

– Jenter må ta tilbake seksualiteten på sine premisser

Tusvik og Tønne tror at folk er veldig lite vant til at jenter snakker så vulgært som de gjør i denne låten.

– Så fort jenta er den kåte, så oppleves det vulgært. Og det er fordi vi ikke er vant til å høre at jenter er kåte, og det har vi prøvd å gjøre i denne låta, sier Tønne.

– Jenter har lyst til å ta gutter også, det er ikke bare gutter som har lyst til å ta jenter. Jenter styrer også i senga. Det er ikke slik at gutter tar jenter bakfra og bruker dem som en oppblåsbar dukke, sier Tusvik.

Mensen i refrenget

Tønne sier at jenter snakker mer åpent om seksualitet nå enn før, men synes at mange jenter fortsatt snakker om seksualitet på gutters premisser.

– «Åå, jeg er så fri, jeg har trekant og firkant, og jeg tok den i toern». Er det så deilig, da? Var det nødvendig, da? Du får jo hemoroider av det. Hvorfor skulle du bli tatt analt? Var du så fri da du ble tatt analt? Kvinner og jenter må ta tilbake sin seksualitet på sine premisser, ikke gutta sine premisser, sier Tønne.

Tusvik og Tønne tror det er første gang mensen har blitt nevnt i en russelåt.

– Det var litt viktig å ha med mensen i refrenget. Jeg hadde lyst til å ha med at mensen er grunnen til at du er her. Du skal takke mensen til morra di. Ikke vær flau over mensen. At mensen er et tabu ennå, det gidder jeg faktisk ikke, sier Tønne.