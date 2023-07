Å tweete eller å x-e?

Søndag annonserte Elon Musk at han ville endre navnet på Twitter til «X».

Dagen etter var den ikoniske, blå fuglen som siden 2012 har symbolisert Twitter, historie.

Den ikoniske, blå Twitter-fuglen er fortid. Foto: AFP

Det er ikke fullstendig enighet om hvor mye merkevaren Twitter er verdt, ifølge Bloomberg.

Men navneendringen er trolig kostbar.

Konsulentselskapet Brand Finance har verdsatt Twitter til 4 milliarder dollar, mens Vanderbilt University mener verdien har ligget et sted mellom 15 og 20 milliarder dollar.

Det tilsvarer mellom 40 og 200 milliarder norske kroner.

– Først og fremst synes jeg dette virker helt idiotisk, sier Ståle Lindblad, ekspert på sosiale medier.

– Meningsløst

Han har fulgt Twitter og Musk over tid og har skrevet flere innlegg om utviklingen på sin blogg.

– Det er ikke mange merkevarer som er så kjente at de blir verb, sier han, med henvisning til «å tweete».

Allerede florerer bilder som viser at Twitter-logoen utenfor selskapets hovedkontor i San Francisco er under demontering. Snart vil vi kanskje se en X der det en gang stod Twitter. Foto: Reuters

– Å google er kanskje det eneste andre eksempelet. Så å kaste bort den merkevaren er helt meningsløst. Musk kaster ut barnet med badevannet og dette er nok en dårlig beslutning i en endeløs strøm av dårlige beslutninger, fortsetter Lindblad.

Til sammenligning er Twitters merkevareverdi omtrent like stor som Snapchat, men mindre verdt enn merkevarene Facebook og Instagram.

Facebooks merkevareverdi er størst og ligger ifølge Brand Finance på 59 milliarder dollar.

Verdiras

Twitter – eller X som det nå heter – har rast i verdi siden Musk kjøpte opp plattformen for 44 milliarder dollar i oktober i fjor.

X-en går igjen i mange av Musks produkter – Tesla Model X (bildet), SpaceX og satsingen på kunstig intelligens som han har kalt xAI. Et av Musk sine barn har til og med kallenavnet X (fullt navn: X Æ A-XII). Foto: Marcio Jose Sanchez / Ap

Plattformen har også mistet omtrent halvparten av annonseinntektene sine, ifølge Musk selv.

Twitter-trafikken skal også ha rast, ifølge flere analysebyråer.

– Nettstedet har gått fra å være blant verdens aller mest besøkte til å så vidt ligge blant topp 50, påpeker Lindblad.

Twitter-død

Musk har håndplukket Linda Yaccarino til ny X-sjef. I en tweet (en x?) skriver hun at X skal bli et «nettsted for lyd, video, meldinger, kjøp, betaling og bankvirksomhet».

Elon Musk promoterer den nye merkevaren «X» på sin profil. Foto: AFP

Noen eksperter tror Musk ønsker å gjøre X til noe som ligner kinesiske WeChat.

Den kinesiske plattformen som ofte blir sammenlignet med WhatsApp kombinerer i større grad kjøp og salg av tjenester med sosial interaksjon.

– Musk har lenge ønsket å skape en alt-mulig-app med muligheter for kjøp og salg, påpeker Lindblad.

Vil lage «superapp»

Han forklarer at Musks fascinasjon for X startet allerede i 1999 da han for første gang lanserte X.com. Dette var forløperen til det vi i dag kjenner som PayPal.

– Han ble etter hvert sparket ut av resten av teamet. Jeg tror dette er en slags omkamp. Da han kjøpte Twitter så han muligheten til å realisere denne typen superapp, sier Lindblad.

En annen teori er at Musk ønsker å styre samtalen vekk fra oppmerksomheten den nye appen Threads har fått.

Meta lanserte nylig appen Threads. Mange har pekt på den som det fremste alternativet til Twitter. Appen er foreløpig ikke tilgjengelig i Norge. Foto: DADO RUVIC / Reuters

Det er Meta som står bak Threads. Da appen ble lansert tidlig i juli, truet Musk med søksmål. Han beskyldte Meta for å kopiere Twitter. Dette har Meta avvist.

– Twitters rebranding er en påminnelse om at det er Elon Musk, ikke Threads eller noen annen app, som til syvende og sist vil begrave Twitter, sier analytiker Jasmine Enberg i Insider Intelligence til CNBC News.

Tro på Threads

Andre Twitter-konkurrenter har også fått oppmerksomhet den siste tiden, som Mastodon og Bluesky.

En kvinne i San Francisco har troppet opp foran Twitter-bygningen iført T-skjorte med blå fugl for å markere sin motstand mot X. Foto: Reuters

Lindblad har likevel mest tro på Threads.

– Av alle Twitter-alternativene jeg har testet, er Threads den eneste som har vekket den gamle Twitter-følelsen, sier han og legger til:

– Dessuten har de den store brukerbasen til Instagram å ta av.