– Jeg kommer garantert til å prøve det. Og jeg ser fram til det. Jeg er spent på hvordan det vil fungere.

Det sier den aktive Twitter-brukeren og komiker Espen Lervaag til NRK. Han har stor tro på appen Threads.

Der kan brukere dele små tekster på opp til 500 tegn. Appen eies av Meta, som også eier Facebook og Instagram.

På kun en dag hadde Threads over 30 millioner nedlastinger, etter lanseringen torsdag. Det er den raskest nedlastede appen noensinne, ifølge The New York Times. Fredag hadde appen mer enn 70 millioner nedlastinger, ifølge Time.

Komiker og manusforfatter Espen Lervaag tror Threads kan lykkes i Norge på sikt. Foto: NRK

– D e graver sin egen grav

Meta lanserte appen som en konkurrent til Twitter. Dette skjer parallelt med at Twitter har fått nye regler.

– Jeg tror at den veien Twitter går, at de graver sin egen grav, mener Lervaag.

Komikeren sier at Twitter har forblitt lite i Norge, men de få som har brukt det har elsket det, sier han.

Derfor tror han at det er noen konkrete krav som må oppfylles for at Threads skal bli stort i Norge.

– Det er nyhetsinformasjonen på Twitter som jeg alltid har satt pris på.

Dermed kommer det an på om folk strømmer til appen, eller lar være, understreker han.

Dette er «Threads» Ekspander/minimer faktaboks «Threads» er en app fra Instagram og eies av Meta, som også står bak Facebook. Brukere kan dele korte tekstinnlegg på opp til 500 tegn, og bilder og videoer på opp til fem minutter. Appen er tett integrert med Instagram, og du kan følge dem du følger på Instagram automatisk. Brukere kan ha åpne eller lukkede profiler, og lese tråder fra andre man følger eller som har åpen profil. Utformingen minner om Twitter.

Datatilsynet: – Neppe godt nytt

Threads ble lansert i hele verden, men ikke i EU og EØS, og er dermed ikke tilgjengelig i Norge ennå. Det er personvernet som er årsaken til dette, ifølge The Guardian.

Meta har foreløpig ikke besvart NRKs henvendelse om personvernet i appen og spørsmål om datainnsamlingen.

Tobias Judin i Datatilsynet mener appen gir Meta muligheten til å overvåke brukerne enda mer.

– Det er neppe godt nytt for personvernet, sier seksjonssjefen.

Datatilsynet i Norge er godt kjent med eierselskapet Meta og personvernet i appene.

– Metas forretningsmodell er å få så mye data om deg som mulig. Meta sier selv at de vil samle inn alt du gjør på Threads og at dette kan bli brukt til å profilere deg og tilpasse annonser til deg, sier Judin.

Tobias Judin er seksjonssjef for internasjonal seksjon i Datatilsynet. Han er bekymret, men ikke overrasket over datainnsamlingen i Threads. Foto: Ilja C. Hendel / © Ilja C. Hendel

Han tror appen kommer til å bli lansert i Norge snart.

– Meta tjener såpass mye penger på folk i Europa at de kommer nok til å lansere appen også her på sikt så lenge utsikten til profitt er større enn risikoen for bøter, sier Judin.

Omfattende tilganger

Han mener det er mulig å drive sosiale medier uten å samle inn så mye data fra brukerne sine, og at det er summen av all dataen som er bekymringsverdig.

– Meta vet alt om oss, privatlivet vårt og personligheten vår. Når de nå lanserer Threads, er det en mulighet til å samle inn all denne informasjonen om enda flere mennesker og i enda større grad, sier Judin.

Threads er Twitters nye, store konkurrent. Foto: DADO RUVIC / Reuters

Når man laster ned appen, ber den om en rekke tilganger til informasjon om deg. Ifølge App Store ber den blant annet om å vite hvor du er, betalings­informasjon, helse­opplysninger, kontakter, bilder og video.

Twitter truer med søksmål

Den nye appen har provosert Twitters eier, Elon Musk. Denne uka truet han med søksmål mot Meta på grunn av Threads.

Twitter-eier Elon Musk mener Threads er en kopi av Twitter. Dette avviser Meta-eier Mark Zuckerberg. Foto: JUSTIN SULLIVAN] [ALAIN JOCARD / AFP

Musk mener Threads er en kopi, og har uttalt at Twitter vil tviholde på sine opphavsrettigheter. De beskylder Meta for å ha ansatt tidligere Twitter-utviklere for å lage appen. Det avviser Meta.

– Ingen i utviklingsteamet til Threads er tidligere Twitter-ansatte, sier kommunikasjonsdirektør Andy Stone i Meta til Semafor.