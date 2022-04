Derfor kjøper Elon Musk Twitter

– Noen mennesker bruker håret sitt til å uttrykke seg selv, jeg bruker Twitter, skrev Musk på egen Twitter-kanal i 2019.

Tidligere har Musk, ved flere anledninger, erklært sin kjærlighet for plattformen, og at han ønsker at Twitter skal innfri sitt «ekstraordinære potensial». Musk selv har samlet opp over 85 millioner følgere på Twitter i løpet av nesten 13 år på plattformen.

– Ytringsfrihet er grunnsteinen i et fungerende demokrati, og Twitter er det digitale bytorget hvor menneskehetens fremtid debatteres, sa Musk i pressemeldingen som annonserte oppkjøpet.

Så kjøpte han hele selskapet for drøyt 400 milliarder kroner.

Musk har tidligere uttalt at Twitter-oppkjøpet ikke handler om penger.

– Jeg har en sterk følelse av at det å ha en offentlig plattform, som er maksimalt pålitelig og bredt inkluderende, er ekstremt viktig for sivilisasjonens fremtid. Jeg bryr meg ikke om økonomi i det hele tatt, sa Musk under en TED-konferanse i Vancouver tidligere i april.

– Det er veldig viktig for meg at folk både vet og har oppfatningen av at de er i stand til å snakke fritt innenfor lovens grenser, sa han da.

Elon Musk (til høyre) sammen med Chris Anderson fra TED-konferansen tidligere i april. Foto: Gilberto Tadday / AFP

Etter at oppkjøpet var klart, gjentok han sitt ønske om full ytringsfrihet på Twitter.

– Jeg håper at selv mine verste kritikere forblir på Twitter, for det er det ytringsfrihet betyr, skrev han på egen profil mandag kveld.

Forlater plattformen

Musk annonserte i oppkjøpsmeldingen at han ønsker å gjøre Twitter «bedre enn noensinne» ved å innføre nye funksjoner, fjerne spam-boter og kreve autentisering av alle brukere. Han har også, ved flere anledninger, snakket om å innføre en redigeringsknapp.

Flere personer har siden mandagens oppkjøp annonsert at de forlater plattformen. Skuespiller Jameela Jamil, kjent fra serien «The Good Place», annonserte på egen profil at hun vil forlate Twitter, ettersom hun mener at oppkjøpet vil hjelpe plattformen «nå sin endelige form av totalt lovløst hat».

Også i Norge skaper oppkjøpet reaksjoner. Edel-Marie Haukland, leder av Kristelig Folkepartis Ungdom, sier at hun nå vil slette brukeren sin – på grunn av Musks oppkjøp.

– Jeg har ikke tillit til han, sier hun til NRK.

Edel-Marie Haukland forlater Twitter etter at Elon Musk nå overtar roret. Foto: Tobias Kvalvik Henriksen / NRK

– I det hele og store bildet er det rett og slett bare en person jeg ikke har lyst å gi min persondata til, legger hun til.

Oppkjøpet bekymrer

De siste årene har Twitter tatt store grep mot spam og misbruk av plattformen. De har blant annet lagt til etiketter som markerer at Twitter-meldinger er falske eller villedende.

Flere frykter at Musk vil tillate feilinformasjon, desinformasjon, misbruk og hatytringer på Twitter.

– Uansett eierskap må alle sosiale medier være ansvarlige, og det innebærer å beskytte brukerne mot skader, sier en talsmann for Storbritannias statsminister Boris Johnson ifølge NTB.

Også EU minner om at Twitter må ta ansvar for innholdet som blir publisert.

– Om det er biler eller sosiale medier, selskaper som opererer i Europa må følge våre regler – uansett hvor stor eierandel de har i et selskap. Dette vet Musk godt. Han er godt kjent med de europeiske reglene for bilindustrien, og han vil raskt tilpasse seg til europeiske reguleringer, skrev EU-kommissær Thierry Breton på Twitter.

Thierry Breton kommer med en vennlig påminnelse om de europeiske reglene til Twitter-kjøper Elon Musk. Foto: JOHN THYS / AFP

Musk svarer på kritikken

Medieviter Ida Aalen har gitt ut tre bøker om sosiale medier. Hun tror ikke Twitter-brukerne vil oppleve noen forskjell på en god stund.

– Det vil nok ta veldig lang tid å få innført noen store endringer i praksis, sier Aalen til NRK.

Hun har fulgt debatten om oppkjøpet tett.

– Det store spørsmålet er jo om oppkjøpet handler om hans syn på ytringsfrihet, eller om han har kjøpt Twitter fordi han ønsker innflytelse.

Ida Aalen tror det vil ta tid før publikum opplever endringer på Twitter. Foto: Patrick da Silva Sæther / NRK

– Musk vet veldig godt at hans egen aktivitet på Twitter påvirker verdien av Tesla sterkt, som også driver hans formue. Derfor har jo også mange spekulert i at han kjøper Twitter fordi han er avhengig av Twitter indirekte, forteller hun.

Musk selv har respondert på reaksjonene tirsdag kveld norsk tid.

– Den ekstreme reaksjonen fra de som frykter ytringsfriheten sier alt, skriver Musk på egen Twitter-profil.