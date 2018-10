– Ta vare på vikingskipene vi har, før vi river opp det neste

– Norges vikingskip råtner på rot, sier en tydelig følelsesladd Knut Paasche til NRK Kulturnytt.

Han er arkeolog og forsker ved Norsk institutt for kulturminneforsking (NIKU) og en av Norges fremste eksperter på vikingskip.

I går våknet Norge til nyheten om det første vikingskipet som er funnet på 100 år – en verdenssensasjon, ifølge fylkeskonservatoren i Østfold.

Gravhaugen som beskyttet Jellestadskipet er vekk. Nå er skipet kun dekket av et tynt lag matjord. Foto: NRK

Hodebry og frykt

Men det oppsiktsvekkende vikingfunnet skaper skaper også hodebry og usikkerhet. Paasche frykter Jellestadskipet vil lide samme skjebne som vikingskipene Norge allerede har gravd opp.

– Staten har aldri stilt opp. Vikingskipshuset slik det står i dag er reist for private midler, sier han.

– Nå ønsker Universitetet i Oslo seg et nytt museum og disse skipene står og skriker etter hjelp. Så kan vi kanskje gjøre noe med de vi har, før vi river opp det neste?

Planene klare

Vikinggjenstandene på Bygdøy brytes ned slik de er utstilt i dag og er «truet av fysiske krefter» slo en internasjonal risikorapport fast i 2012.

Planene for et nybygg som vil sikre vikingarven for fremtiden er allerede klare, og bygget kan i teorien stå klart allerede i 2022-2023, ifølge Statsbygg.

Men da regjeringen la fram forslag til årets statsbudsjett tidligere denne måneden, var det ikke bevliget én krone til prosjektet.

– Byggeprosjektet ble klart nå i høst, og vi har ikke fått det med på årets statsbudsjett, sa statsråd for forskning og høyere utdanning, Iselin Nybø (V), til NRK.

Statsråd for forskning og høyere utdanning, Iselin Nybø (V). Foto: Magnus Stokka / NRK

Kommunikasjonsdirektør i Statsbygg Hege Njaa Aschim reagerer på statsrådens fremstilling av saken:

– Alle som har vært aktører i denne prosessen har levert i tide. Så det som skjer nå er en politisk behandling som vi ikke har noe med å gjøre.

Kan ikke vente for lenge

– Vi må ha is i magen og tenke oss grundig om, før vi tar neste trekk, sier NIKU-arkeolog Paasche.

Jan Bill, professor i arkeologi ved Kulturhistorisk museum på Vikingskipshuset på Bygdøy er ikke like tålmodig.

Jan Bill, professor i arkeologi ved Kulturhistorisk museum på Vikingskipshuset på Bygdøy. Foto: NRK

– Jeg tenker jo at her er det veldig lurt å grave ut. Den haugen som en gang har beskyttet skipet er jo forsvunnet for lenge siden, og så har vi moderne jordbruk med tunge maskiner på toppen av det i dag.

Han viser til at skipet ligger på et jorde som bonden har søkt om å drenere. Dreneringen vil fjerne vannet i jorda og føre til at nedbrytningen av treverket vil skje raskt.

– Hvis man venter med å drenere, så kan man ta seg litt bedre tid, men ikke mer enn 5-10 år.