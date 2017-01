Ove Ravn Hansen (49) merka påkjenninga frå 1537 godt, og vart tredje deltakar ut av Anno i sesongens andre veke. Etter ein hard fekteduell mot Per Midtstue Jensen var det over.

– Eg var sjuk, og hadde lagt rett ut i to dagar. Eg klarte å psyke meg opp før kampen, og finne trøkket, men då vi byrja å fekte hadde eg null energi, seier Ove.

– Men eg må ta tapet som ein mann, så eg gav pengane eg hadde til overs til Per. Det fortente han!

Sjå den dramatiske duellen her.

Dermed vert han andremann ut frå Erkebispegarden denne veka, etter at Stian «Tusse» Tønnesen trakk seg frå sesongen på onsdag etter dødsfall i familien.

– Det hadde vore gøy å bli slått til ridder

Ove har lenge hatt ei interesse for middelalderen, som han blant anna har fått utløp for i ei vikingteatergruppe. I sin inntreden i 1537 var det tidsbruken han merka best.

– Vi var ulike, men hadde respekt for kvarandre, seier Ove om gjengen i Erkebispegården. Foto: NRK/Strix

– Eg blir audmjuk i forhold til mine forfedre – og korleis dei har kjempa, jobba og slitt. Å kvile kan ikkje ha vore eit tema, dei måtte alltid produsere noko.

– Vi stod i 10 timar for å kverne mjøl til rundstykker, og så åt vi dei opp på fem minutt, seier han og ler.

Påmeldinga til Anno kom som eit resultat av at han følte seg litt «gæ'ærn» – fordi han meiner det er viktig å gå utanfor komfortsona si:

– Når ein har teke steget ut dit, så er det dét som har blitt trygt. Ein må gi litt blaffen i kva andre folk tenkjer.

Ein av tinga han skulle ynskje han hadde fått med seg var meir om riddarar. Det å vere «ein mann av ære» er noko han ser opp til.

– Det hadde vore gøy å vorte slått til ridder, det hadde vore ei oppleving for livet, seier Ove

Riddarar, eller skutilsveinar, var òg i Noreg på 1500-talet. Sjå Selda prøve rustningar i dagens samfunn.

– Vi skulle ikkje dolke kvarandre i ryggen

Miljøarbeidaren arbeider til vanleg med rus og psykiatri, og er frivillig i Oppmuntringstilsynet. Han var tidleg oppteken av å halde god stemning i leiren. Første dag tok han initiativ til å setje ein standard for korleis dei skulle behandle kvarandre, noko alle vart samde om.

Brevet frå dei andre deltakarane til Ove etter at han gjekk ut. Foto: Ove Ravn Hansen

– Vi skulle ikkje dolke kvarandre i ryggen, vi kunne godt vere ueinige, men vi skulle seie det til kvarandre. Ikkje noko splitting av gruppa, men vere fair, seier han

Alle som gjekk ut av Erkebispegården skulle i tillegg få med eit ark der dei gjenståande deltakarane skreiv positive ting om seg – Ove har sjølvsagt teke vare på sitt.

– Det er jo trist å dra derfrå, sjølv om eg var sjuk og sliten. Men det er ei oppleving for livet, sjølv om det berre er to veker som eg aldri kjem til å gløyme. Det er ein slags milepæl i livet.