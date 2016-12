Foto: Frank Foss / NRK/Strix

Her er årets «Anno»-deltakere Blant årets deltakere finner vi blant annet en lege, en helikopterpilot, en smedlærling og en danser. Hvem takler livet i senmiddelalderen best?

Malin Sveinsdotter Lystad Journalist

Året er 1537. Fjorten deltakere flytter inn i bygården til Norges mektigste mann, selveste Olav Engelbrektsson. Norge befinner seg i senmiddelalderen og Trondheim står i sentrum av en dyster maktkamp mellom den katolske kirke og den danske kongen. For de aller fleste er livet hard. Det blir det også for de fjorten deltakere.

Gjennom ti uker skal de leve og bo som sine forfedre, lære seg nye håndverk og jobbe seg opp i samfunnet, fra fattig til rik, fra lærling til svenn og mester. Den som best mestrer tiden, vinner Anno og blir borger av byen.

Selda Ekiz er også i år programleder. Hun lover en tøffere og røffere utgave av Anno.

Araceli Quempumil (25)

Fra: Gran, Oppland

Bor: Ås, Akershus

Sivilstatus: I et forhold

Yrke: Student

Beskriver seg selv som:

Hyggelig, positiv og høflig.

Da Araceli så at det gikk an å melde seg på Anno tenkte hun: Hvorfor ikke prøve?

– Jeg har sett på Anno før og syntes det var veldig spennende og lærerikt.

Hun hadde planer om å melde seg på fektekurs før deltakelsen i Anno, men fikk rett og slett ikke tid. Likevel håper hun at årsstudiet hun tok i kunst og håndverk kan komme til nytte i Anno.

– Jeg liker godt å jobbe med småtteri. Jeg tror jeg kan være tålmodig og tåle lange arbeidsøkter.

– Den største utfordringen blir nok maten og kostholdet. Jeg er veldig glad i mat, og gjerne mat med ulike smaker.

Å ikke ha mulighet til å ta kontakt, eller bli kontaktet av omverdenen er noe av de Araceli gleder seg mest til.

– Jeg gleder meg til å ikke være tilgjengelig via mobil, PC eller hva som helst. Jeg ser frem til å ta en pause fra alt det der.

Christian Olowo (36)

Fra: Bergen, Hordaland

Bor: Bergen, Hordaland

Sivilstatus: Singel

Yrke: Prosjektutvikler

Beskriver seg selv som:

– Jeg har fått høre at jeg er en veldig omgjengelig fyr. Veldig positiv, av og til litt for positiv. Jeg er ekstremt nysgjerrig og evig optimist.

Kristian har konkurrert siden han var liten og har ifølge han selv et stort konkurranseinstinkt.

– Hvis jeg taper i et kortspill med venner så holder jeg det inne, jeg kan være mye mer forbannet enn det de tror. Jeg kan huske et tap i kortspill fem år etterpå, så jeg må egentlig vinne.

Christian er ikke en person som er redd for nye utfordringer.

– Jeg er en type som lett hopper ut i ting jeg ikke har peiling på, jeg tenker at det alltid løser seg.

Christian tror at hans positive innstilling kan være en av hans fordeler i konkurransen. Likevel ser han at det også kan by på utfordringer.

– En tidligere kollega av meg ble rett og slett sint fordi jeg var positiv i en ekstremt stressende situasjon.

Christian tror det skal gå greit å spise middelaldermat. Verre blir det å ikke få kaffe og sjokolade.

– Jeg er helt avhengig av kaffe om morgenen. Jeg vet vi kommer til å få sild, men det har morfar stappet i meg siden jeg var liten, så det kommer til å gå helt fint. Men det å ikke kunne ta seg en sjokolade eller en halvliter tror jeg blir et stort savn.

Anne-Berit Holden (65)

Fra: Hamar, Hedmark

Bor: Sandefjord, Vestfold

Sivilstatus: Gift

Yrke: Sosionom

Beskriver seg selv som:

Engasjert, målrettet, sta og sosial.

Anne-Berit har jobbet mange år i kriminalomsorgen og håper hun kan fungere som en konfliktløser dersom det er nødvendig.

– Jeg kommer ikke til å orke å stå og se på at en konflikt utvikle seg uten å intervenere. Det tror jeg ikke jeg har mage til. Det er bedre å snakke om konflikter og å få løst dem.

Anne-Berit beskriver seg selv som forfengelig og tror derfor det er spesielt én ting hun kommer til å savne.

– Jeg har alltid på meg leppestift, så den kommer jeg nok til å savne. I tillegg kommer jeg til å savne velvære, det å kunne ta en dusj hver dag.

Anne-Berit er vant til å lede grupper. Det ser hun på som både en styrke og en svakhet.

– Min største utfordring tror jeg blir å ikke ta så mye plass. Jeg kan være et lyttende menneske, men jeg skravler veldig mye. Til vanlig er jeg veldig bevisst på dette og skjønner når jeg må la andre slippe til.

Dersom Anne-Berit blir servert sild kommer hun til å ta det på strak arm.

– Jeg er så gammel at jeg er vokst opp med å spise både, sild, blodpudding og innmatkake.

Katja Kålheim (42)

Fra: Uusikaupunki, Finland

Bor: Tveit, Vest-Agder

Sivil status: Samboer

Yrke: Museumsformidler

Beskriver seg selv som:

Utadvendt, glad i å snakke og ikke redd for nye utfordringer.

Katja tror hennes sans for nøyaktighet kan være med på å bringe henne til topps i konkurransen.

– Jeg hater slurv. Dersom jeg slurver blir jeg veldig sint på meg selv. Jeg prøver å gjøre ting ordentlig fra første stund.

Katja har ikke konkurrert mye i sitt liv og er derfor usikker på hvordan det står til med konkurranseinstinktet.

– For meg personlig er ikke det å vinne konkurranser så viktig, men for laget er det viktig. Det hadde vært kjipt om laget mitt hadde tapt fordi jeg slurvet.

For Katja er det å jobbe mot et felles mål viktig. Hun tror det vil straffe seg å gå inn i en slik konkurranse å bare tenke på seg selv.

– Jeg tenker at alt det du forlater bak deg, finner du foran deg. Alene kommer vi ingen vei.

Katja er ikke i tvil om hva hun kommer til å savne.

– Jeg kommer til å savne Google. Jeg er utrolig avhengig av andres kunnskap. Når jeg er der inne har jeg bare med meg det jeg har mellom ørene.

Per Midtstue Jensen (27)

Fra: Svelvik, Vestfold

Bor: Svelvik, Vestfold

Sivil status: I et forhold

Yrke: Lærer

Beskriver seg selv som:

– Positiv utadvendt gladgutt. Jeg liker å bli kjent med nye mennesker. Jeg har problemer med å velge meg en hobby, så jeg gjør litt av alt. Jeg er vel litt utålmodig, gidder ikke å holde på med noe lenge nok til å bli god.

At han gjør mye forskjellig tror Per kan være en fordel i Anno.

Per håper alle deltakerne kommer til å gå godt overens. Konflikter har han lite til overs for.

– Jeg er lite glad i konflikter. Jeg er ikke en kranglefant, jeg vil helst at alle skal ha det bra og komme overens. Jeg tror ikke noe på at det er noen som er glad i å krangle, men jeg tror noen lettere havner i konflikter enn andre.

Per har et ambivalent forhold til det å potensielt være isolert fra omverdenen i ti uker.

– Jeg tror det blir vanskelig, men samtidig tror jeg det blir deilig. Den følelsen av å kjede seg litt har vi ikke lengre. Det er når vi kjeder oss at vi kommer på de morsomme tingene, det er da en setter seg ned å skriver et dikt på rim. Kreative ting blir født når du kjeder deg.

Per har en enkelt taktikk for å vinne:

– Jeg vinner Anno fordi jeg er en lagspiller. Jeg er en «all right» fyr som folk ikke har lyst til å sende hjem. Det er taktikken min.

Stian Tusse Tønnessen (25)

Fra: Kristiansand, Vest-Agder

Grimstad, Aust-Agder

Sivil status: I et forhold

Yrke: Tømrer

Beskriver seg selv som:

Utadvendt, impulsiv og gladlaks.

Påmeldingen til Anno var en impulshandling for Stian.

– Det er ikke noe jeg har tenkt på lenge. Ideen kom «sånn», sier Stian og knipser. Jeg har meldt meg på på grunn av opplevelsen. Dette er noe du ikke kan kjøpe, du får ikke bestilt en ferie som dette.

Stian tror det at han er tømrer og at han liker å ha noe å gjøre hele tiden er to av hans største styrker i Anno.

– Jeg tror det kommer til å gå greit der inne, med tanke på å finne på ting og å få tiden til å gå. Fordi jeg er tømrer er jeg også vant til å være løsningsorientert.

Men er det noe Stian håper å unngå, så er det alt som har med hest å gjøre.

– Jeg er veldig redd for hester. Jeg hadde en plan om å sette meg på en hest så jeg fikk prøvd det, men det rakk jeg ikke før jeg måtte dra hit.

Stian sier han ikke vet noen ting om 1500-tallet. Det han imidlertid vet er at maten kan bli en utfordring.

– Det jeg gruer meg mest til er maten. Å ikke få en hamburger og en kald Cola. Sild og kål … fysj!

Bjørn Angell Knudtzen (59)

Bor: Lillehammer, Oppland

Fra: Oslo, Oslo

Sivil status: Gift

Yrke: Lege

Beskriver seg selv som:

– Snill, ganske rolig og relativt tålmodig.

Det var Bjørns forkjærlighet for historie og Nidarosdomen som førte til at han meldte deg på Anno.

– Jeg har alltid hatt veldig interesse for historie og 1537 er egentlig et år som bestemmer Norges utvikling. 1537 er faktisk noe av det mest dramatiske i hele historien, men folk vet ikke om det.

Å ha det litt ubehagelig er ikke noe Bjørn er redd for.

– Jeg tror min største styrke i denne konkurransen er at det ikke er noe jeg er redd for å unnvære. I tillegg er jeg veldig tålmodig. Rent fysisk har jeg et handikap når det kommer til de unge. Hadde jeg møtt meg selv som 30-åring hadde jeg ikke hatt en sjans. Jeg tror likevel mye handler om flaks, kanskje har jeg noe skjulte talent jeg ikke vet om.

Dersom det blir intriger er ikke Bjørn en av dem som deltar i det.

– Jeg håper de andre deltakerne er hyggelige, at det ikke er noen intrigemakere. Det liker jeg ikke. Intriger vil jeg ikke ta del i. Jeg synes kardemommeloven er enkel, naiv og grei.

Charlotte Fossum (19)

Bor: Slemmestad, Buskerud

Fra: Rykkinn, Akershus

Sivil status: Singel.

Yrke: Pleiemedarbeider

Beskriver seg selv som:

Omsorgsfull, utadvendt og energisk.

Charlotte er den yngste deltakeren i årets Anno. Det ser hun ikke på som et problem.

– Jeg er flink til å snakke med folk i forskjellige aldersgrupper. Det tror jeg at jeg kan dra nytte av i Anno.

Likevel tror hun de andre deltakerne kan komme til å undervurdere henne på grunn av alderen.

– Jeg tror de andre deltakerne kan ha en del fordommer med tanke på at jeg er så ung. Den første deltakeren drar ikke hjem før etter ei uke, så jeg har ei uke på å bevise hva jeg er god for.

Det er spesielt to ting som kan bli en utfordring for Charlotte i Anno.

– Jeg er egentlig veldig lite sær på mat, men det som kan bli litt tøft er at maten vi får kanskje er litt smakløs. Også kommer jeg til å savne telefonen min og Snapchat. Det blir tøft å ikke kunne sjekke alt som er. Jeg liker å følge med på ting, det får jeg ikke gjort nå.

Charlotte er ikke redd for å bo tett innpå de andre deltakerne.

– Jeg elsker mennesker! Selvfølgelig liker jeg å ha alenetid, men i store deler av hverdagen min er jeg sammen med masse mennesker.

Simen Havig-Gjeldseth (45)

Fra: Fagerstrand, Akershus

Bor: Fagerstrand, Akershus

Sivil status: Gift

Yrke: Driller

Beskriver seg selv som:

Over gjennomsnittet eventyrlysten, åpen og ærlig.

Simen har vært på mange ekspedisjoner i sitt liv og han elsker nye utfordringer.

– En av mine styrker i Anno tror jeg blir at jeg kan spille mye på erfaringen jeg har fått på turene mine. Jeg er også løsningsorientert og har teknisk innsikt. Med den kombinasjonen kommer jeg til å «naile» de andre.

– Når jeg er på tur selv synes jeg det er kult å klare seg med det man har. Det å lage ting underveis, fikse løsninger av ting du finner i fjellet eller i fjæra digger jeg. Det tror jeg vi kommer til å gjøre mye på Anno.

Ikke bare liker Simen å ha ta ansvar, han elsker det.

– I grupper ender jeg ofte opp som en av de i ledelsen eller de som drar ting videre. Jeg elsker ansvar! Jeg har tro på at vi skal klare å skape en atmosfære hvor alle er med på å dra lasset i samme retning. Jeg tror det er eneste måten å få dette til å fungere skikkelig bra.

Simens konkurranseinstinkt er det ingenting å si på.

– Jeg tror jeg kommer til å vinne. Jeg vinner fordi jeg har erfaring og er allsidig.

– Helt fra jeg var liten har jeg trodd at jeg kan klare alt. Jeg har fått til det meste jeg har prøvd på. Jeg klarer ikke å komme på noen oppgaver jeg ikke håper vi får på Anno.

Taran Eie Bergsland (31)

Fra: Oslo, Oslo

Bor: Nesoddtangen, Akershus

Sivil status: Singel

Yrke: Frilanser, dans/teater.

Beskriver seg selv som:

– Jeg er en litt virrete og distre person. Positiv og kreativ.

Taran gleder seg til å leve et enklere liv som deltaker i Anno.

– Jeg synes det virker veldig spennende å reise tilbake i tid. Jeg tror det er bra å få vasket bort litt bortskjemthet som man kanskje ikke er klar over at man har.

Taran vet godt hva hennes styrker og svakheter er.

– Jeg har et øye for detaljer, det kan hjelpe meg. Jeg er også tålmodig. Det tror jeg kan hjelpe meg i Anno.

– Jeg har vanskelig for å ta valg. Det kan bli en stor utfordring. I tillegg er jeg veldig flink til å utsette ting, gjøre det i siste liten. Det hadde vært kult om jeg lærte meg å fordele tiden mer jevnt.

Taran tror det å leve uten godene man har i 2016 kan bli vanskelig.

– Det første jeg kommer til å savne tror jeg er snus og sjokolade. I tillegg kommer jeg til å savne oppslagsverk. Jeg lurer på mye, men nå kan jeg ikke bare google det jeg lurer på.

Ove Ravn Hansen (49)

Fra: Porsgrunn, Telemark

Bor: Porsgrunn, Telemark

Sivil status: Singel

Yrke: Miljøarbeider

Beskriver seg selv som:

Sosial og veldig glad i mennesker.

– Jeg går godt sammen med alle typer mennesker. Uansett om de er innesluttet eller utadvendt så kommer jeg inn på dem. Alle har noe, og det er veldig spennende å se hva folk har.

Inkludering er viktig for Ove.

– For meg er det viktig at alle blir sett, i hvert fall av meg.

Hvor godt rustet han er for å være med i Anno er han usikker på.

– Jeg er ikke kjent for å være «Ove, han handy typen» for å si det sånn, men jeg er ikke helt borte heller.

Ove har spådd at det blir mye sild på menyen. Dersom spådommen viser seg å være sann kan det bli en stor utfordring for han.

– Sild er det er det eneste jeg ikke liker. Jeg har prøvd å spise det i voksen alder, men fikk ikke ned en eneste bit. Å spise sild er noe jeg har forsøkt å psyke meg opp til, men jeg har ikke øvd meg på å spise det. Jeg tar det sjokket når det kommer.

Ove synes det kan være utfordrende å forholde seg til dominante mennesker.

– Enkelte har en tendens til å alltid gå hardt ut og alltid ta styringa, samme hva og hvor de er. Disse menneskene er ikke vant til å lytte til andre, og andre tørr heller ikke si imot dem. De er ofte veldig bastante og tåler veldig dårlig å bli sagt imot. Det er når man blir sagt imot at man lærer. Jeg vil gjerne at folk skal si ifra til meg når jeg gjør noe feil.

Linn Elise Rølvåg (33)

Fra: Sigerfjord, Nordland

Bor: Sigerfjord, Nordland

Sivil status: Singel.

Yrke: Helikopterpilot i Forsvaret

Beskriver seg selv som:

Utadvendt, energirik og en liten «fighter».

I grupper har ikke Linn Elise behov for mye plass, men kan likevel ende opp med å ta mye plass, ifølge henne selv.

– Jeg kan være den som er helt i front, men jeg kan også være den som går bak og samler opp. Hvilken rolle jeg får i gruppa kommer an på hvordan de andre er. Jeg kan «fill in the blank».

Med bakgrunn fra forsvaret er ikke Linn fremmed for å ta på seg en lederrolle.

– Forsvaret er en type lederutdanning og jeg liker godt lederskap. Hvis det ikke er godt lederskap blir jeg motivert til å ta ledelsen. Jeg bruker å sammenligne ledelse med dans. I en dans er det to personer som ikke nødvendigvis kommuniserer med ord. De skal bevege seg sammen og det handler om kommunikasjon. Hvis den ene ikke fører dansen må den andre gjøre det.Vi kan ikke suse rundt som hodeløse høns.

For Linn Elise er fellesskapet viktig og hun er ikke villig til å ofre andre for å oppnå det hun selv vil.

– Folk som er villig til å kaste andre i ilden for å vinne på det selv, er noe jeg ikke liker hos andre. Jeg er heller ikke særlig glad i folk som sluntrer unna. Hvis man har en kapasitet så gjør en så godt en kan.

Hanne Vikan (23)

Fra: Trondheim, Sør-Trøndelag

Bor: Bodø, Norland

Sivil status: Singel

Yrke: Lærerstudent

Beskriver seg selv som:

Nysgjerrig, eventyrlysten og snill.

Foruten å være en omgjengelig person kan Hanne ha et annet ess i ermet.

– Jeg er odelsjente. Selv om jeg ikke er noen ekspert så liker jeg å tro at jeg har kontroll på forskjellige ting og at jeg lærer raskt.

Hanne tar seg ikke selv så høytidelig. Det er også noe hun liker hos andre.

– Jeg liker folk som byr på seg selv og har litt selvironi. Humoristisk sans er viktig for meg.

Hanne mener selv at hun er en konfliktsky person. Da passer det bra at hun sjelden havner i konflikter.

– Jeg prøver å være saklig. Jeg er ikke den som roper høyest i hvert fall. Jeg er litt dårlig på å være i konflikter, egentlig.

I likhet med mange av de andre deltakerne tror Hanne at hun kommer til å savne det å kunne ta seg en dusj og sove i ei god seng. Mangelen på underholdning kan også bli en utfordring.

– I 2016 blir vi underholdt på mange måter, man slipper å tenke selv. Så jeg kommer nok til å savne det å sette seg i sofaen å se på TV. Jeg liker godt å finne på ting, som vi må gjøre i Anno, men noen ganger er det godt å koble av med noe.

Hannes strategi for å vinne er å være omgjengelig.

– Jeg tror folk kommer til å like meg og dermed ikke ha lyst til å sende meg hjem.

Magnus Vartdal (22)

Bor: Dovre, Oppland

Fra: Hjørungvåg, Møre og Romsdal

Sivil status: I et forhold

Yrke: Smedlærling

Beskriver seg selv som:

Arbeidsom, litt tullete, men også tankefull og rolig.

– Jeg har ikke sett så mye på tidligere sesonger av Anno fordi jeg ville at det skulle være en overraskelse for meg selv.

Magnus beskriver seg selv som en nysgjerrig person.

– Jeg liker å lære nye ting og å lage ting med hendene, så jeg tror dette blir spennende.

Selv om Magnus er smedlærlig er han ikke sikker på hvor stor fordel han har overfor de andre deltakerne.

– Jeg håper jeg har en liten fordel. Samtidig ser jeg veldig opp til folk som har livserfaring og jeg er veldig bevisst på at det er mange som kan mye mer enn meg.

Interessen for smiing fikk Magnus som 16-åring. Han er overbevist om at han har valgt riktig yrkeskarriere.

– Jeg har alltid likt å jobbe kreativt og å lage ting. Interessen for håndverk har bare vokst.

For at Magnus skal ta på seg lederansvar må det falle naturlig.

– Jeg er ydmyk og har respekt for håndverk. Hvis jeg har mesterstykke i for eksempel smiing så har jeg ikke noe problem med å lede folk, men det er ikke en posisjon jeg kommer til å oppsøke. Men jeg tror jeg kan være en arbeidshest for de andre.

Anno har sesongpremiere mandag 2. januar, andre episode kommer onsdag 4. januar og tredje episode fredag 6. januar. Deretter sendes Anno hver mandag, onsdag og fredag i ti uker fremover. Hver fredag avsluttes med duell og at en av deltakerne må reise hjem.