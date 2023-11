– Eg har fått høyre at eg er ei hore, at eg er stygg og at eg ikkje har noko å gjere med å game.

Det seier Madelene Johnsen (24) – eller «dishwasher», som er hennar gamingalias.

Kvifor oppvaskmaskin, lurer du kanskje på?

Det speler på ideen om at kvinner skal stelle på kjøkkenet – ikkje skyte i Counterstrike.

Det er ein av sleng­merknadene Madelene ofte får av framande med- og motspelarar i spelverda.

– Også har det vore mykje seksuell trakassering, der dei nemner valdtekt, legg ho til.

Madelene Johnsen frå Sandefjord speler Counterstrike kvar dag. Ho opplever mykje hets. Foto: Privat

– Ein ukultur

– Ni av ti kommentarar er relaterte til at eg er kvinne, anslår Madelene.

Dette er ikkje noko nytt – men lite har skjedd.

Fleire undersøkingar viser at trakassering har vorte meir normalt i spelverda, og at jentene fell frå.

I ei undersøking frå Storbritannia kjem det fram at nesten halvparten av kvinnelege gamarar har vorte utsette for trakassering under speling.

I aldersgruppa 18 til 24 gjeld det 75 prosent.

– Alle opplever det, men kvinner får det på bakgrunn av at dei er kvinner, seier gamingforskar Beate Hygen om hetsen.

– Vil du kalle det ein ukultur?

– Absolutt. Det har vorte norma, at «sånn er det berre».

Beate Hygen ved NTNU forklarer at trakassering er normalisert i spelverda. Foto: Privat

– Ein av fire kvinner unngår multiplayer-spill. Veldig mange speler under mannlege alias og utan mikrofon, seier Hygen.

– Men er ein med på leiken, må ein tole steiken. Eller?

– Heile elleve prosent som blir utsette for dette, har fått depressive eller suicidale tankar. Så dette er ikkje noko alle toler.

Madelene sitt favorittspel Counterstrike. Foto: Valve

– Rapportering er ikkje nok

Madelen har opplevd hets i spelverda i alle åra ho har vore gamar.

Så kvifor har det ikkje skjedd noko?

– Godt spørsmål, seier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

Mari Velsand frå Medietilsynet. Foto: Mathias Fossum

Velsand meiner foreldre har eit stort ansvar.

– Snakk med barna om kva det er greitt å gjere i spel, seier ho.

NRKs spelekspert Rune Fjeld Olsen meiner spelbransjen må ta ein del av ansvaret.

– Dette er også litt kroner og øre, trur han.

– Når det har etablert seg at det er sånn ting er, så vil alle endringar skape reaksjonar frå ei stor gruppe sinte gamarar, som føler at verda deira er under angrep, seier han.

– Vi ser at blokkering og rapportering til spelselskapa ikkje er nok, seier Beate Våje, også frå Medietilsynet.

Vil slette den dårlege utviklinga

Medietilsynet sitt nye initiativ heiter «CTRLZ», og er ein YouTube-dokumentar om hets i spelverda.

– Eg vart med fordi eg synest det er viktig å snakke om, seier Julie Strømstad Stårvik.

Julie Strømstad Stårvik er med i den nye serien «CTRLZ». Foto: Gry Eirin Skjelbred

I serien fortel ho om initiativet Pushy Cat Dolls – ei gruppe for Call of Duty-spelarar som vil unngå trakassering frå menn.

– Viss det var kva som helst annan idrett, hadde ein ikkje godteke at det stod folk på sidelinja og ropte heilt forferdelege ting, seier Stårvik.

Det har vorte oppretta fleire gaminggrupper for kvinner og ikkje-binære på grunn av all hetsen. Foto: Gry Eirin Skjelbred

Gamingforskaren Hygen trur problemet vil ta lang tid å løyse:

– Det er ein kultur som har fått sett seg.