– Hvis jeg spiller dårlig, tør jeg sjelden å snakke. For da blir det at jeg er jente brukt mot meg, forteller hun.

25-åringen har flere tusen følgere på strømmetjenesten Twitch, der hun for det meste spiller Valorant. Nå sitter hun foran skjermen i NRKs gaminghus.

Foto: Anita Stellander / NRK

Her bor, streamer og gamer hun seks til ni timer daglig for NRK. Når Langø spiller, møter hun flest gutter.

– Hvis jeg gjør det bra og får høy rank, får jeg ofte høre: «du er boostet» eller «du blir carried til den ranken», forteller den kjente gameren.

Hun har begynt å spille alene, for å slippe påstander om at hun er blitt hjulpet fram.

Måten Langø blir møtt på, gjør noe med henne:

– Jeg blir litt sånn, fortjener jeg egentlig den her ranken? Og så begynner jeg å gi meg selv en veldig sånn hard time, sier hun.

Utrygt på gutters arena

– Jeg syns alltid det har vært veldig skummelt å være jente når jeg gamer, fortsetter Langø.

Hun har spilt siden hun gikk i sjette klasse på barneskolen.

– Gaming har alltid vært mitt «go to». Hvis jeg har vært lei meg, glad, hvis det har vært noe, forteller hun.

Foto: Lokman Ghorbani / NRK Foto: Lokman Ghorbani / NRK Foto: Lokman Ghorbani / NRK

Samtidig har hun følt seg utrygg.

Hun tror det har sammenheng med at gaming har vært og er en arena hvor guttene bestemmer hva som er tillatt.

Hvor guttene hetser jentene hvis det går dårlig.

– Det er veldig mye sånne originale: «kom deg på kjøkkenet, lag sandwich». Det er jo bare noe som blir planta i hodet deres. Det her er noe som skal sies til jenter, virker det som, reflekterer Langø.

Hun beskriver hvordan hun opplever de stadige nedvurderingene:

– Jeg syns det er veldig kjipt. Jeg vil at gaming skal være et trygt sted for jenter. Det skal være likt for alle, for de sier jo ikke sånt til guttene.

Langø er tydelig engasjert og gestikulerer.

– Det er veldig viktig at jenter skal føle seg velkomne i spillet, også. At de ikke skal være den karakteren som skal heale eller passe på alle. Og vi kan være gode og få til å skyte, vi også. Eller i andre typer spill, der man har andre typer purpose, sier hun.

Vet ikke sikkert hvorfor jentene dropper gaming

Medietilsynet oppgir at andelen jenter som gamer er tilbake på 2018-nivå (63 %).

Nedgangen er størst for gruppen 15–18 år, hvor seks av ti jenter spilte i 2020, mot under halvparten i 2022.

I 2020 hadde samme aldersgruppe en økning fra 2018.

Mari Velsand Foto: Mathias Fossum / Medietilsynet

Mari Velsand, direktør i Medietilsynet, forteller at det ikke er kjent hvorfor andelen jenter som spilte økte i denne perioden.

Tilsynet vet heller ikke sikkert hvorfor andelen nå går ned fra 2020 til i år.

– Det kan være mange ulike årsaker til at det er en betydelig andel færre jenter enn gutter som gamer. De kan hende at jentene foretrekker sosiale medier fremfor spill, eller at jentene opplever hets og annen trakassering når de spiller, sier hun.

Gaming er har positive effekter

Velsand mener det er en utfordring for samfunnet at jenter slutter å spille tidligere enn gutter.

– Forskning viser at barn som spiller får bedre digitale ferdigheter, større teknologisk forståelse, blir bedre på samarbeid og oppgaveløsning enn andre barn som ikke spiller, uttaler hun i rapporten.

Forsker: mye drittkasting

Beate Wold Hygen Foto: Privat

Forsker Beate Wold Hygen ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet bekrefter at hets og seksualisert trakassering er mulige forklaringer på frafall.

– Det er mye drittkasting. Hvis en jente avslører at hun er jente, kan hun oppleve grove utspill. Det er drøye ting, som ikke egner seg for gjengivelse, beskriver forskeren.

Hun mener at også andre og sammensatte årsaker kan forklare nedgangen hos tenåringsjentene.

– Det kan tenkes at sosiale medier tar over for en del jenter etter hvert som de blir eldre.

Mange spill er kanskje lagd slik at de appellerer mer til gutter enn til jenter. De er lagd på gutters premisser, sier Wold.

Hun nevner i tillegg større sosialt aksept for at gutter gamer.

Klar beskjed til gutta

I gaminghuset avslutter Veronika Langø spillet hun har vært halvveis med i, under hele intervjuet.

De andre spillerne er sure på henne, forteller hun.

Foto: Lokman Ghorbani / NRK

– Det er jo et teamplay, så det er veldig forståelig at de blir irritert når en går fra spillet, forklarer hun.

Hun har en klar beskjed til gutter som hetser:

– Det er veldig unødvendig. Aksepter folk inn i spillet. Prøv å ha sett dere i jentenes fotspor. Det skal være gøy å spille og dere ødelegger det. Så slutt! sier hun bestemt.

Les hele rapporten fra Medietilsynet her.