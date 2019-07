Trailer til filmmusikal skaper furore på Twitter

Egypt vil flytte Tut-ankh-Amon

Arkeologer er bekymret over planene om å flytte Tut-ankh-Amons mumie til et nytt museum i Kairo. Arkeologene mener den 3.000 år gamle mumien er i for dårlig tilstand til å transporteres fra Luxor, og at den kan skades ytterligere av frakten. (NTB)