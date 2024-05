Bransjenyhetsstedet Deadline skriver at de har fått bekreftet nyheten om at norske Wirkolas nye film blir en hai-thriller han både har skrevet og skal regissere for Sony.

De skriver også at Phoebe Dynevor, som slo gjennom med hovedrollen i første sesong av «Bridgerton» på Netflix, er i dialog om hovedrollen i den skremmende sjøfilmen.

Phoebe Dynevor i sesong 1 av «Bridgerton». Foto: LIAM DANIEL / NETFLIX

Tirsdag morgen bekrefter Wirkola begge deler til VG: At han skal regissere og at Dynevor er i boks.

Mens man så langt ikke vet noe om selve handlingen, er planen at filmen skal i produksjon til sommeren i Australia.

Splatterspesialist

Wirkola er kjent for blant annet skrekkparodifilmene «Kill Buljo»- og «Død snø»-filmene. Internasjonalt har han regissert blant annet «What Happened to Monday» med Noomi Rapace og julemassakren «Violent Night» med «Stranger Things»-stjernen David Harbour som julenissen.

Tommy Wirkola fotografert av NRK i 2021. Foto: Robert Rønning / NRK

Han markerte seg også med «I onde dager», som han også skrev manus til, med blant andre Aksel Hennie, Noomi Rapace og Atle Antonsen på rollelisten.

Flere prosjekter på gang

Ifølge filmdatabasen Imdb, er Wirkola koblet på minst to andre prosjekter som manusforfatter og regissør.

De lister blant annet den animerte musikalen «Spermageddon», der Wirkola står som regissør på sammen med Rasmus Sivertsen, og «Deathrow-mance» om en britisk mediesjef som gifter seg med en dødsdømt amerikaner av praktiske grunner.

Wirkola er samboer med Kamilla Alnes i USA og sammen har de sønnen Henry. Regissøren har tidligere snakket med NRK om at familien lengter hjem til Norge.

Phoebe Dynevor har siden gjennombruddet med «Familien Bridgerton», som serien heter på norsk, spilt i Netflix-filmen «Fair Play», og hun står også på rollelisten på tre kommende prosjekter ifølge Imdb.