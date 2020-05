Tilbringer hele døgnet på 12 m²: – Kjent på en enorm tomhet

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Pål Moddi Knutsen viser frem sine tolv kvadratmeter. Studioet, varelageret, soverommet og treningsrommet – alt er samlet på dette lille rommet.

Det er her han stort sett tilbringer hele døgnet.

– Selv har jeg kjent på en enorm tomhet de siste månedene, sier han.

Etter at landet ble stengt ned for over to måneder siden, ble hverdagen til store deler av befolkningen vår endret. Siden 13. mars har store deler av befolkningen hatt hjemmekontor og tilbragt store deler av hverdagen hjemme – og mange alene.

– Til vanlig er jeg vant til å være på turné og treffe folk hele tiden, mens nå er jeg mest alene.

Og nå som alle konserter er avlyst, føler han at han ikke har noe å jobbe for lenger.

– Altså, det kommer mange fine sanger ut av denne tiden. Det er ikke det. Man får masse tid å både tenke og skrive. Men når en sitter på slutten av dagen og føler seg møkk, så hjelper det på en måte ikke likevel, sier han.

Mange kjenner seg igjen

I et innlegg på Facebook spurte han venner og kollegaer om de kjente seg igjen. Han spurte også om råd til hvordan han kunne holde denne tomheten på avstand.

Pål Moddi Knutsen skrev et innlegg på sin egen Facebook-konto denne uken, hvor han fortalte om tomhetsfølelse han kjenner på.

Mange har engasjert seg i innlegget, som ble lagt ut på hans private Facebook-side.

– Inntrykket mitt er at det er veldig mange som sliter hver for seg. Mange har det veldig vanskelig med å få dagen til å gå opp, men er redde for å sutre, sier han.

Samfunnsdebattant, journalist og sykepleier Ingeborg Senneset er en av dem som har kommentert. Hun kjenner seg igjen i det han skriver.

Samfunnsdebattant, journalist og sykepleier, Ingeborg Senneset savner nærkontakten i møte med andre mennesker. Foto: Paal Audestad / Privat

– Både Moddi og jeg er privilegerte mennesker, med tanke på hvor i verden vi lever og at vi har avtaler og arbeid. Men det å ha det vanskelig, kan ikke og skal ikke rangeres. Det skal bare tas på alvor, sier hun til NRK.

Hun trekker også frem savnet etter nærkontakt i møte med andre mennesker.

– Jeg har ikke klemt noen, heller ikke venner eller familie, siden 11. mars, noe som alltid har vært viktig for meg. Det er den måten jeg «stempler» inn og ut på, når jeg sier hei og ha det.

– Hud- og ansiktskontakt er ikke bare et savn, det er en nødvendighet. Men det er også smittevern, legger hun til.

Savner mestringsfølelsen

Psykolog Knut Inge Fostervold forteller om hvordan tilbakemeldingene på arbeidsplassen er viktig i hverdagen. Vi trenger den mestringsfølelsen sier han. Foto: Emily Louisa Millan Eide / NRK

Arbeids- og organisasjonspsykolog Knut Inge Fostervold ved Universitetet i Oslo er ikke overrasket over tomhetsfølelsen det snakkes om.

– Vi mennesker er sosiale vesen. Vi er vant til å leve i flokk, og når vi gjør ting, så ønsker vi tilbakemelding på at det vi gjør, er «okay». Hvis vi ikke får den tilbakemeldingen, blir vi gående og gruble og ha problemer med det.

Og for kunstnere, er tilbakemeldingen fra publikum den aller viktigste tilbakemeldingen de har.

Håper man kan prate mer om det

Den siste konserten til Moddi var i midten av februar. Nå har han ingen planlagte konserter fremover, annet enn en strømmekonsert under Festspillene i Bergen – uten publikum.

– Mens samfunnet gradvis våkner opp, er det ganske lenge til kulturlivet kommer til å kunne holde på som de har holdt på før, sier han.

Det vil ta tid før livet vender tilbake til slik det var. Derfor håper han at man i mellomtiden kan prate mer om det.

– Jeg håper jo at vi tør å prate sammen, og tar vare på hverandre, sier Moddi.