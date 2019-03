Tidligere TV 2-profil bruker ekte navn i krimbok om metoo

Sophie Elise legger seg flat etter omdiskutert blogginnlegg

Sophie Elise Isachsen sier hun angrer på blogginnlegget som fikk det til koke over for bloggkollega Kristin Gjelsvik. Det var en tatovering Isachsen har tatt for å hindre at hodebunnen synes, som startet kritikken mot den profilerte bloggeren.