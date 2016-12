Tester enorme animasjoner av vikingskip i Oslo

Vikingskip er en nordisk skipstype fra vikingtid (800 – 1050) og tidlig middelalder. De var enestående for sin tid, med sjøegenskaper som gjorde at vikingene kunne seile over store avstander.

Med sine klingbygde skrog fulgte de bølgene som levende vesener. De beste skipene ble sammenlignet med fugler, drager og sjøormer. På enkelt vis kunne de dras opp på land.

"Når Magnus den gode lar skipene sine seile over havet, er det som himmelkongens engleskarer svever over bølgene", skrev skalden Arnor.

Vikingskipene ble vanligvis bygd for både roing og seiling, uten fast dekke. Skipene stakk ikke særlig dypt, slik at de kunne legge til på grunt vann. Karakteristisk er også formen, der bordene i skroget har en sterk krumning oppover mot stevnene. Et annet kjennetegn er den fleksible og smidige konstruksjonen, som var en forutsetning for at skipene ikke skulle bryte sammen i høy sjøgang.

Ved bruk av klinkbyggemetoden ble selve skroget bygd først; huden ble lagt opp bordgang på bordgang, og klinket sammen med jernnagler. Deretter ble spantene satt inn. Råmaterialene var hovedsakelig eik og furu.

I løpet av vikingtida har det etter all sannsynlighet blitt bygget flere tusen vikingskip. Men det er bare funnet rester av noen få. Av de mest kjente er "Gokstadskipet", "Osebergskipet" og "Tuneskipet".

Det mest sagnomsuste vikingskipet var Olav Tryggvasons "Ormen Lange". Det er usikkert hvor stort dette skipet var, men ifølge Snorre Sturlasons saga hadde det anseelige dimensjoner. Det kan ha vært et sted mellom 45 og 55 meter langt, med så mange som 130 mann ombord.

Det er bygget flere kopier av vikingskipene, både av "Gokstadskipet" og "Osebergskipet" som begge gikk under skipsbetegnelsen karve, og som ble brukt både som handelsskip, og som proviant- og utstyrsskip for krigsflåten.

Langskipene var de største vikingskipene. De var over 30 meter lang. De hadde flere betegnelser, men Drakene var ofte de største med drakehoder i for- og akterstevne som symboler på at dette var skipene til fyrster og konger.

"Draken Harald Hårfagre" er med sine 34 meter (115 fot) verdens største vikingskipet. Andre norske vikingskip som er bygget i nyere tid er "Gaia", "Saga Oseberg" og "Lofotr".