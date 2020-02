– Det føles som et umulig prosjekt å komme seg inn i teaterbransjen i Norge, for miljøet er så lukket.

Margarita Holm er utdannet skuespiller fra London. Men etter at hun kom tilbake til Norge etter endte studier for tre år siden, har hun hatt følelsen å stå utenfor, uten mulighet til å slippe inn i varmen hos de norske teatrene.

– Det er umulig å få roller hvis du ikke er kjendis eller har gått Kunsthøgskolen i Oslo, sier Holm.

I Norge er det slik at hvis man jobber som frilansskuespiller har man kun en årlig audition i året hvor man får vise seg fram. Og bare en av fire som søker seg til auditionen får delta.

– Må følge demokratiske spilleregler

Barbro Grenersen er sangpedagog, og har undervist skuespillertalenter i 25 år. Hun syns situasjonen for nyutdannede skuespillere i Norge er alvorlig.

– Dette ligger meg på hjertet, det opptar meg veldig og jeg er bekymret.

BEKYMRET: Barbro Grenersen mener teaterbransjen er både lukket og udemokratisk. Hun syns man må få mer rettferdige ansettelsesprosesser, hvor folk fra andre skoler enn KHiO får vise seg frem. Foto: Knut-Øyvind / NRK

Hun sier de som bruker både store summer og mye krefter for å utdanne seg til å bli skuespillere, utdanner seg til arbeidsledighet, uten mulighet til å vise seg fram. Med mindre man har gått Kunsthøgskolen i Oslo. Grenersen mener at ansettelsesprosessen og teaterbransjen er udemokratisk.

– Jeg syns man skal etterstrebe rettferdighet i mye større grad. Man må følge demokratiske spilleregler innen teateret, som vi gjør i andre bransjer og samfunnet for øvrig. Det systemet vi har i dag har for lengst gått ut på dato.

Debatt: Bak lukkede dører

Etter at NRK publiserte artikkelen Det nådeløse nåløyet, som tok for seg situasjonen for nyutdannede skuespillere, har det oppstått en større debatt rundt forholdene i bransjen.

Nå inviterer Norsk Skuespillerforbund og Norsk Skuespillerinstitutt til paneldebatt, med tittelen «Bak lukkede dører»

Rektor ved skolen Norsk skuespillerinstitutt, Øyvind Frøyland, sier det er viktig at debatten nå kommer.

– Jeg tror mange opplever at dette er et lukket samfunn, det er de på utsiden og de på innsiden. Dette er et system som er inngrodd i Norge. Men nå som denne artikkelen kom og tematikken blir tatt tak i, tenker man at det er mulig å endre dette systemet, og få flere visningsarenaer.

REKTOR: Øyvind Frøyland ved Norsk Skuespillerinstitutt syns det er altfor dårlig at det bare er en åpen audition i året for nyutdannede skuespillere. Han er glad for at det nå blir en åpenhetsdebatt. Foto: Peder Bergholt / NRK

Teatersjef: Ikke god nok kunnskap

Teatersjef for Riksteateret, Tom Remlov, tar på alvor at mange skuespillere sier de føler seg utenfor, og at de opplever teatermiljøet som lukket.

– Det kan jeg godt forstå. Og det er ikke usant, for samlet sett er ikke kunnskapen god nok, om det store miljøet av frilansskuespillere som Norge nå har.

TEATERSJEF: Hanne Tømta, teatersjef ved Nationaltheatret, ønsker en debatt om Teater-Norge velkommen. Hun kan forstå at bransjen fremstår som lukket. Foto: Mariam Butt / NTB scanpix

Teatersjef for Nationaltheatret, Hanne Tømta, forstår som Remlov at teatrene blir karakterisert som lukkede og med udemokratiske tendenser.

– Jeg har forståelser for at mange har en sånn opplevelse. Dette handler jo om skuespillernes arbeidsvilkår. Samtidig opplever jeg at teatrene har fokus på å åpne seg mer mot frilansmarkedet. Men jeg ønsker denne debatten velkommen.

Skuespiller Margarite Holm er glad for at dette temaet nå blir tatt opp.

– Det er viktig at denne debatten kommer, og det kjennes som at noen er på vårt lag. For nå er det ikke bare sånn at vi ikke får jobber, vi får ikke engang komme på jobbintervjuer.