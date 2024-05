Den norske naturfotografen, journalisten og programlederen Sverre M. Fjelstad er død. Det bekrefter familien til NRK.

Fjelstad jobbet i en årrekke i NRK. Han ledet blant annet programmet «Naturmagasinet», som gikk fra 1966 til 1974.

Han var kjent fra både radio og TV, og var med på å starte «Nitimen» og «Reiseradioen».

Ifølge Norsk biografisk leksikon, ble han allerede i 12-årsalderen bidragsyter til en lokalavis.

Se program om Fjelstad her:

Én mann har preget en hel generasjon nordmenns forhold til naturen: Sverre M. Fjelstad. Både gjennom programmet Naturmagasinet på 70-tallet og en rekke naturfilmer på 80-tallet holdt han oss klistret til fjernsynet. Han har inspirert mange framtidige naturfotografer og fuglekikkere med sin store entusiasme for naturen. Vi har blitt med ham inn i hans rike, skogen. Du trenger javascript for å se video. Én mann har preget en hel generasjon nordmenns forhold til naturen: Sverre M. Fjelstad. Både gjennom programmet Naturmagasinet på 70-tallet og en rekke naturfilmer på 80-tallet holdt han oss klistret til fjernsynet. Han har inspirert mange framtidige naturfotografer og fuglekikkere med sin store entusiasme for naturen. Vi har blitt med ham inn i hans rike, skogen.

Fjelstad fant mellom 1953 og 1959 26 helleristningsfelter og flere gravhauger fra bronsealderen på Ekeberg i Oslo. Han var også delaktig i utgravning av flere steinalderboplasser i Troms og Finnmark, ifølge NBL.

De skriver at han for NRK alene har laget et tresifret antall fjernsynsfilmer. Fjeldstad leverte også jevnlig til A-magasinet på 60- og 70-tallet. Han leverte også tekster og bilder til magasinet Villmarksliv.

Fjelstad har også utgitt en rekke bøker, blant annet «Med nebb og klør» (1961), «Ville dyr hjemme og ute» (1981) og «Dyrenes forunderlige verden» (2002).

Hør Fjelstad i 2020 fortelle om skogen i «Opptur» her: