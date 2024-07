Her vandrer ulven rett utenfor døra til Therese Mydland

– Jeg ble virkelig overrasket, og tenkte dette var et virkelig gullfunn.

Torsdag ettermiddag bestemte hun seg for å sjekke opptakene fra videokameraet hun har over døra. De viser at klokken 00.45 natt til torsdag hadde hun en sjelden gjest.

– Det var mannen min som hadde sagt at det var flere på jobben som sa at de hadde sett en ulv i bygda. Jeg trodde ikke på dem, og tenkte de måtte ha sett en hund.

Mydland bor midt i Hauge i Dalane i Sokndal kommune. Et sted med litt i overkant av 2000 innbyggere.

– Jeg sendte filmen til en bekjent av oss som er jaktmann og litt mer kunnskapsrik på området. Han mente også bestemt at dette måtte vær ulv.

Mydland tror ulven kom fra et skogsområde som ligger en liten gåtur unna hjemmet hennes.

– Det er et turområde jeg bruker mye.

Therese Mydland skal ha hatt en ulv gående rett utenfor hjemmet sitt i Hauge i Dalane. Foto: Therese Mydland

– Er det skummelt å tenke på at det kan være en ulv her?

– En streifende ulv er ikke farlig tenker jeg. Men hadde dette vært på dagtid eller om jeg hadde hatt små barn, så hadde jeg syntes det var verre. Det er en del bønder med sau i området, så det er verre for dem, sier Mydland.

Det var Dalane Tidende som først omtalte ulve-observasjonene.

Det ble tidligere i juli gitt fellingstillatelse på en ulv i Telemark. Den er fortsatt ikke funnet.

Så ulven

Mens Mydland så ulven på opptakene, skal 17 år gamle Ninni Lindland Hansen ha sett ulven i levende live.

Natt til torsdag skal hun og venninne vært på vei hjem til henne da ulven skal ha dukket opp ved kirken.

– Vi hadde gått i fem minutter, og da ser vi at det kommer en stor skapning ut bak kirka. Vi tenkte først at det måtte være en løs hund, men så ser vi jo etter hvert at det er en ulv som kommer gående.

– Jeg ble litt skeptisk, men så stoppet han opp borti bakken ca. 50 meter vekke. Så begynte vi å snakke sammen, og da bare la han på sprang.

Lindland Hansen forteller at hun vurderte å ringe faren for å bli hentet, men valgte istedenfor å hente en stein. I tilfelle ulven kom tilbake.

Ninni Lindland Hansen skal ha sett ulven i Sokndal. Foto: Privat

– Jeg bar den med helt hjem. Jeg tenker nå at ulven kommer til å gå videre, men jeg vil ikke gå ut alene.

17-åringen forteller at folk ikke trodde på henne når hun fortalte om ulven. Hun hadde selv blitt så forfjamset at hun ikke tenkte på å ta frem telefonen for å ta bilde. Men etter hvert har flere dokumentert at det er en ulv i Sokndal.

Sjeldent

I 2020 skal det ha blitt fellingstillatelse for en ulv i Lund kommune. Ellers er det sjeldent man ser ulv så nær kysten på vestlandet.

Kjell-Ivar Nesvåg fanget ulven i Sokndal på viltkameraet sitt på Gyland. Bildene skal være fra tidlig torsdag morgen.

– Nei, det var jo litt spesielt. Men vi har vel gjerne hatt mistanke om at det har vært en ulv i området før. Men da har bildene våre så dårlige at vi ikke kunne sagt med sikkerhet at det har vært det.

Viltkameraet skal stå ved en nedlagt gård som er ubebodd.

– Det kan være streifdyr som blir støtt ut av en flokk, eller at det kan være dyr som er på jakt etter mat. Akkurat nå er det ganske mye både elg og hjort og rådyr i området som og har kalv. Pluss at det er mange som har sau. Så det er forholdsvis lett å finne god mat i området, sier Nesvåg.

Ulven fanget på viltkameraet til Kjell-Ivar Nesvåg. Foto: Kjell-Ivar Nesvåg

Ikke fellingstillatelse – foreløpig

Viltforvalter i området, Andreas Øfstås, var i kontakt med Nesvåg etter at de første bildene av ulven kom.

– Jeg vil veldig sjelden påstå noe hardnakket, men mest sannsynlig så er det ulv, sier han til NRK.

– Hva skjer hvis man begynner å finne kadaver i området?

– Da blir jo gangen i det at det må meldes inn til Statens naturoppsyn. Og så må de påvise at det er faktisk tatt av ulv og ikke noe annet. Og så er det opp til statsforvalteren om det skal gis en skadefellingstillatelse.

Foreløpig er ikke dette tema ifølge assisterende fylkesmiljøvernsjef Cathrine Stabel Eltervåg.

– Vi ble tipset fra Rogaland sau og geit i går kveld om denne ulven. Det er en mulighet i lovverket til å iverksette skadefelling, eller gi tillatelse etter søknad. Per nå er det verken dokumentert skade eller mottatt noen søknad om skadefelling.

Assisterende fylkesmiljøvernsjef, Cathrine Stabel Eltervåg. Foto: Gunnar Morsund / NRK