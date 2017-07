Store lyttertap med DAB-radio

NRK P1 gikk fra 1,517 millioner daglige lyttere i uke 24 i fjor, til 1, 394 millioner samme uke i år. Det utgjør en forskjell på 123 000 daglige lyttere.

Det var VG som først omtalte saken. Tallene er hentet fra en undersøkelse gjort av Kantar TNS, som sammenligner lyttertall fra i år- med lyttertall fra i fjor.

Som forventet

I mellomtiden har de nasjonale, store kanalene blitt flyttet fra FM til DAB i flere fylker, men ikke i hovedstadsregionen. Leder for DAB-arbeidet i NRK, Øyvind Vasaasen, sier dette er helt som forventet.

– Vi forventet dette. Man har radio i bilen, hjemme, på hytta og på jobb- og at folk må skifte radioer eller finne frem til andre måter å lytte på må vi bare forvente.

Vasaasen sier han regner med at tallene vil stige og gå opp til fjorårets nivå i 2018. Han sier nedgangen på ingen måte er dramatisk, i forhold til et så stort prosjekt.

FORVENTET: Vasaasen sier han regner med at tallene vil stige og gå opp til fjorårets nivå i 2018. Foto: Anne Liv Ekroll

– Det interessante er at NRKs digitalkanaler som ikke hadde vært tilgjengelig på FM, går veldig bra, påpeker han.

Vasaasen forklarer at NRK P1 +, som er en av de 30 kanalene som er tilgjengelig på DAB, har en markedsandel på 9 prosent.

– Hvis vi ser på landet som helthet, lytter 2,1 million nordmenn til kanaler som ikke ville eksistert om vi ikke hadde digitalisert. Øyvind Vasaasen, Leder for DAB-arbeidet i NRK

– Det er de store kanalene som mister oppslutning, men folk tar i bruk det nye tilbudet, og det er hele grunnlaget for å gå over til DAB.

Han presiserer at NRK for første gang har et likverdig tilbud enten man bor på Svlovær eller Majorstua i Oslo.

– Slik har det ikke vært tidligere, sier Vasaasen.

Viser noe helt annet

Direktør i P4-gruppen, Kenneth Andresen, viser til at lyttertall varierer fra uke til uke. Han sier de forventet en nedgang, men at resultatet av undersøkelsen kun viser en liten nedgang.

– Hvis vi ser på første halvår i fjor og første halvår i år på total lytting, så er nedgangen marginal, sier Andresen.

MARGINALT: Direktør i P4-gruppen, Kenneth Didriksen, sier nedgangen totalt er marginal om man ser på de store tallene. Foto: Anne Merete Rodem / P5

Han sier det viktigste som skjer i radiomarkedet i dag er at de store kanalene blir mindre, og de mindre kanalene vokser. Lyttermassen flytter seg, ettersom DAB tilbyr flere kanaler.

– Vi konkurrerer mot et enormt medietilbud og det er i den sammenhengen digitaliseringen er viktig. Vi er sikre på at vi står oss mye bedre inn i mediekonkurransen med tredve kanaler enn med fem.

Ingen grunn til å fortvile

Forskningsleder for medier i Kantar TNS, Knut-Arne Futsæter synes ikke det er grunn til å fortvile over nedgangen i lyttertall.

– Dette er som forventet, også mye på grunn av de mange nisjekanalene som spiser en større del av kaken, sier han til NTB.

Det er foreløpig bare de nasjonale FM-kanalene som slukkes. Omlag 200 lokalradiostasjoner får fortsette å sende i det gamle nettet ut 2021.

Saken oppdateres.