– Nå synes jeg at man sminker bruden for mye, sier Morten Thomassen, president i den norske Grand Prix-klubben.

Den musikalske sminken lederen i fanklubben snakker om er autotune.

Det er et elektronisk verktøy som korrigerer sure toner hvis vokalisten bommer. Fra og med i år kan autotune brukes av artistene i de norske finalene i Melodi Grand Prix.

– Å tillate autotune er tonedøvt.

– Litt av sjela til Grand Prix er at det av og til kommer en låt der den som synger rett og slett ikke har en god dag på jobben. Det kan man glise av eller synes at er litt trist – avhengig av hvor fin man synes sangen er, sier den ihuga Grand Prix-entusiasten.

I den internasjonale finalen av Grand Prix blir det ikke tillat med autotune.

– Vi er redd for at den som vinner den norske finalen egentlig ikke er noen god vokalist. Det er vår største bekymring, sier Thomassen.

– Ikke et trylleverktøy

Uroen for at Norge ender opp med en vokalist som ikke leverer varene i den internasjonale finalen, deler ikke sjefen for Norges Grand Prix, Stig Karlsen.

– Autotune er ikke et trylleverktøy som gjør en dårlig vokalist til en god vokalist.

Nesten alle musikkprogram på TV har benyttet seg av autotune i mange år, sier Karlsen.

– Publikum forventer en profesjonell lydopplevelse på TV. Da må vi følge etter.

– Har det vært et problem at artistene bommer?

– Vi gjør ganske grundige auditioner og sørger for at vi har med de beste vokalistene. Autotune er et hjelpemiddel for å levere en enda mer profesjonell lydopplevelse, svarer sjefen for musikkonkurransen.

Flere fordeler

I 2022 stod Christian Ingebrigtsen uten autotune på scenen i den norske MGP-finalen.

– Vi er så vant til å høre på radiosanger hvor dette er gjort. Så på mange måter så gjør vi det litt mer rettferdig. Dessuten er overdrevet bruk av autotune et virkemiddel som brukes i mye musikk.

Han sier også at autotune reduserer risikoen for at fremføringen blir ødelagt av tekniske problemer med lyden artisten får i monitor.

– Det har skjedd med mange artister. Så jeg tenker at det stort sett er en positiv ting.

– På den andre siden synes jeg det er litt trist for bransjen at vi har kommet dit hen at vi er nødt til å ha dette hjelpemiddelet. For det tar bort noen av nyansene, de der blåtonene og det uperfekte som skaper karakter og autentisitet, sier den tidligere MGP-artisten.

Ber NRK snu

I årets norske finaler kan artistene velge om de skal bruke autotune. Om publikum får vite hvem som bruker autotune, er ikke bestemt, sier MGP-general Karlsen.

– Folk flest er ikke så opptatt av teknikalitetene. Det er fansen nå som reagerer, og de er opptatt av alle store og små detaljer. Vi er glade for all deres entusiasme, men jeg tror nok mange overtenker dette litt.

I de harde fanmiljøene ses ikke autotune på som en teknikalitet, forteller Thomassen i fanklubben. Reaksjonene er mange.

– Fansen ber NRK om å snu i saken, og de blir litt mindre engasjert enn de burde vært.

– I andre musikkprogram er det vanlig med autotune. Hva er annerledes med Grand Prix?

– Litt av sjela i Melodi Grand Prix har helt siden starten vært live synging. Vi hører der og da hvordan artisten opptrer. Å endre det blir nesten som å fjerne treet på julaften.

Thommasen innrømmer at fansen må leve med endringer.

– Vi grand prix-fans er litt konservative. Vi vil tilbake til de gode, gamle dagene.

– Hva er de gode, gamle dagene?

– For meg er de gode gamle dagene 1980-tallet.