Stella Mwangi frifunnet på alle punkter 

– Vi er meget godt fornøyd med å ha fått en fullstendig frifinnelse. Saken har vært en stor belastning, og Stella har opplevd at hun ble forhåndsdømt i mediene, sier Mwangis forsvarer Silje Elisabeth Stenvaag til Dagbladet.

Mwangi var opprinnelig tiltalt for fyllekjøring. Artisten har hele tiden nektet for å ha kjørt med promille, og i aktoratets sluttprosedyre torsdag 24. mai ble det klart at politiet ikke vil dømme henne for fyllekjøring.

– Drakk etter ulykken

Hun medga imidlertid at hun hadde drukket en halv flaske whisky og øl tidlig på ettermiddagen 29. september i fjor, men hevdet i Oslo tingrett torsdag at det først skjedde etter at hun parkerte bilen.

Dette var også versjonen hennes manager ga til NRK da tiltalen først ble kjent.

– Hun drakk etter at den ulykken skjedde. Selv mener artisten at det heller ikke var snakk om noen ulykke, så at denne andre personen velger å ringe politiet i etterkant, får stå for hans regning, sa manageren Erland Bakke til NRK.

Bakke fortalte også at bakgrunnen for hendelsen var en lukeparkering, der en mann hevdet at Mwangi hadde kommet borti andre biler. Dette ble bestridt av artisten selv, som skal ha tatt mobilbilder for å vise at hun ikke hadde vært borti de andre bilene.

Droppet fyllekjøring-tiltale

I tiltalen la politiet likevel til grunn at Mwangi var beruset da hun kjørte ned Bernt Ankers gate i Oslo, og at hun krasjet inn i flere parkerte biler før hun forlot kjøretøyet.

Mwangi hadde en promille på 2,2 da hun ble kontrollert to timer senere. Politiet fant også THC, virkestoffet i cannabis, i blodet hennes. Da politiet kom for å hente henne inn til blodprøve, satte hun seg kraftig til motverge og kalte tjenestemennene rasister.

Artisten nektet for samtlige punkter i tiltalen og hevder at inntaket av en halv flaske Jack Daniel's utblandet i cola på et toalett på en neglesalong, og deretter øl, fant sted etter kjøringen.

Torsdag ble det også klart at aktor droppet punktet om fyllekjøring, men ba om at Mwangi ble dømt for men for å ha drukket etter en ulykke og for forulemping av en offentlig tjenestemann.

Aktor Marita Hagen ba i om 24 dagers betinget fengsel med to års prøvetid for Mwangi.

Oslo tingrett frifant imdlertid Mwangi på alle punkter. Både for uaktsom kjøring, forulemping av offentlig tjenestemann og for å ha kjørt etter en hendelse i trafikken, slik hennes forsvarer ba om.