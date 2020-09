Den populære artisten trodde «Med Monsen på villspor» skulle bli en ganske bedagelig skogtur med skravling rundt leirbålet. I stedet ble det fire dagers hardkjør i bratt fjellterreng. Med såpeglatte sko.

– Jeg hadde nok undervurdert hele greia litt, til tross for at jeg i forkant ba om å få en ganske hard tur, innrømmer Thorbjørnsen.

Våte sko i fire dager: Ikke lett å holde seg tørr på beina under slike forhold. Foto: Geir Evensen / NRK

Dårlig, klissvått skotøy, vonde knær, opptil 13-timers dagsmarsjer og tung oppakning på ryggen gjorde at viljestyrken ble testet. Og det var nok mest viljen som fikk Staysman sjanglende over målstreken etter tre lange døgn. Da han kom hjem, brukte han en hel uke på å komme til hektene igjen. Fortsatt kjennes ettervirkningene på kroppen.

Såre føtter: Staysman stikker hull på en vannblemme. Foto: Geir Evensen / NRK

– Jeg har ikke vært så sliten siden helvetesuka i militæret for 16 år siden! Føttene mine bærer fortsatt preg av turen. Det er noen negler som ikke er på plass ennå, blant annet, akkurat det er litt tøft, medgir han.

Støvlene røk i første bakken

Med en tidligere karriere som yrkesmilitær i Kosovo og Afghanistan, er Thorbjørnsen vant til tøffe tak, men skotøyet tålte ikke like mye: allerede i den første bratte bakken løsnet begge sålene på militærstøvlene, og falt av.

– Disse støvlene har funka i ekstremt mange timers patrulje under utenlandstjenesten, og så går de i stykker etter fire hundre meter på tur med Lars Monsen!

- Du kunne like gjerne gått på såpestykker, sier Lars Monsen. Du trenger javascript for å se video. - Du kunne like gjerne gått på såpestykker, sier Lars Monsen.

Thorbjørnsen måtte dermed fullføre resten av turen med først såleløse feltstøvler, og deretter lave reservesko – som ifølge Lars Monsen var nesten like glatte og uegnet til fjelltur. Men turveteranen ble imponert av Staysmans fightervilje.

Monsen: – Helt rått!

– Jeg bøyer meg i støvet for den innsatsen Stian legger ned. Det er helt rått å se på ham. Det går ikke fort, men det går jevnt og trutt, og han gir seg ikke på tørre møkka, sier Monsen.

På tur i spektakulære omgivelser. Foto: Geir Evensen / NRK

Til tross for at han ble så sliten at han nesten ikke husker deler av turen, har ikke Staysman blitt skremt fra å dra på tur igjen – tvert i mot. På telefon fra hytta på fjellet forteller han at han bare har blitt enda mer gira på å komme seg ut i naturen.

– Pluss at jeg har blitt enda mer «Lars Monsen-gæren». På en fjelltur i går begynte det å pøsregne og skoene ble gjennomvåte. Da kom jeg på at Lars sier at «våte sko er rutine», så jeg smilte for meg selv og dro igang med noen kilometer ekstra. Det har nok klikka litt for meg, og jeg elsker det!

«Med Monsen på villspor» ser du på fredager kl. 20:05 på NRK1 eller i NRK TV