Søvnekspert: Nytt spill kan gi søvnproblemer og prestasjonsangst

I 2016 fikk mobilspillet «Pokémon Go» en hel verden av unge til å bevege beina for å fange Pokémon som gjemte seg rundt omkring i den virkelige verden.

Nå ønsker selskapet bak å også gjøre soving morsommere. I forrige uke kom de med nyheten om «Pokémon Sleep» – som man skal spille mens man sover.

Ved hjelp av en ny dings som kalles Pokémon GO Plus Plus (nei, du ser ikke dobbelt) skal Pokémon Sleep spore hvor lenge du sover. Antallet søvntimer blir overført til telefonen din via Bluetooth, og når du våkner får du se resultatene dine i spillet.

– Vil vil gjøre soving til underholdning, sa en leder i selskapet da spillet ble lansert i Tokyo, ifølge BBC.

Skeptisk til søvneffekt

SKEPTISK SØVNEKSPERT: Psykologprofessor Ståle Pallesen syns spillet og prosjektet er spennende, men han mener det er lite sannsynlig at det vil gi ungdommer mer og bedre søvn, heller det motsatte. Foto: Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer

Psykologiprofessor Ståle Pallesen, som har søvn som spesialfelt, er imidlertid usikker på om spillet vil føre til bedre søvn.

– Lite søvn eller dårlig søvn gir jo mange dårlige konsekvenser. Jeg er litt skeptisk til at et sånt spill skal gi den ønskede effekten av bedre søvn, sier Pallesen.

Pokémon Sleep utvikles av studioet Select Button, og skal etter planen lanseres i løpet av 2020. Men hvordan spillet egentlig skal foregå helt konkret, er ikke helt sikkert enda, ifølge programleder i P3 Gaming Mikkel Løwe:

– Det skal bli en helt ny app som har Pokémon-dyrene i seg, og jeg tipper målet blir å fange dem mens du sover. Det selskapet håper er vel at folk skal glede seg til å sove og våkne, og se hvilke Pokémon man har fanget mens man har sovet. Det blir interessant å se hvordan de velger å gjøre det, sier Løwe.

GAMING-GLAD: Programleder i P3 Gaming Mikkel Løwe er nysgjerrig på hvordan det kommende spill vil bli foregå. Det lanseres i 2020. Foto: Anders Nilsen Trygstad

Trenger mer søvn enn mobiltid

Selv om selskapets ønske er at «Pokémon Sleep» skal gjøre det morsommere å sove, er søvnekspert Pallesen langt fra sikker på at det er et spill og mer bruk av mobilen som vil få flere unge til å sove mer.

– Dagens unge trenger vel ikke mer spill eller mer mobiltid, de trenger nok heller mye mer søvn. Undersøkelser fra videregående skole viser at ungdommene i snitt sover to timer mindre hver natt i ukedagene enn de har behov for, sier Pallesen.

Han mener også mobilbruk rett før sovetid er stikk i strid med et viktig søvnråd.

– Normalt anbefaler vi folk ikke å bruke elektroniske medier den siste timen før de sover. Lyset fra skjermene kan øke våkenheten, det sammen kan selve bruken av mobilen, sier Pallesen.

MOBILSPILL: Det ble mobil- og spillfeber da Pokémon GO kom i 2016. Kanskje vil Pokémon-feberen ramme Norge og resten av verden når det nye spillet kommer neste år. Foto: Odd Rune Kyllingstad / NRK

– Kan gi prestasjonsangst

Pallesen er også bekymret for at det å få poeng for å sove kan føre til enda et sted der unge må prestere og konkurrere med hverandre.

– Hvis man går hardt inn for å vinne i spill, og vil sove mest mulig for å vinne, kan det gi prestasjonsangst i forbindelse med søvn. Det tror jeg vil virke kontraproduktivt. Det blir litt som å si til en person at han eller hun skal få 10.000 kroner hvis man sovner innen fem minutter. Da ville de aller fleste brukt enda lengre tid på å sovne enn de pleier, sier Pallesen.

Selskapet bak «Pokémon sleep»har foreløpig ikke besvart NRKs henvendelser.