– Vi har erfart at det ikke er mulig å være influenser og NRK-oppdragstaker samtidig. Vi gjorde en feil da vi inngikk en slik avtale, sier kringkastingssjef Vibeke Fürst Haugen.

Kringkastingsrådet har mottatt over 4600 klager knyttet til samarbeidet med påvirker Sofie Steen Isachsen, bedre kjent som Sophie Elise.

Sammen med venninnen Fetisha Williams drev hun den ukentlige podkasten Sophie & Fetisha. Torsdag for en uke siden brøt de to påvirkerne samarbeidet med NRK.

I dag behandler Kringkastingsrådet saken om NRKs samarbeid med den kjente påvirkeren.

– Dette tar vi konsekvensene av og vi kommer ikke til å inngå en slik avtale igjen, sier Fürst Haugen.

SLUTT: Sist uke brøt Sophie Elise og Fetisha samarbeidet med NRK. Foto: Henriette Dæhli / NRK

Forbildedebatt

Mange av klagene til NRK og debatten rundt Isachsen har handlet om at hun er et dårlig forbilde for unge jenter. Kringkastingssjefen gjentar at det skal være plass til Isachsens stemme, også i NRK.

Hun påpeker også at debatten har vært preget av en tydelig kjønnsdimensjon.

– Vi krever ikke av våre mannlige profiler at de skal være forbilder. Jeg opplever at det er en kjønnsdimensjon i denne debatten, sier Fürst Haugen.

Flere rådsmedlemmer tar opp det samme, blant annet Trude Drevland. Det var hun som først ba om at rådet behandlet saken.

– Jeg har hørt på menns podkaster i NRK, og de er neimen ikke gode til tider, sier hun.

– Snikkommersialisering

Men selv om de fleste rådsmedlemmene er enige i at debatten har vært preget av en kjønnsdimensjon, påpeker flere at hovedproblemet er uryddigheten rundt de kommersielle utfordringene ved samarbeidet.

– Problemet med bindinger til det kommersielle blir veldig problematiske, sier rådsmedlem Jan Bøhler.

Kringkastingsrådet møttes i dag for å behandle saken om NRKs samarbeid med påvirker Sophie Elise. Foto: Ida Yasin Andersen / NRK

Nestleder i rådet og medieviter, Vilde Schanke Sundet, er enig.

– Det handler om dette med snikkommersiealisering. For mange handler det om NRK som en sisteskanse. Det skulle være vårt friminutt og fristed hvor vi kunne stole på at det ikke lå noen underliggende kommerse bindinger, sier hun.

Sundet fortsetter med å kritisere NRKs håndtering av saken etter at debatten begynte å rulle.

– Dette handler også om NRKs håndtering. Uttalelsene burde ha kommet før. Det ville tatt brodden av mye av klagene i denne diskusjonen, sier hun.

Instagram-posten var ikke avgjørende for brudd

Debatten rundt samarbeidet tok fyr etter at Isachsen postet et bilde sammen med en venninne som holdt en liten pose med noe hvitt i.

Fürst Haugen avviser likevel at det var Instagram-posten som var utslagsgivende for at samarbeidet ble avsluttet.

– Det er ikke første eller siste gang noen med tilknytning til NRK gjør en tabbe. Jeg har i mange år som leder i NRK hatt samtaler med medarbeidere som har dummet seg ut og angret. Som arbeidsgiver har vi ansvar for å rette opp, tilgi og gi en ny sjanse, sier hun.

– Men vi skulle vært tydeligere i kommunikasjonen rundt bildet, sier Fürst Haugen og fortsetter:

– Vi kunne sagt med en gang at vi har nulltoleranse for rusmidler. Og det skal være helt klart: NRK tar avstand fra all form for narkotika.

– Krevende

Christina Rezk Resar, fungerende redaktør i NRK Underholdning, forklarte at det har vært utfordrende å navigere saken.

– Som leder har det har vært utfordrende, fordi vi for første gang har hatt en person som vi skal respektere privatlivet til, samtidig som de lever av å dele privatlivet. Det har jeg ikke opplevd som leder før.

Rådsmedlem Stine Håheim påpeker også at det har vært et sprik mellom hvordan podkasten ble solgt inn og hva den faktisk endte opp med å bli.

– Vi får et inntrykk av at dette skulle være en samfunnspodkast, men det er ikke det inntrykket vi sitter igjen med nå. Det er i alle fall ikke det jeg sitter igjen med. Der ligger nok noe av kjernen i kritikken, sier hun.

– NRK har dobbelkommunisert

Rådsleder Snorre Valen er langt på vei enig i dette.

– Jeg er jo enig i at NRK har dobbelkommunisert litt. Alle profiler på NRK kan ikke være gode forbilder, det blir jo forferdelig kjedelig. Men NRK har jo markedsført dem som storesøstre. Samtidig som at vi lever i en tid med et kraftig press mot unge jenter, sier Valen til NRK Nyheter.

Både Resar og Fürst Haugen vedgår at NRK ikke har lykkes i å kommunisere hvilken del av samfunnsoppdraget podkasten utfylte.

– Vi lyktes ikke helt med å tydelig kommunisere hva vi ville med innholdet og hvilken plass det hadde i allmennkringkasteroppdraget. Vi har lært og vil gjøre det bedre neste gang, sier Resar.

Sofie Steen Isachsen var tilknyttet NRK gjennom podkasten «Sophie og Fetisha». Hennes oppdragsgiver var NRK Underholdning. NRK Nyheter arbeider journalistisk uavhengig med denne saken.