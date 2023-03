Sophie Elise kritiserer NRK-ledelsen i ny podkast

– Systemet oppe i toppen har ikke behandlet denne saken så ryddig som de kunne. Og ikke minst de har feilet i å se menneskene som faktisk har vært oppdragsgivere der, som har vært der og gjort en jobb.

Det sier Sofie Steen Isachsen om NRK-ledelsen i sin nye podkast som ble publisert onsdag morgen.

I den første episoden kalt «Sannheten» forteller Isachsen og Williams blant annet om NRK-samarbeidet. Dette er den første podkasten venninnene lager utenom et medieselskap.

– Hadde vi fortsatt å være der så tror jeg det hadde vært en evig rokamp om at vi ikke egentlig hører hjemme der, sier Isachsen.

På Instagram har Isachsen skrevet at hun endelig skal fortelle alt og at de er tilbake.

NRK har vært i kontakt med Kringkastingssjefen Vibeke Fürst Haugen, men hun ønsker ikke å kommentere. Fungerende direktør for Marienlystdivisjonen i NRK, Charlo Halvorsen, sier de ikke har hørt podkasten.

– Vi ønsker bare Sofie og Fetisha lykke til med ny podkast, sier Halvorsen.

For to uker siden ble samarbeidet mellom Sophie Elise, Fetisha og NRK avsluttet. Foto: Xin Li

Podkast fra senga

For to uker siden ble samarbeidet mellom Sophie Elise, Fetisha og NRK avsluttet. NRK konkluderte med at de kommersielle bindingene til de to profilene ble for omfattende til at de kan kombineres med en løpende podkastproduksjon for NRK.

I episoden som kom onsdag morgen svarer de på spørsmål de har fått fra lytterne. De får spørsmål om blant annet Debatten, hva de tjente i NRK, og hva som egentlig skjedde da det ble brudd med allmennkringkasteren.

– Grunnen til at vi ikke sier de tallene spesifikt er at hvis vi sier hva vi tjener så sier vi hva alle andre podkastere tjener der, og det har vi ikke lyst til, sier Isachsen.

Hun utdyper at hun tror folk har trodd at de tjente mye mer enn de har gjort.

Isachsen forteller at hun ikke ble med i NRK programmet Debatten fordi hun ikke skjønte hva hun skulle gjøre der. Foto: Xin Li

– Det er en god lønning, men ikke i forhold til hva vi for det første har muligheten til tjene. Jeg skulle gjerne hatt dobbelt med tanke på denne fire uker lange tørketrommel-riden som vi har vært gjennom, sier Williams.

Duoen spiller enn så lenge inn fra soverommet til Isachsen. Episodene slippes en gang i uken, og har en anbefalt aldersgrense på 18 år.

Den nye podkasten kommer trolig til å ligne på den forrige og har fått emneknaggene kultur, personlige historier og komedie.

– M ange hatter og kok

I episoden svarer de også på hvorfor de ikke stilte på Debatten og hva de synes om sendingen.

Isachsen sier at hun ikke stilte i Debatten fordi hun ikke skjønte hva hun skulle gjøre der.

– Det var bare veldig mange hatter og kok, sier hun og fortsetter:

– Det hadde bare blitt så teit. Jeg hadde ikke skjønt hva jeg skulle forsvare. Og hva vi synes om Debatten? Den var jo horribel.

Williams på sin side sier hun ikke stilte fordi hun ikke turte, og fordi hun mener hun ikke hadde noe der å gjøre.

– De åpner jo Debatten med: «Rundpuling! Jeg liker å pule når jeg er drita». Det bare kunne ikke vært verre, sier Williams.

Det mye omtalte bilde fra Sofie Steen Isachsen sin Instagram. i etterkant av bilde mottok kringkastingsrådet mange klager. Foto: SKJERMDUMP INSTAGRAM

Ifølge Isachsen snakket hun med Kringkastingssjefen, Vibeke Fürst Haugen, kvelden før Debatten.

– Hun sier at hun digger innholdet vi lager. Hun er superstolt over å ha det på NRK. Hun skjønner at det er en annen målgruppen enn henne, åpenbart. Men hun digger det og det skulle hun backe i Debatten og det var derfor jeg ble litt overraska over at det ikke hadde skjedd, sier Isachsen.

Isachsen sier at selv om hun ble overrasket over det som skjedde i Debatten, tenker hun ikke på NRK på en stor stygg ulv.

– Jeg føler bare at det er en så massiv organisasjon at det blir sånn vanskelig å håndtere.

– Vi har jo når alt kommer til alt bare gjort jobben vår. Vi ble signert for å lage et innhold som skulle treffe en målgruppe der målet var at de skulle få flere lyttere til appen sin. Det skjedde, sier Isachsen.

Les også: NRK-sjefen om Sophie Elise-samarbeid: – Avtalen er for vanskeleg å vidareføra

Brøt samarbeid med NRK

For kun to uker siden ble samarbeidet mellom Sophie Elise og NRK avsluttet. Dette skjedde etter at Sophie Elise publiserte et bilde på Instagram som skapte store reaksjoner.

– Som allmennkringkaster kunne vi ikke leve med avtalene slik de var, sa kringkastingssjef i NRK, Vibeke Fürst Haugen i en pressemelding.

På det meste hadde podkasten deres på NRK 97.820 lyttere på en uke. Foto: Henriette Dæhli / NRK

Konklusjonen til NRK var at de kommersielle bindingene til Sophie Elise og Fetisha Williams er for omfattende til at de kan kombineres med løpende podkastproduksjon for NRK.

Isachsen skrev dette i en pressemelding:

– NRK har ønsket at dagens avtale skal endres på en måte som legger sterke begrensninger på vår øvrige kommersielle virksomhet. Jeg har ikke ønske om eller anledning til å legge ned resten av min virksomhet for å redde omdømmet til NRK, og vi ser oss derfor nødt til å avslutte samarbeidet.

Skjermdump fra Sophie Elises Instagram-konto. Foto: Faksimile frå Instagram / @sophieelise

På Instagram uttrykket Isachsen at arbeidet med NRK-podkasten «Sophie og Fetisha» har gitt mersmak.

– Vi er stolte av podkasten vi skapte sammen med fantastiske kolleger i NRK Underholdning og er takknemlige for alt de har lært oss. Og mer podkast, det blir det – om enn på en annen plattform.

Medprogramleder til podkasten, Fetisha Williams, sa dette:

– Vi har takket nei til andre og mere lukrative tilbud for å kunne samarbeide med NRK, og vi angrer ikke på det. Det har vært lærerikt og utviklende å jobbe med en så stor og proff organisasjon, og vi var klare til å utvikle konseptet videre.