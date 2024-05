– Hvis du ser meg med en katt på fanget og verdensherredømme på kalenderen, vil jeg si vi har problemer, sier den kunstige intelligensen Jake, da han får spørsmål om KI en gang vil ta over verden.

Han er muligens verdens første KI-programleder som kan svare deg her og nå.

Skaperen bak programlederen?

Gründeren Jakob Wredstrøm.

Wredstrøm og Jake har identisk stemme og utseende, og snart vil de bli enda likere.

Bruken av KI kan gå fryktelig galt, for Paula ble livet ødelagt da jobben tok i bruk kunstig intelligens.

Som to dråper vann

– Dette er nok bare en smakebit på framtiden, sier Wredstrøm.

Han er gründer og daglig leder av Amplitude Ventures, et konsulent- og musikkstudio basert i Stavanger.

Der leder han og Jake podkasten «Sound Connections», en podkast om musikkbransjen, rettet mot musikere og musikkprodusenter.

Jakob Wredstrøm i studio der podkasten spilles inn. Foto: Anna Aarøe Løvik / NRK

Da podkasten ble lansert vokste den raskt.

Nå er det den tredje største podkasten i sin sjanger globalt.

– Jeg skapte Jake for å effektivisere jobben vår. Om jeg kan «klone» meg selv, kan vi få mye mer gjort på kortere tid, sier Wredstrøm.

Jake er satt sammen av 10 ulike KI-systemer, og har kortet ned 25 timers arbeid til 5,5 timer.

I podkasten leder Jake omtrent annenhver episode med nyheter fra musikkbransjen, mens Wredstrøm gjør intervju med gjester.

KI-en Jake finnes både visuelt og auditivt. Foto: Anna Aarøe Løvik / NRK

– Vi tenker alltid på hvordan vi kan effektivisere jobben så mye som mulig med KI. Til sammen bruker vi opp mot tretti KI-programmer i arbeidsdagen, sier Wredstrøm.

Wredstrøm spår at om tre måneder vil Jake være en mye mer presis versjon av ham selv.

På den måten vil Jakes svar, humor og livshistorie være mye mer lik slik Jakob er i virkeligheten. De to vil bli nærmest identiske.

– Skal Jake en gang ta over hele podkasten?

– Nei, det menneskelige kan ikke erstattes. Jeg vil tro at gjestene jeg intervjuer vil verdsette at det er et menneske som prater med dem, like mye som lytterne, sier Wredstrøm.

Selv om mange er skeptiske, fører KI også mye godt med seg, som å hjelpe blinde med å «se».

– Du kan lett bli lurt

– Jeg skjønner det ikke. Jeg skjønner ikke hvordan man klarer å skape noe sånt, sier Ole Christoffer Ertvaag.

Han og kollega Per Kjerstad ser på en podkast-episode av Jake (ekstern lenke).

Sammen har skuespillerne podkasten «Psykodrama».

De er imponert over Wredstrøms innovasjon, men er skeptiske til hva slik teknologi kan føre med seg.

Ole Christoffer Ertvaag og Per Kjerstad er skeptisk til hvordan KI kan bli brukt. Foto: Anna Aarøe Løvik / NRK

– Jeg tror at lyttere vil ha et menneske når de hører på podkast. Samtidig ser dette såpass ekte ut, at man lett kan bli lurt. Som vi ser her er det jo nesten umulig å se forskjell, sier Kjerstad.

Ser du forskjellen? "Før"-bildet er den virkelige Jakob Wredstrøm, mens "etter" er KI-versjonen. Anna Aarøe Løvik/NRK og skjermdump fra Sound Connections Youtubevideo

– Jeg kjenner meg kanskje mer truet som skuespiller enn som podkaster. Jeg blir redd for å miste framtidige jobber, sier Ertvaag.

Kjerstad sammenlikner de teknologiske framskrittene med fjorårets streik i Hollywood.

Da streiket 160.000 skuespillere mot en økt digitalisering og bruk av kunstig intelligens i underholdningsbransjen.

Med teknologien Wredstrøm bruker kan jobben til en skuespiller bli forkortet ned til en dag.

«Psykodrama»-programlederne er enige om hvor de står i bruken av KI.

– Dette er helt klart noe som er kommet for å bli. Selv ville jeg ikke tatt i bruk KI på denne måten, da jeg vil ha kontroll og heller gjøre jobben selv, sier Ertvaag.

Mer syntetisk enn menneskelig

– Vi kaster oss voldsomt over ny teknologi, og flere vil eksperimentere med KI-programledere, sier Eirik Solheim, teknologirådgiver i NRKbeta.

Eirik Solheim var med å starte opp NRKbeta i 2006. Foto: Erlandsen / NRK

Likevel mener Solheim at KI ikke nødvendigvis vil ta over programleder-markedet helt.

– Vi kan ikke lene oss 100 prosent på den kunstige intelligensen, da det kan føre til at vi mister noe av det som er spesielt for oss. Den norske måten å snakke på, ironien, humoren og språkkulturen.

Foreløpig er språkmodellene i KI basert på større mengder amerikansk innhold, noe som vil prege KI-en i retning av amerikansk språk og kultur.

I NRKbeta brukes begrepet «syntetisk» når man snakker om innhold skapt av KI.

– Man legger merke til at det ikke er et menneske som prater, og opplever det derfor som syntetisk. Dette er noe man kan justere i modellen, men det er noen utfordringer der, sier Solheim.