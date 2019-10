Sondre Mulongo Nystrøm ute av «Stjernekamp»: – Knallfin kveld

Tre skal bli til to etter den nest siste «Stjernekamp»-sendingen lørdag kveld. Kim Rysstad, Bilal Saab og Sondre Mulongo Nystrøm skal alle konkurrere med en musikalsang, og en duett med en tidligere deltager.

Til slutt var det Sondre Mulongo Nystrøm som trakk det korteste strået, og Rysstad og Saab sikret seg finaleplassene i årets sesong.

– Jeg har det egentlig veldig bra nå. Jeg er egentlig glad for at jeg nå kan ta en pust i bakken og slappe av litt, forteller han til NRK etter sending.

Nystrøm er fornøyd med egen innsats under kveldens sending, og mener han ikke kunne gjort det noe bedre.

– Alt i alt har det vært en knallfin kveld, slo han fast.

Det at han var nære finaleplass, tenker han ikke på.

– Jeg følte meg som en vinner allerede da jeg gikk inn på sending i dag, så jeg tenker ikke så mye på at det nesten ble finale, legger han til.

Nå ser han frem mot å få tilbake hverdagen.

– Få litt mer fokus på albumet mitt, sier han.

Det er nesten ferdig, og nå fremover skal han begynne å slippe ny musikk, og gjøre flere spillejobber, forteller han.

– Så det er nok å gjøre, avslutter han.

– Nervene er til og ta og føle på

Før sending la han ikke skjul på han var spent.

– Nervene er til å ta og føle på, men jeg kjenner det kommer til å bli artig og, sier Nystrøm.

Nervene til Saab derimot er «imponerende behagelig», sier han.

– Det er så mange folk, og duettpartnerne er så rutinerte at det er lite stress. Vi er klare for å gi show, sier han.

Rysstad forteller at også han har nervene under kontroll.

– Jeg er mest spent, og gleder meg til sending. Prøvene har gått veldig fint, sier han.

En drøm som går i oppfyllelse

Han legger til at han har gledet seg til musikal-kvelden hele sesongen, og lørdag kveld går en drøm i oppfyllelse når han skal synge «The music of the night» fra «The Phantom of the Opera».

Kim Rysstad: «I Will Survive» av Gloria Gaynor

– Min drøm var å bli «Phantom». Jeg skulle bare studere ferdig, bli en god sanger, så flytte til London å være Fantomet resten av livet, forteller han.

Så det blir som en drøm som går i oppfyllelse i kveld?

– Absolutt. Hele «Stjernekamp» er jo det. Det er helt vilt å få være med på, sier han.

Trioen sier alle at de er glade for å ha kommet til semifinalen.

– Jeg hadde ikke regnet med å komme så langt, sier Nystrøm.

Adrian Jørgensen: «Dancing Queen» av Abba

– Det er en «cloud nine»-følelse, ifølge Saab.

– Det er helt vilt egentlig, svarer Rysstad.

– Ryker jeg i kveld hadde jeg ikke blitt superfornærma

Lørdag kveld står det om finaleplass, og ingen av dem legger skjul på at det hadde betydd mye å gå videre.

– Jeg har jo gått hardt ut fra første program og sagt jeg skulle vinne, så det hadde vært kult å komme til finalen, ler Rysstad.

Saab sier han har fryktelig lyst til å gå videre, men at det ikke er noen selvfølge for ham.

– De to andre her er utrolige flinke og bra mennesker. Ryker jeg i kveld hadde jeg ikke blitt superfornærma, forteller Saab.

Bilal Saab: «September» av Earth, Wind & Fire

Nystrøm forteller det hadde vært artig å gå videre.

– Det er ikke verdens undergang om jeg ryker i kveld. Men når man kjenner det nærmer seg så hadde det vært artig å få være med, sier han.

Dette sang de i semifinalen

1. Sondre Mulongo Nystrøm: «Ladies’ Choice» fra «Hairspray» og «Always remember us this way» av Lady Gaga med Ulrikke Brandstorp.

2. Bilal Saab: «A Million Dreams» fra «The Greatest Showman» og «A change is gonna come» av Sam Cooke med Adam Douglas.

3. Kim Rysstad: «The music of the night» fra «The Phantom of the Opera» og «Come what may» av Nicole Kidman og Ewan McGregor med Maria Arredondo.