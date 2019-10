«Stjernekamp»-anmeldelser: Musikaler og duetter

Det står om finalebillett for Kim Rysstad, Bilal Saab og Sondre Mulongo Nystørm.

Alle de tre gjenværende deltagerne har vist gjennom konkurransen at de er gode sangere, så kveldens sjanger bør egentlig ikke by på så store problemer for noen av disse tre gutta. Derfor blir dette sannsynligvis utrolig jevnt.

NRKs anmelder Ragna Nordenborg triller terningen låt for låt.

MUSIKAL

1. Sondre Mulongo Nystrøm: «Ladies' Choice»

Fra: «Hairspray» av Marc Shaiman og Scott Wittman (2007).

Den ellers så beskjedene Sondre framfører låten kult og overbevisende, rent musikalsk. Men han er mer blid enn en pikenes Jens. Han skal være «the womanizer» slik man ser rollen i filmen, men der har han litt å gå på.

Terningkast: 4

Fra «Hairspray» Du trenger javascript for å se video. Fra «Hairspray»

2. Bilal Saab: «A million Dreams»

Fra «The Greatest Showman», av Benji Pasek and Justin Paul (2017).

Bilal har denne vakre låta under huden. Også han har en perfekt framføring rent musikalsk. Men han treffer likevel ikke helt når det kommer til musicalsjangeren. Han har mer å gå på når det kommer til formidling, ikke nok teater for denne anmelderen.

Terningkast: 3

Fra «The Greatest Showman» Du trenger javascript for å se video. Fra «The Greatest Showman»

3. Kim Rysstad: «The music of the night»

Fra: «The phantom of the opera» av Charles Hart og Andrew Lloyd Webber (1986)

Skal man være musikalartist på ekte må man være skapt for å kunne formidle de store følelsene. Her savner jeg det desperate fantomet, men det tar seg opp. Sangteknisk er det ingenting å klage på hos Kim.

Terningkast: 4

Fra «The Phantom of the Opera» Du trenger javascript for å se video. Fra «The Phantom of the Opera»

Oppsummering:

Etter musikaleninnslagene mangler de store høydepunktene. Håper virkelig det tar seg opp til duettene. Ellers er jeg redd deltagerne får konkurranse fra sine sangpartnere.