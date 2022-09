Sondre Justad om Pride-markeringa: – Vil ta tilbake dagen

– Eg ville bort med halvsanningane eg hadde forheldt meg til.

Den populære songaren frå Henningsvær har i fleire år toppa hitlistene med låtar som handlar om sårbare, fine og vanskelege ting i livet.

I vår bestemte han seg for å vere totalt ærleg med seg sjølv. På sosiale medium fortalde han at han hadde fått seg kjærast. Ein gutekjærast.

Prosessen om å seie det høgt til seg sjølv og fansen var vanskeleg.

– Det gjekk grøsningar i kroppen, men eg landa ein tekst eg kunne stå for.

– Eg hadde sjukt høg puls, var klam under armane mens eg sat med kjærasten. Så trykka eg publiser, seier han til Lindmo der han er gjest i kveld.

God gjerning

Justad fortel at han kjente på ein enorm lette over at han ikkje lenger hadde noko å skjule.

– Det var som om eg hadde gjort ei god gjerning overfor meg sjølv og i beste fall hjelpt andre som trengde å høyre det, understrekar han.

I sommar gleda han seg til å feire Oslo Pride, men det som skulle vere hovudstadens største feiring av skeiv kjærleik og mangfald enda i tårar.

Påverka av hendinga

Natt til 25. juni vart to personar drepne og fleire skada etter skytinga ved Per på hjørnet og London Pub. Sistnemnde er kjent for å vere ein samlingsstad for homofile.

Justad var på veg frå Trondheim til Oslo den natta. Han brukte reisevegen til å sende meldingar til venar og kjenningar for å sjekke at dei var i tryggleik.

Sondre Justad var Neonfestivalen i sommar og reiste heim til Oslo den natta angrepet skjedde. Foto: Morten Skogly / NRK P3

– Eg kjente det sterkare på kroppen enn eg hadde trudd at eg skulle. Til å ikkje ha vore der, meiner eg. Eg vart veldig påverka av hendinga, innrømmer artisten.

Vanskelegare å vere homofil

Bård Nylund er tidlegare leiar i det som nå heiter foreininga FRI. Han var blant dei som opplevde angrepet på nært hald.

Nylund stod utanfor London pub og tok ein røyk i det smella kom. Han vart vitne til skot og at gjerningsmannen vart overmanna til slutt.

Han trur at det har det blitt vanskelegare å vere skeiv i Noreg etter angrepet.

– For nokre har redselen bite seg fast, seier Nylund.

Han peiker på at rettane for homofile er godt fundamentert i den norske folkesjela, men:

– Eg trur angrepet kan ha hatt påverknad for skeiv livsutfolding. Eg gjer i større grad vurderingar nå enn tidlegare på om eg kan leie kjærasten min på gata, fortel han.

Bård Nylund, ei tydeleg stemme i homokampen i mange år, opplevde angrepet i Oslo 25. juni på nært hald. Foto: Astrid Hernholm / NRK

På laurdag blir Pride markert med regnbogetog i forbindelse med angrepet.

– Omgitt av kjærleik

Både Nylund og Justad skal dit.

– Eg har lyst til å ta tilbake dagen, og vere omgitt av kjærleik ein heil dag, seier Justad.

Nylund håpar at flest mogleg kjem.

– Eit samfunn må ta vare på minoritetane sine. Det må vere alle sitt ansvar, understrekar han.

