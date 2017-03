– Nå har vi nådd eit punkt kor vi ikkje lenger kan sitte og ikkje seie noko, nå står vi saman alle saman. seier operasongar og tillitsvalt Henrik Engelsviken.

PÅTROPPANDE: Annilese Miskimmon begynner som operasjef om fire månader. Foto: Den Norske Opera & Ballett

Om fire månader begynner irsk-britiske Annilese Miskimmon som ny operasjef ved Den Norske Opera og ballet i Oslo. Alt nå har ho klart å hisse på seg songsolistane, fordi ho ønskjer å slutte med faste tilsettingar.

Bryt tausheita

Songarane seier dei har vore lojale mot leiinga i alle år trass mange interne konfliktar, men har nå valt å bryte tausheita med ei protestside på Facebook.

Henrik Engelsviken er operasongar og tillitsvalt ved Den Norske Opera og Ballett. Fredag kveld var han med å opprette facebooksida «Pensjonsranet på Operaen».

Facebook-sida er ein protest mot si eiga leiing, som dei tilsette meiner øydelegg Norges største og dyraste kulturinstitusjon frå innsida.

OPPRØRTE: Operasolist og tillitsvalt Henrik Engelsviken er blant dei som står bak Facebook-protesten. Foto: Bjørn Sigurdsøn / NTB scanpix

– Vi er veldig opprørte. Vi er redde for framtida, ikkje nødvendigvis for oss sjølve, men for neste operagenerasjon av talent og songarar, seier Engelsviken.

To år er gått sidan konfliktane rundt den avtroppande operasjefen, Per Boye Hansen, blei så store at han ikkje fekk fornya åremålet sitt.

Nå er det arvtakaren Annilese Miskimmon sin tur til å hisse på seg operasolistane.

– Tidlegare har Miskimmon skrytt av den norske modellen og korleis vi løyser ting her. Ho har snakka om kor mykje ho gler seg til å begynne å jobbe på ein slik stad, for så i den neste augneblinken å gå inn å bryte arbeidsmiljøloven, seier Engelsviken.

– Ulovleg

Det handlar om kor mange fast tilsette songsolistar operaen skal ha. Avtalen seier 15, men for eit år sidan trygla leiinga dei tilsette om at det berre skulle vere 10 i eitt år, for å spare pengar. Dette gjekk solistane med på, i god tru om at dei igjen ville bli femten i 2017. Men så fekk dei ny operasjef.

– Før ho har tiltredt sender ho ut ein mail med klar beskjed om at ho ikkje lenger vil tilsette fast.

– Trur du det er ulovleg?

– Det er ulovleg når dei ikkje har ein særavtale med oss, seier Engelsviken.

KUNSTNARISKE OMSYN: Administrerande direktør Nils Are Lysø støtter Miskimmon. Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

NRK har ikkje klart å kome i kontakt med Miskimmon, derfor er det administrerande direktør Nils Are Lysø som svarer på kritikken.

– Vårt ønske om å gå over til åremålskontraktar framfor livslange kontraktar er av kunstneriske omsyn.

– Kva er fordelen med slike midlertidige kontraktar slik de ser det?

– Vi trur vi får ei betre løysning over tid med ein miks av lengre og kortare åremålskontraktar, men dette føreset at vi får ein ny avtale med våre solistar, seier Lysø.