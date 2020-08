Slik stemmer du i Stjernekamp

I årets Stjernekamp stemmer du via nrk.no/stem og SMS.

Det vil ikke være mulig å stemme før programleder Kåre Magnus gir beskjed om at avstemningen begynner. Han vil også varsle når avstemningen avsluttes.

Vinduet for når du kan stemme på artistene er det samme enten du stemmer på nett eller på SMS. Hver stemme teller likt.

Hvordan stemmer man på nrk.no/stem?

Det er mulig å avlegge tre gratis stemmer ved å gå inn på nrk.no/stem.

For å gjøre stemmeavgivningen på nett sikker, må vi knytte hver stemme til en egen NRK-bruker. Derfor må du logge deg inn hos NRK. Dersom du ikke allerede har en NRK-bruker må du opprette en bruker først, dette er helt gratis.

Når du er innlogget vil du få en liste over årets artister som du kan stemme på.

Alle stemmer som er avgitt innenfor avstemningsvinduet teller likt. En nettstemme teller like mye som én SMS-stemme.

Hvordan stemmer jeg på SMS?

Du stemmer ved å sende deltakernummeret på din(e) favoritt(er) på SMS til 26600. Det koster kr 3,- pr melding (pluss eventuell kostnad for å sende SMS, avhengig av ditt abonnement).

Merk at dersom man ikke får kvittering etter du har sendt SMS, så betyr ikke det at stemmene ikke har nådd frem. Ved stor pågang, kan det skje at kvitteringsmeldingen «Takk for at du stemte» kommer forsinket eller uteblir.