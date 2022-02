Før jul kunne det norske kinopublikummet se et fiktivt oljeplattformdrama i filmen «Nordsjøen». Nå står historier med utgangspunkt i den ekte tragedien for tur.

Søndag kommer den første skildringen av Alexander L. Kielland-ulykken i en dramaserie.

– Mange har hørt om Kielland-ulykken, men kjenner ikke omfanget og størrelsen. Det håper jeg at vi kan bidra til å endre på, forteller «Lykkeland»-produsent Synnøve Hørsdal.

27. mars i 1980 døde 123 mennesker da boligplattformen mistet ett av sine fem ben og kantret i uværet som herjet.

Serieskaperne har brukt lang tid på fortellingene til kjente «Lykkeland»-karakter som Rein, Christian og Anna, og hvordan deres fiktive liv skal settes inn i en ekte ulykke.

– Det viktigste for oss er at episodene gir en forståelse av hvor enorm denne tragedien var, og konsekvensene av den. Vi har vært veldig opptatt av å gjøre det på en respektfull måte, forklarer Hørsdal.

En vond og kontroversiell tragedie

Kielland-ulykken har vært et åpent sår i norsk historie helt siden plattformen veltet i Nordsjøen for over 40 år siden.

Tunge begreper som granskingskommisjon, riksrevisjon og gjenopptakelse har preget nyhetene om Kielland. I sentrum ligger vanskelige spørsmål om skyld og årsak.

Mange har pekt på en sprekk i foten som ble revet av. Hvordan sprekken oppstod blir fortsatt debattert. Det er heller ikke det eneste spørsmålet i Kielland-saken som fortsatt skaper splid.

Les mer om sakens kjerne her:

Kielland-ulykken: Kontroversiell, viktig – og vanskelig Foto: Bjørn Sigurdsøn / SCANPIX Ekspandér faktaboks Det ble tidlig identifisert et tretthetsbrudd i forbindelse med en sveisejobb på foten som knakk av. Granskingen i Norge mente dette var en konstruksjonsfeil, og la skylda på det franske verftet som laget plattformen. En fransk gransking mente derimot at årsaken var mer sammensatt. De trakk blant annet fram manglende vedlikehold og feil drift. Lite åpenhet rundt etterforskningen og hva oljeselskapene kjente til og ikke, har ført til mange kritiske spørsmål i ettertid. Fra overlevende, pårørende og de som kjente til plattformen. Driften, vedlikeholdet, sprekker og funn som pekte i retning av både eksplosjon og kollisjon, er noe av det som er belyst i media. Disse forklaringene ble avvist av den norske granskingen. I 2021 ble granskningen kritisert av Riksrevisjonen for svakheter i arbeidet, men de stilte seg bak hovedkonklusjonen. De anbefaler Stortinget om å ikke opprette en ny granskning, da de mener dette ikke vil gi nye svar. Kilder: NRK / Stavanger Aftenblad / UiS.no

At det ikke foreligger et uomtvistelig svar som utelukker andre årsaker til at det gikk så ille som det gikk, er grunnen til at mange berørte fortsatt sitter igjen med spørsmål rundt hva som egentlig skjedde.

Og hvorfor.

– Et godt tidspunkt å fortelle historier om Kielland

At ulykken fortsatt er gjenstand for mange teorier, kan være noe av forklaringen på hvorfor den ikke er blitt dramatisert i serier eller film tidligere.

I «Lykkeland» har serieskaperne tatt et bevisst valg om å styre unna de ulike teoriene.

– Vår historie handler ikke om bakenforliggende årsaker eller å bevise en teori. Vårt fokus er hendelsesforløpet og hvordan ulykken påvirket samfunnet vårt, sier Synnøve Hørsdal.

– Vi ønsker å vise hvordan det var å være på Alexander Kielland.

Søndag avsluttes Lykkeland med to episoder som viser den første store dramatiseringen av Alexander Kielland-ulykken. Foto: NRK / Maipo Film

I tillegg til sesongavslutning i «Lykkeland», er ulykken også aktuell i forbindelse med TV 2s dokumentarserie «Katastrofen Kielland». Frem i tid er det også planer om en kinofilm om Alexander Kielland, som Dagsavisen meldte i fjor.

«Lykkelands» manusforfatter Mette Bølstad mener det er et godt tidspunkt å fortelle om denne historien.

– De unge på den tiden vil huske tilbake til ulykken i 1980, mens de som er på den alderen i dag vil få en fortelling om besteforeldrene, som mange kanskje ikke har forstått før. Det er en nær og viktig historie, sier hun.

Pårørende: – Sterke følelser satt i sving

123 liv gikk bort i Nordsjøen. De druknet, frøs i hjel eller ble truffet av tunge gjenstander. Lykkelands serieskapere forteller at de ikke ønsker å brette ut disse lidelsene på TV-skjermen.

– I stedet for å gå stort og vise alt som skjer, har vi valgt lite og tett på. Den beste måten å formidle smerte, håp og omfanget av ulykken, er gjennom karakterer publikum kjenner godt, forteller Mette Bølstad.

Produksjonsselskapet har vært i dialog med pårørende og overlevende i forbindelse med sesongavslutningen. Odd Kristian Reme, som mistet en bror på Alexander Kielland, er spent på hvordan ulykken blir skildret i «Lykkeland».

– De som ble rammet vil selvsagt reagere ulikt på en slik dramatisering 40 år etter ulykken. Det er sterke følelser som vil bli satt i sving, særlig når det gjelder dødsfall som blir skildret. For mange handler dette om en far, onkel eller ektemann.

Reme er leder for Kielland-nettverket, som i flere tiår kjempet for å få svar. Selv om Riksrevisjonen ikke anbefaler ny gransking, pågår denne kampen fortsatt.

– Selv om det er følelsesmessig tøft, er jeg først og fremst glad for at det blir satt søkelys på det som skjedde. Det er noe både Lykkeland og TV 2s dokumentarserie bidrar til.