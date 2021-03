Riksrevisjonen offentliggjorde tirsdag klokken 11 undersøkelsen sin om hvordan myndighetene ivaretok ansvaret sitt i forbindelse med Alexander Kielland-ulykken.

I konklusjonen skriver de at det ikke er grunnlag for å gjennomføre en ny gransking av ulykken. Rapporten slår også fast at myndighetene sviktet de overlevende.

Dette konkluderer rapporten med:

Det er ikke grunnlag for å gjennomføre en ny gransking av Alexander L. Kielland-ulykken.

Myndighetene gjorde en grundig jobb med å klargjøre årsakene til ulykken, men enkelte svakheter kan ha bidratt til å svekke tilliten til granskingen.

Ansvarsforholdene rundt ulykken ble ikke fullstendig kartlagt.

Myndighetene har fulgt opp anbefalingene fra granskingen.

De etterlatte fikk ikke oppfølging, og oppfølgingen av de overlevende var ikke god nok.

Hele boligplattformen veltet. På bilde ser en de fire benene som stikker opp fra havoverflaten. Foto: Erik Thorberg / NTB

– Ikke grunnlag for ny gransking

– Jeg er veldig glad for at de i så klare ordelag kritiserer deler av granskingen og myndighetenes håndtering etter ulykken, sier Odd Kristian Reme, som er styrelederleder i Kielland-nettverket. Han mistet selv broren sin i ulykken.

Likevel er han uenig avgjørelsen om å ikke anbefale en ny gransking.

Ifølge rapporten har 82 prosent av de overlevende og 64 prosent av de etterlatte liten eller ingen tillit til granskingen. Men Riksrevisjonen vil ikke ha en ny gransking av ulykken.

– Selv om vi har funnet noen svakheter i granskingen, er ikke disse betydelige nok til å trekke granskingskommisjonens hovedkonklusjon om årsaken til ulykken i tvil, skriver de.

De understreker at de har forståelse for at det er viktig å få svar på spørsmål etter ulykken.

– Riksrevisjonen vurderer at det er lite sannsynlig at en ny gransking vil kunne frambringe vesentlig ny informasjon om årsakene til ulykken. Undersøkelsen viser at store deler av det tekniske bevismaterialet er borte, står det videre i rapporten.

Verste industriulykke i Norge

Det var om kvelden den 27. mars 1980 boligplattformen Alexander Kielland kantret på Ekofiskfeltet i Nordsjøen. 123 personer mistet livet i ulykken. 89 personer ble reddet.

Ulykken regnes som den største industrielle tragedien som har rammet Norge.

Fakta om Alexander Kielland-ulykken Ekspandér faktaboks * Torsdag 27. mars 1980, klokken 18.33: D-skaftet på Alexander Kielland blir revet løs. Etter få sekunder begynner plattformen å få slagside. * 18.35: SOS-signaler sendes ut. * 18.45: Plattformen har kantret. Ingen vet hvor mange som er reddet. * 19.05: Redningssentralen for Sør-Norge slår katastrofealarm. Første redningshelikopter forlater Sola 20 minutter senere. * 20.05: Ulykken meldes over radio og TV. * 22.00: En livbåt med 23 personer blir funnet. Halvannen time senere kommer flere meldinger om livbåter som er funnet. * 24.00: De første døde er funnet. Regjeringsmedlemmer kommer sammen. * 00.30: Tåke gjør det umulig for helikoptrene å fortsette letingen. * 04.10: De første 16 overlevende kommer til Sola. * 08.20: En flåte med 30 overlevende blir funnet. * 15.00: Phillips melder at det trolig var 228 om bord på plattformen. * 123 mennesker omkom da plattformen Alexander Kielland kantret.

I løpet av de 41 årene som er gått, har det vært gjort flere forsøk på å slå fast årsaken til ulykken. Det finnes flere alternative forklaringer på ulykken.

I 1981 konkluderte en ulykkeskommisjon med at plattformen kantret på grunn av et utmattingsbrudd i et støttestag til et av beina. Dette skal ha skjedd på grunn av en mangelfull sveis.

Mener myndighetene sviktet

Riksrevisjonen mener de etterlatte ikke fikk noen form for oppfølging. Og de overlevende fikk en mangelfull oppfølging.

I 1980 var det Sosialdepartementet som hadde det overordnede ansvaret for helsetjenester i Norge.

– Riksrevisjonen mener det er alvorlig at Sosialdepartementet valgte å ikke sørge for oppfølging av de etterlatte etter Alexander L. Kielland-ulykken. Gjennom det medisinske fagmiljøet var departementet godt kjent med at de etterlatte hadde behov for oppfølging, står det i rapporten.

De etterlatte fikk lite informasjon etter ulykken. Noen opplevde til og med å få dødsbudskapet gjennom media.

Store forventninger til nye undersøkelser

En av dem som har vært med å kaste nytt lys over ulykken er journalist i Stavanger Aftenblad, Tommas Torgersen Skretting.

Skretting har skrevet boken «Alexander Kielland-ulykken – tragedien, spillet og hemmelighetene som kunne ha veltet en oljenasjon», der han åpner for at menneskelige feil kan ha spilt en rolle. Dette i motsetning til granskingsrapporten, som konkluderte med at feil på konstruksjonen var årsaken.

Skretting har vært svært spent på hva som vil komme fra Riksrevisjonen.

– Jeg håper at det vil komme svar og forklaringer som de direkte involverte kan slå seg til ro med. Da må en kanskje gå litt brutalt til verks, med å plassere ansvar der en mener det hører hjemme, sa han til NRK timer før offentliggjøring av rapporten.

Aftenblad-journalist Tommas Torgersen Skretting har i flere år jobbet tett med Alexander Kielland-ulykken. Foto: Kaj Hjertenes / NRK

– Tydelige økonomiske motiv

Det er spesielt de overlevende og etterlatte han har i tankene, når han snakker om en tydelig plassering av ansvar.

– Etter hvert som jeg har dykket ned i dette har jeg sett litt for tydelige økonomiske motiv på alle bauger og kanter. Noe som ikke samsvarer helt med den allmenne rettsoppfattelsen som er å komme til bunns i saken, og finne et svar som folk kan leve med etterpå, sier Skretting.