Skuespillerforbundet og Filmforbundet: – Arbeides uten kontrakter i film- og TV-bransjen

– Filmforbundet er kjent med at det i bransjen forekommer tilfeller hvor kontrakt ikke skrives, sier forbundsadvokat i Norsk Filmforbund, Bjørn Alexander Brem.

Han representerer forbundet som de fleste arbeidstakerne i film- og TV-bransjen i Norge er organisert gjennom. Utenom skuespillerne, som ofte er organisert gjennom Skuespillerforbundet:

– Ja, det forekommer at det arbeides uten kontrakt i bransjen, sier også forbundsleder i Skuespillerforbundet, Knut Alfsen.

Begge forbundene oppfordrer sine medlemmer til å skrive kontrakter når avtaler gjøres.

– Jo tidligere man kan inngå en detaljert kontrakt, jo bedre er det, sier Alfsen.

Saksøker produksjonsselskap

Forrige uke fortalte NRK om lyddesigner Christian Schaanning som saksøker produksjonsselskapet Atlantic Crossing Productions, et selskap opprettet av Cinenord Drama i forbindelse med TV-produksjonen «Atlantic Crossing».

Christian Schaanning har hatt ansvaret for lyden på flere av Norges største filmer, som «Bølgen» og «Kongens nei». Han har vunnet flere Amanda-priser. Foto: Privat

Selskapet hans FilmBling saksøker selskapet Atlantic Crossing Productions for nærmere to millioner kroner.

Schaanning mener han og selskapet hadde en avtale om at han skulle ha ansvaret for lydmiksen ved produksjonen. Selskapet mener de ikke hadde en avtale. Schaanning og selskapet skrev aldri en kontrakt.

Christian Schaanning er medlem av Norsk Filmforbund, men saken føres ikke av dem.

– Useriøst

– Det at man ikke skriver kontrakt vil jeg påstå er høyst uvanlig, sier Stian Langgaard-Nielsen, juridisk fagsjef i Virke Produsentforeningen.

Stian Langgaard-Nielsen er advokat i Virke. Foto: Stian Schioldborg

Virke Produsentforeningen representerer arbeidsgiverne i film- og TV-bransjen, altså de fleste produksjonsselskapene i Norge.

Langgaard-Nielsen understreker at han uttaler seg på generelt grunnlag når han sier at det er svært uheldig å ikke skrive kontrakt:

– Ja, det vil jeg beskrive som nokså useriøst, og det er ikke noe vi råder våre medlemmer til, sier han.

Hvem har ansvaret?

Brem i Filmforbundet sier at det følger av arbeidsmiljøloven at arbeidsgiveren har ansvaret for at det foreligger kontrakt når man er midlertidig eller fast ansatt arbeidstaker.

– Hvis du jobber for egen regning og risiko og er selvstendig næringsdrivende så er kontrakten begge parters ansvar. Om det ikke foreligger kontrakt, blir det så et spørsmål hvorvidt det kan bevises at det likevel er inngått en avtale, altså at det foreligger et tilbud og en aksept, sier Brem.

Langgaard-Nielsen i Virke Produsentforeningen sier følgende:

– Jeg er enig i at når to selskaper lager avtale seg i mellom er begge ansvarlig for at avtalen gjøres skriftlig – og det bør være i begge parters interesse at avtalen gjøres skriftlig.