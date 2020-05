Produksjonsselskapet som er meldt til Arbeidstilsynet kjenner seg ikke igjen i anklagene

– Mitt inntrykk er at produksjonen forløp veldig bra, og kjernestaben har via tillitsvalgt meldt tilbake at de er fornøyde med produksjonen og oss som arbeidsgiver. De kjenner seg ikke igjen i det bildet som nå har blitt tegnet i media, sier produsent og eier av produksjonsselskapet Cinenord, Silje Hopland Eik.

NRK har vært i kontakt med en av de tillitsvalgte, Eli Jones, som bekrefter at hun ikke har mottatt noen klager.

Det norske monarkiets historie

Norsk Filmforbund har, etter en rekke henvendelser fra film- og TV-arbeidere om arbeidsforholdene ved produksjonen «Atlantic Crossing», varslet Arbeidstilsynet.

«Atlantic Crossing» er en ny norsk TV-serie om deler av historien til den norske kongefamilien. Serien skal sendes på NRK i 2021, men det er selskapet Cinenord som lager serien.

NRK kjenner til at varselet fra Filmforbundet blant annet skal dreie seg om arbeidsforhold, arbeidstid og manglende betaling eller tilbakebetaling.

Kommunikasjonsrådgiver i Arbeidstilsynet, Per Olav Hernes, bekrefter til NRK at dette nå er en sak hos dem.

– Overraskende

Hopland Eik syntes det er merkelig at hun hører om dette såpass lenge etter innspillingen ble avsluttet.

– Det er overraskende at det dukker opp noe nå, snart et år etter innspillingen, ettersom det ikke har blitt rapportert noe tidligere, verken til tillitsvalgte eller verneombud, sier hun.

Elisabeth O. Sjaastad er leder i Norsk Filmforbund. Foto: Gisle Bjørneby / Gisle Bjørneby

Forbundsleder i Norsk Filmforbund, Elisabeth O. Sjaastad sier dette om varselet:

– Det dreier seg om et varsel fra flere personer. Utover det ønsker jeg ikke å kommentere dette. Nå er det Arbeidstilsynet som skal vurdere om det har foregått noe som er kritikkverdig.

Frykter identifisering

– Vi er svært opptatt av å være en god arbeidsplass og vi vil gjerne forbedre oss hvis det er noe som burde vært gjort annerledes, sier Eik i Cinenord.

– Hvordan vil dere følge dette opp hvis det er begått feil?

– Vi må først få vite hva det er det er blitt klaget på. Det er leit at vi ikke fikk mulighet til å ta tak i dette mens det pågikk, i åpen dialog med dem det gjelder, sier hun.

Silje Hopland Eik har produsert kjente tv-serier og filmer, som «Wisting» og «Karsten og Petra». Foto: Cinenord

Cinenord har vært i kontakt med Filmforbundet og bedt om å få informasjon om hva varselet inneholder. Det har de ikke fått vite.

– De som har varslet til oss har ønsket å være anonyme. Og det er såpass små forhold i bransjen at det kan være mulig å identifisere dem som har varslet, noe som er i strid med hva varslerne ønsker, sier Sjaastad i Filmforbundet.

Det er andre gang i historien at Filmforbundet melder inn en produksjon til Arbeidstilsynet. Forrige gang dette skjedde var i forbindelse med innspillingen av tv-serien «Lilyhammer». Da fikk tilsynets endelige rapport konsekvenser for produksjonsselskapet som laget serien.