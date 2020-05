Saksøker produksjonsselskap for nærmere to millioner kroner

Christian Schaaning har hatt ansvaret for lyden på flere av Norges største filmer, som «Bølgen» og «Kongens nei». Han har vunnet flere Amanda-priser.

Nå krever selskapet hans FilmBling AS 1.950.000 kroner og omkostninger av Atlantic Crossing Productions AS, et selskap som Cinenord Drama AS har opprettet i forbindelse med tv-produksjonen «Atlantic Crossing».

Cinenords advokat Christian With i advokatfirmaet Bing Hodneland bekrefter til NRK at stevningen er mottatt.

Selskapet Cinenord er nylig meldt til Arbeidstilsynet i forbindelse med den samme produksjonen.

Schaaning mener han hadde en avtale med selskapet om å ha ansvaret for lydmiksen på tv-serien. Men produksjonsselskapet selv mener en avtale aldri ble inngått. Det ble aldri underskrevet en kontrakt.

Lydjobben ble utført av et annet selskap.

Mener en avtale ble gjort

Schaanings advokat, Per Conradi Andersen ved Kvale Avokatfirma DA, bekrefter at en stevning er sendt til Oslo tingrett.

– Det skjer fordi Atlantic Productions AS har vært konsekvent avvisende til at det har vært en avtale mellom dem og Christian Schaaning.

– Hvorfor mener dere at det finnes en avtale?

– Det er bekreftet på e-post og SMS at det finnes en avtale. Og han har fått beskjed om at han kan sende første avdrag for fakturaen basert på avtalen.

– Men hvorfor mener dere at det finnes en avtale når det ikke er underskrevet en kontrakt?

– En muntlig avtale er like bindende som en skriftlig. Den muntlige avtalen bekreftes av en del skriftlig materiale og partenes handlingsmønster etter at partene er inngått, sier Andersen.

Den kommende tv-serien «Atlantic Crossing» har internasjonale navn på rollelisten. Her er skuespillerne Sofia Helin og Kyle MacLachlan i rollene som kronprinsesse Märtha og president Roosevelt fra serien. Foto: Dusan Martincek / Cinenord/Beta Film/NRK

– Ble ikke enige

Produsent for «Atlantic Crossing» og eier av Cinenord, Silje Hopland Eik skriver disse svarene i en e-post til NRK:

– Christian Scaanning er en av Norges beste lyddesignere og fra et kreativt ståsted ønsket vi å samarbeide, men dessverre ble vi ikke enige om de kommersielle betingelsene for oppdraget.

– Christian Schaaning hevder dere hadde en avtale - hva mener dere?

– Vi gav Schaanning muligheten til å gi oss et bedre tilbud enn konkurrenten, men dette imøtekom han ikke, så dessverre ble det derfor ikke inngått en avtale med Schaannings firma. Vi hadde et budsjett å forholde oss til, med rammer vi ikke kunne gå utover, og dermed falt valget på en annen leverandør.

En e-post

3. desember 2018 får Schaaning en e-post fra produksjonsselskapet Cinenord. NRK har sett e-posten fra en ansatt i selskapet, der det står følgende:

«Jeg er glad for å høre at du nå er med på prosjektet, velkommen».

Schaaning mener e-posten, en lengre e-post-utveksling med Cinenord og samtalen han hevder å ha hatt med produsent Silje Hopland Eik over telefon er et bevis på at de nå har en avtale om at Schaaning skal ha ansvaret for den endelig lydmiksen på «Atlantic Crossing». Han takker ifølge ham selv nei til alle andre oppdrag i samme tidsrom.

Avtalen er, ifølge Schaaning, å få betalt en stor sum av Cinenord for jobben. Denne summen skulle, ifølge ham selv, dekke oppgradering av lydutstyr, hans egen lønn og betaling til underleverandører.

Men produksjonsselskapet selv mener de aldri hadde en avtale.

Få uker før produksjonen av serien skal starte, får Schaaning beskjed om at lydjobben er gitt til noen andre.

Silje Hopland Eik eier produksjonsselskapet Cinenord. Foto: Cinenord

– Schaaning mener at e-post-utvekslinger mellom han og Cinenord tilsa at dere hadde inngått en avtale, blant annet ble han ønsket «velkommen på prosjektet» i en e-post - er ikke det en indikasjon på at dere hadde en avtale?

– Det tror jeg henspeiler til at Scaanning gjorde lyden på en promo vi laget i starten av innspillingen på Atlantic Crossing, noe vi faktisk avtalte og gjennomførte i desember 2018, skriver Hopland Eik.

– Schaaning mener du og han hadde en telefonsamtale der dere ble enige om en sum og enige om at dere hadde en avtale - stemmer dette?

– Disse samtalene ligger tilbake i 2018, da vi forhandlet om å få til en avtale med Schaanings lydfirma, men tilbudet var ikke konkurransedyktig og valget falt derfor på en annen leverandør. Vi forsøkte da å få til at Schaaning kunne være med som lyddesigner på dette teamet, hvilket han avslo. Vi arbeider gjerne med Scaanning på andre produksjoner, vi har nye store tv-serier på trappene, det ble bare for dyrt for oss i denne runden.

– Hva skjer videre i denne prosessen for dere nå?

– Vi bekrefter at vi har mottatt stevningen og vil gjennomgå den med vår advokat.

– Synd at kontrakt må være underskrevet

Schaaning selv mener søkmålet er nødvendig for ham og selskapet hans.

– Dette har hatt store konsekvenser for meg og selskapet mitt rent økonomisk, sier han.

– Hvorfor skrev du ikke bare en kontrakt med dem?

– Fordi jeg mente vi hadde en avtale og det er vanlig praksis i bransjen å avtale muntlig eller på andre måter. Jeg syntes det er synd at en kontrakt må være underskrevet for at en avtale skal gjelde.