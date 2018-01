Skavlan beskyldes for sexistisk intervju

Sjefredaktør Irena Pozar i VeckoRevyn skriver at hun trodde Sarah Sjöström skulle prate om «svømming, det å være verdensmester og sånt».

KRITISERER SKAVLAN: Irena Pozar er sjefredaktør i VeckoRevyn. Foto: Cornelia Nordström/EXP/TT / EXPRESSEN

«I stedet kom store deler av intervjuet til å handle om hvor mye hun rydder, lager mat og om hun virkelig kan spise pizza og hamburgere», skriver hun i en kronikk med tittelen «Skavlans intervju med Sarah Sjöström er et sexistisk havari».

Pozar skriver videre at hun opplever intervjuet Fredrik Skavlan gjorde med Sjöström som sexistisk – kjønnsdiskriminerende.

Innleid hjelp

Pozar viser til at Skavlan i intervjuet ironiserer over Sjöströms innleide hjelp som både rydder og vasker i hjemmet hennes.

OL-GULL: Sarah Sjöström tok gull og satte verdensrekord under OL i Rio i 2016. Foto: Jessica Gow/TT / NTB scanpix

«Man skulle nesten tro at Skavlan er imot ryddehjelp i sin alminnelighet, men da skulle han vel ha stilt spørsmålet til flere enn én person», skriver hun.

Siden en annen av gjestene denne fredagskvelden er den kjente svenske skuespilleren Joel Kinnaman, er et av temaene trening og kroppspleie blant kjendiser.

Irena Pozar er kritisk til at Fredrik Skavlan spør om det er forskjell på å trene for å se sterk ut i en tv-serie og for å ta OL-, VM- og EM-gull i en verdenssport. Hun avslutter kronikken med å fastslå at det «ikke finnes grenser for mannen» – med henvisning til Skavlan.

– Fornøyd med intervjuet

Agenten til Sarah Sjöström, Daniel Wessfeldt, sier i et intervju med avisa Expressen at svømmestjernen var godt fornøyd med intervjuet, og at hun ikke reagerte på de temaene Fredrik Skavlan tok opp.

– Hun har sett det som er skrevet om intervjuet, men hun opplevde det ikke sånn. Hun mener intervjuet var trivelig, og at hun ble stilt litt uvanlige spørsmål. Hun har vært på Skavlan også tidligere, og da var det mye snakk om medaljer og rekorder. Nå var det litt utenfor boksen, men det synes hun var bare moro, sier Wessfeldt til avisen.

– Bli bedre kjent

Fredrik Skavlan er tirsdag opptatt med å forberede innspilling av ukens program i Stockholm.

– Fredrik har ikke mulighet til å uttale seg, så jeg svarer på redaksjonens vegne, sier hans prosjektredaktør for Skavlan i NRK, Aira Planting.

– Vi synes det er leit dersom programmet har skapt slike reaksjoner i Sverige. Her i Norge har vi ikke mottatt noen henvendelser knyttet til dette intervjuet. Målet med Skavlan er at vi skal bli bedre kjent med gjestene, også på et personlig plan. Det er det publikum setter pris på, sier Plantin.

– Vi synes Fredrik behandler sine gjester med respekt, uavhengig om de er menn eller kvinner, sier prosjektredaktøren.

«SKAVLAN»: Programleder Fredrik Skavlan har vunnet flere priser for sitt talkshow «Skavlan». Programmet har også vært gjenstand for kritikk i både Sverige og Norge. Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Tidligere kritisert

Det er ikke første gang Skavlan anklages for å fremstå sexistisk i intervjuer med kvinner.

Den norske journalisten, historikeren og skribenten Jon Hustad gikk i 2002 ut i tidsskriftet Samtiden og kritiserte ham for å objektivere og flørte med kvinnelige gjester i talkshowet «Først & sist».

Skavlan svarte den gang via produksjonsansvarlig Ellen Scheie:

– Dette er det latterligste jeg har hørt. De som kommer for å snakke med Fredrik gjør det fordi vi knytter dette opp mot aktuell saker. Han ser ikke på dem som objekter, sa Scheie til Aftenposten.

Skavlan har fått en rekke priser for sine programmer, blant annet norske Gullruten. I Sverige ble han i 2009 kåret til beste mannlige programleder og hans talkshow «Skavlan» fikk pris for beste underholdningsprogram.