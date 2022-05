– Y-blokka kunne vært reddet

Byantikvaren i Oslo mener at den varslede nedskaleringen av regjeringskvartalet viser at Y-blokka kunne vært reddet.

I revidert nasjonalbudsjett varsler regjeringen at de kutter ut to bygg og vurderer billigere løsninger for Ring 1 under kvartalet.

Den opprinnelige planen er å senke Ring 1 og Hammersborgtunnelen. Ifølge Statsbygg er dette umulig uten å rive Y-blokka.

Nå sier både MDG og Oslos byrådsleder Raymond Johansen at når staten først skal spare penger, kan de like gjerne droppe hele veien.

– Det er provoserende overfor oss som har påpekt dette i lang tid at man egentlig har revet Y-blokka uten at det var nødvendig, sier byantikvar Janne Wilberg.

Rivingen av bygningen med Picasso-relieffer utført av Carl Nesjar skjedde i fjor og var svært omstridt.