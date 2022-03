Sjakkekspert Heidi Røneid har heimen full av duer

BBC betaler "betydelig sum" til prinsesse Dianas tidligere sektretær

BBC opplyser torsdag at de gjennom et forlik har betalt en «betydelig sum» og unnskyldt seg overfor prinsesse Dianas tidligere personlige sekretær, melder NTB.

Bakgrunnen er et intervju fra 1995, hvor journalisten skal ha tydd til bedrag for å få prinsessen til å stille.

I det famøse intervjuet forteller prinsesse Diana åpent om problemer i ekteskapet med prins Charles, innrømmer utroskap og beskriver Charles' affære med Camilla Parker Bowles.

Jephson, som var Dianas personlige sekretær fra 1988 til 1996, har sagt at intervjueren Martin Bashir «forførte og svek» henne til å stille på intervjuet.

En granskningsrapport som ble lagt fram i fjor, konkluderte med at Bashir brukte falske dokumenter for å lure prinsesse Diana til å stille opp i intervjuet, ved å overbevise henne om at hennes indre sirkel fikk betalt for å spionere på henne.

BBC skal ifølge rapporten ha holdt forholdene skjult i 25 år. Bashir har sagt at han angrer på fremgangsmåten og beklaget i fjor overfor Dianas sønner, prinsene William og Harry.

Jephson sier han vil donere hele erstatningssummen til et barnehospits.