Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks Regjeringen vil endre ekteskapsloven for å forby ekteskap mellom søskenbarn og andre nære slektninger.

Lovendringen er begrunnet med å redusere helserisiko hos barn født av nære slektninger.

Regjeringen foreslår også regler for å hindre at norske statsborgere drar til utlandet for å gifte seg med søskenbarn.

Forslaget vil ikke ha tilbakevirkende kraft for søskenbarn som allerede er gift.

Det foreslås en unntaksregel, der man kan søke om dispensasjon hvis det finnes sterke grunner til det.

Kritikere frykter at et forbud vil føre til stigmatisering av personer som allerede er gift med søskenbarnet sitt. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

Det er ikke forbudt å inngå ekteskap mellom søskenbarn i Norge i dag. Det ønsker regjeringen å gjøre noe med.

Nå sender barne – og familieminister Kjersti Toppe (Ap) og arbeids – og inkluderingsminister Tonje Brenna regjeringens forslag om å endre ekteskapsloven til Stortinget.

I tillegg til at det skal bli forbudt med ekteskap mellom fetter og kusine, gjelder lovendringen også ekteskap mellom andre nære slektninger, som mellom tante eller onkel og niese eller nevø.

– Det er begrunnet med at det skal redusere helserisiko hos barn, men det er også en konsekvens at det kan motvirke tvangsekteskap, som vi har vært opptatt av, sier Toppe.

– Helt sikkert blandet mottagelse

Allerede i 2020 fremmet Ap, Sp og Frp et anmodningsvedtak om å forby ekteskap mellom søskenbarn. Først i fjor ble regjeringens forslag sendt på høring, og flere organisasjoner har reagert på at det har tatt tid.

Nå vil regjeringen også innføre regler for å hindre at norske statsborgere drar til utlandet for å gifte seg med søskenbarn,

– For å hindre at forbudet omgås, foreslår regjeringen at ekteskap mellom nære slektninger etter utenlandsk rett ikke blir anerkjent i Norge, dersom en av partene har tilknytning til Norge når ekteskapet blir inngått, sier Toppe.

Det foreslås likevel en unntaksregel, der man kan søke om dispensasjon hvis det finnes sterke grunner til det.

Arbeids – og inkluderingsminister Tonje Brenna sier forslaget ikke skal ha tilbakevirkende kraft for søskenbarn som allerede er gift.

– Det viktige her er hensynet til barn født av foreldre som er i nær slekt, og det kulturelle aspektet. I Norge skal alle kunne leve frie og selvstendig liv, ta de valgene de ønsker, gifte seg med den de ønsker, sier Brenna.

Selv om søskenbarnekteskap tidligere var utbredt i blant andre pakistanske miljøer, viser tall fra FHI at omfanget har dalt vesentlig de siste årene (se faktaboks).

– Hvordan tror du dette blir tatt i mot i miljøer der det har vært ansett som greit å inngå ekteskap mellom søskebarn?

– Det er helt sikkert litt blandet mottagelse i de miljøene dette er mest aktuelt for. Så tenker jeg samtidig at det viktige er at unge gutter og jenter som føler seg presset, de får nå – med loven i hånd – en sterkere anledning til å si nei, dersom dette er en aktuell problemstilling for dem, sier Brenna.

Fakta om søskenbarnekteskap Ekspander/minimer faktaboks Inngifte, definert som nært slektskap mellom foreldre (tremenninger eller nærmere), er utbredt på verdensbasis, og vanlig i mange land i Nord-Afrika, Midtøsten og Vest-Asia.

I Norge var slike ekteskap relativt vanlig for inntil 150 år siden.

Det har lenge vært kjent at slektskap mellom foreldre øker sannsynligheten for sykdom hos barna, primært fordi foreldrene da er genetisk likere hverandre enn tilfeldige par, slik at risikoen for arvelige tilstander øker.

I perioden 2013 til 2017 var antall barn født av søskenbarnpar mellom 340 og 380 hvert år.

Blant foreldre med pakistansk bakgrunn (den største gruppen med søskenbarnekteskap) var det før århundreskiftet opptil 40–50 prosent forekomst av slike ekteskap i Norge.

I perioden 2010–17 var den på 24 prosent, mens andelen norskfødte av pakistanske foreldre som inngikk søskenbarnekteskap, var 17 prosent.

Tallene for andre minoriter som hyppig praktiserer søskenbarngifte (tyrkisk og marokkansk landbakgrunn) viser enda større reduksjon. Kilde: Folkehelseinstituttet. Helsemessige konsekvenser for barn når foreldrene er nære slektninger

– Grundig vurdering

FHI anslo i et notat fra i fjor at det årlig fødes omkring 350 barn av foreldre som er søskenbarn i Norge. Dette gjelder foreldre som er både etnisk norske, og utenlandske.

– Det har vært påpekt i høringsrunden at omfanget av søskenbarnekteskap er dalende. Hvorfor er det nødvendig med et forbud?

– Det har vært en veldig grundig vurdering. Vi har vurdert menneskerettslige forpliktelser, vi har vurdert retten til familieliv, men vi har kommet fram til at vi på grunn av helserisikoene for barn kan innføre dette forbudet, sier Toppe.

– Dette regulerer ikke om søskenbarn får barn sammen, uten å være gift?

– Dette er en endring i ekteskapsloven, så det er helt riktig at det ikke regulerer hvem som får barn, om man er samboere, og så videre. Men dette er et veldig tydelig signal og en regulering i ekteskapsloven med at det blir forbudt med ekteskap mellom fetter og kusine, og andre nære slektninger, sier Toppe.

Misdannelser

FHI har forsket på slektskap mellom foreldre, og kommet til at det er høyere sannsynlighet for spedbarnsdød og medfødte misdannelser hos barn som har foreldre som er i nær slekt, sammenlignet med andre barn.

Ifølge FHI er det en dobling av risiko, samtidig som sannsynligheten likevel er lav. Konklusjonen er at dette «ikke utgjør et folkehelseproblem».

– Det er fremdeles veldig viktig med økt kunnskap, og at vi får opp kompetansen. Likevel mener vi det er grunnlag for å innføre et lovforbud. Det vil også være et viktig signal ut, om at dette ikke er ønskelig og at vi har et lovforbud mot de i Norge, sier Toppe.

Vil motvirke tvang

Frp-stortingsrepresentant Per-Willy Amundsen uttalte til NRK i oktober at et forbud mot søskenbarnekteskap også vil være et godt integreringstiltak, «fordi søskenbarnekteskap ofte skjer i tilknytning til tvangsekteskap og arrangert ekteskap».

Fagekspert på etterforskning av æreskriminalitet ved Stovner Politistasjon, Jasmina Holten, sa til NRK i 2022 at politiet ser en klar sammenheng mellom tvangsekteskap og søskenbarnekteskap.

– Vi vet at i en del miljøer utsettes både gutter og jenter for press knyttet til både hvem de skal gifte seg med, og hvem de ikke skal gifte seg med. Der er også familien viktig. Det å ha et så tydelig lovforbud det er både viktig i lovens forstand, men også et tydelig signal fra Norge om at den type ekteskap ønsker vi ikke her, sier Brenna.

– Heksejakt

Til tross for anmodningsvedtaket fra 2020, var det først i juli i fjor at forslaget fra barne – og familiedepartementet ble sendt på høring.

Torunn Arntsen Sajjad er førsteamanuensis ved Høgskolen i Innlandet.

I fjor skrev Sajjad en kronikk sammen med to andre professorer, der de tok til orde for at søskenbarn bør få kunne gifte seg. Kronikkforfatterne har også skrevet et høringssvar til regjeringen.

Sajjad snakket med NRK før regjeringens forslag ble klart fredag. Hun sier hun frykter et forbudet vil føre til en heksejakt på personer som allerede er gift med søskenbarnet sitt i Norge.

Torunn Arntsen Sajjad er førsteamanuensis ved fakultet for helse – og sosialvitenskap ved Høgskolen i Innlandet, og har doktorgrad i genetisk veiledning av norskpakistanere. Foto: UiO

– Det finnes mennesker som er søskenbarn som ønsker å gifte seg med hverandre, fordi det er der de finner kjærligheten. De som allerede er gift på måten, og barna deres, kommer til å bli stigmatisert ytterligere når relasjonen kriminaliseres.

– Et av argumentene er at dette gjøres er for å unngå tvangsekteskap?

– Det er ettertrykkelig argumentert med at det handler om barns helse. Det er det viktigste i det høringsnotatet som departementet viser til. Det er ingen tydelig forskning som viser at et slikt forbud vil bidra til mindre sosial kontroll, sier Sajjad.

– Ikke et folkehelseproblem

I sin kronikk viser Sajjad til at de reelle tallene for hvor mange barn som fødes med misdannelser eller dør i spedbarnsalder etter søskenbarnekteskap er meget lave.

– Vi har påpekt at dette gjelder svært få barn, og dermed ikke er et folkehelseproblem. Det kan være en stor tragedie for dem som rammes, men antallet barn det gjelder er altfor lavt til at et forbud er et hensiktsmessig tiltak, sier Sajjad.

Sajjad mener departementet har lagt for stor vekt på FHI-forskning fra 90-tallet når de skal beskrive skadevirkningene, og i for liten grad har sett på et FHI-notat fra 2023 som viser at omfanget er synkende.

– Jeg har vært i kontakt med norskpakistanere som blir skrekkslagne når de oppdager at barnet har forelsket seg i et søskenbarn, og de har fulgt debatten i avisene. Da tror de at barnet kommer til å få misdannelser. Slik er det ikke.