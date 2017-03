Senterpartiet skreiv om Dagbladet-artikkel på Facebook

SINT: Politisk redaktør i Dagbladet, Geir Ramnefjell, liker ikke at Senterpartiet har endret innholdet på en Dagbladet-artikkel. Foto: Dagbladet

– Vi vinklet saken på at Arbeiderpartiet faller stort på en ny måling, med et sitat fra Jonas Gahr Støre om at «vi skal ligge høyere enn dette». Men da Senterpartiet la ut artikkelen saken vinklet de den om, sier Geir Ramnefjell, politisk redaktør i Dagbladet.

Når man deler en artikkel på Facebook er det noen ganger mulig å endre tittel, ingress og bilde. Dette gjorde Senterpartiet da de delte artikkelen fra Dagbladet.

Etter at Senterpartiet delte saken var den vinklet på at Senterpartiet fikk 11.4 prosent i samme måling, og at det var partiets beste måling på 20 år.

– Det er en fordreining Dagbladets innhold. Dette er å gripe inn i redigeringen av Dagbladets innhold, sier Ramnefjell, som reagerer kraftig på innblandingen.

– Det er rett og slett et grovt overtramp og noe som vi legger til grunn at seriøse politiske partier ligger unna. Hvis politikere skal tre inn i rollen som redaktører i norske medier, så har vi et alvorlig problem, sier Ramnefjell.

– Bør skamme seg

UHØRT: Etikkekspert Gunnar Bodahl-Johansen er kritisk til at politikere endrer journalistikk på Facebook. Foto: Jarl Fr. Erichsen / SCANPIX

– Dette er manipulering og en måte å forfalske en artikkel på, sier Gunnar Bodahl-Johansen, ekspert på presseetikk.

Han mener Senterpartiet har begått et grovt overtramp.

– Hvis Senterpartiet har tatt en Dagbladet-artikkel, vinklet den om slik de selv ville at oppslaget skulle være, så har de både stjålet artikkelen og forfalsket den. Da synes jeg at Senterpartiet bør skamme seg, sier Bodahl-Johansen til NRK.

Har skjedd før

Andre partier har redigert saker tidligere. I 2015 byttet Oslo Arbeiderparti tittelen på en Aftenposten-sak fra «– Eiendomsskatt er penger Oslo ikke trenger», til «– Gidder ikke å prioritere småbarnsforeldre i Oslo».

I 2016 byttet Venstre-politiker Guri Melby tittelen «Vil ha høyere gjerder rundt fem barnehager» til «Vil ha mer oslovakter og politi på Grünerløkka».

Både Arbeiderpartiet og Melby har sagt at redigeringene ikke skulle skjedd. Men i første omgang la ikke Senterpartiet seg på samme linje.

Beklager på Facebook

Facebook-redigeringen ble først plukket opp av Klassekampen-journalist Jens Kihl.

Tirsdag skreiv Lars Vangen, kommunikasjonsrådgiver i Senterpartiet, på Facebook-veggen til Kihl at partiet ikke har gjort noe galt i saken.

– Senterpartiet har ikke endret noe i saken, dette er en link til Dagbladet der alt er som de selv har skrevet det. Så har vi valgt å presentere den slik vi vil på vår Facebook-side, skriver Vangen.

Senterpartiet og Vangen fikk onsdag muligheter til å kommentere kritikken hos NRK. Det ønsker ikke partiet å gjøre, men skriver følgende i en SMS:

– Vi ønsker ikke til å bidra til å eskalere en debatt om dette. Vi er i et valgår og vil at debattene skal handle om politikk.

Torsdag velger nestleder i Senterpartiet, Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim, å beklage saken. Også det skjer på Kihls Facebook-vegg.

– Dette var selvsagt ikke bra, burde ikke skjedd, men feil skjer. Det lærer vi av, skriver Tvinnereim.