Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) presenterer hele det reviderte budsjettet på en pressekonferanse i formiddag.

Men enkelte av de viktigste tallene i budsjettet ble lagt fram nå klokken 8.

Der kommer det fram at regjeringen ser for seg en prisvekst på 3,9 prosent for inneværende år. Hvis avgiftsøkninger og energivarer holdes utenfor, anslås prisveksten til 4,3 prosent.

– Tallene i revidert nasjonalbudsjett viser at det ligger an til at folk får bedre råd i 2024, og at vi kommer til å ha lav ledighet og høye investeringer i norske bedrifter, sa Vedum da han i dag tidlig gjestet NRKs Politisk kvarter.

– Det vi gjør ekstra er en tung satsing på trygghet for deg og meg, på forsvar, politi og sykehus. Det må vi gjøre når verden er så røff som den er, sier Vedum.

Venter vekst

Han legger til at bruken av oljepenger vil ligge godt under den såkalte handlingsregelen, som er krittstreken politikerne har satt for seg selv for oljepengebruk.

Av nøkkeltallene fremgår det at bruken av oljepenger trappes opp fra 410 til knapt 419 milliarder kroner. Dette tilsvarer 2,7 prosent av verdien i fondet. Handlingsregelens grense er som kjent 3 prosent.

– Utviklingen i norsk økonomi har vært noe sterkere enn vi la til grunn i budsjettet i fjor høst, selv om renten virker innstrammende og inflasjonen har vært høy, skriver regjeringen i forslaget til revidert budsjett.

Utviklingen i arbeidsmarkedet trekkes fram som særlig god. Fra tredje kvartal 2021 til fjerde kvartal 2023 er det blitt 135.000 flere sysselsatte, de aller fleste i privat sektor.

Den registrerte ledigheten har holdt seg lav på 1,9 prosent av arbeidsstyrken siden august, sesongjustert.

Anslaget for ledigheten for 2024 sett under ett, er 2 prosent. Det er det samme som i statsbudsjettet som ble lagt fram i høst.

Prisveksten er på vei ned, konstaterer regjeringen.

– Med lavere prisvekst er det nå utsikter til at lønningene kan stige mer enn prisene. Det vil gi økt kjøpekraft i husholdningene og trolig bidra til at konsumet, og etter hvert også boliginvesteringene, tar seg opp, heter det i budsjettforslaget.

Samlet sett er det lagt til grunn en vekst i fastlandsøkonomien på 0,9 prosent i år.

Milliarddryss

Revidert nasjonalbudsjett er en oppdatering av budsjettet for 2024. Men regjeringen har allerede vært ute med flere milliardsatsinger.

Totalt summerer lekkasjene seg til godt over 20 milliarder kroner.

Overskriften på budsjettet er trygghet og sikkerhet. Derfor er det satt av 7 milliarder ekstra til både Ukraina-støtte og Forsvaret her hjemme. Det er relativt store summer i et revidert budsjett.

– Her er det noen tunge satsinger, men i helheten vil man se at dette er et veldig ansvarlig budsjett, med en trygg oljepengebruk som er godt under handlingsregelen, sier Vedum.

Samtidig var helseminister Jan Christian Vestre (Ap) i går ute med 2 milliarder ekstra til sykehusene i 2024.

Regjeringen har også funnet plass til noen hundre millioner til Gaza, skolebøker, politiet og tolletaten og privatskoler.

I dag blir det også klart hvor mye ekstra penger kommunene får neste år, altså i 2025. Kommunalminister Erling Sande (Sp) har varslet en økning på 6,4 milliarder i de såkalte frie inntektene.

Men justert for at kommunene blant annet må bruke mer penger på flere barnehageplasser – så er ikke økningen riktig så stor.

Her er lekkasjene fra budsjettet Ekspander/minimer faktaboks Den midlertidige arbeidsgiveravgiften for høye inntekter vil bli fjernet fra 1. januar 2025.

Forsvaret får 7 milliarder kroner ekstra, 2 milliarder kroner til å øke den operative evnen, 5 milliarder kroner til arbeidet med langtidsplanen.

Ukraina får 7 milliarder kroner ekstra, 6 milliarder til militær støtte, 1 milliard til den sivile delen av Nansenprogrammet.

Gaza-bistand økes fra 250 millioner kroner til 1 milliard kroner.

Regjeringen vil bruke 640 millioner kroner mer på drift og vedlikehold av riksveier.

Domstolsreformen: Fem tingretter blir gjenopprettet. Regjeringen vil også foreslå å lovfeste alle rettsstedene, slik at fremtidige endringer i domstolsstrukturen vil kreve flertall i Stortinget.

166 millioner kroner skal gå til å styrke domstolene, Spesialenheten for politisaker, Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker og rettshjelpsordningen.

Politiet får 635 millioner kroner til pensjonsutgifter, IT-drift og opprettholde bemanning. I tillegg settes det av 200–300 millioner kroner til å bekjempe gjengkriminalitet, skriver Aftenposten.

Skolebøker 300 millioner kroner for innkjøp av 1 million bøker.

100 millioner kroner til bevaring av gamle kirkebygg.

180 millioner til Heimevernet. 150 går til økt aktivitet, mens 30 går til klær og utstyr.

Tolletaten skal få 118 millioner kroner for å stanse innførsel av narkotika. I tillegg 60 millioner kroner ekstra til drift, ifølge VG.

Svalbard: 125 millioner kroner for å dekke opp økte strømutgifter. I tillegg 42 millioner kroner til investering i energiforsyningen.

Privatskolene kompenseres med 484 millioner kroner. Dette er en reversering av kutt som kom i budsjettet i fjor i forbindelse med vedtaket om en ny finansieringsmodell for friskoler, skriver Altinget. Endringen rammet kombinerte barne- og ungdomsskoler.

Handlingsplan for å øke deltakelse i kultur, idrett og friluftsliv. Regjeringen setter av 286 millioner kroner ekstra fra spillemidlene i 2024 til arbeidet. I tillegg settes det av 1,9 milliarder kroner til anlegg for idrett og fysisk aktivitet, noe som er 180 millioner kroner mer enn i fjor, skriver Altinget.

Kommunenes frie inntekter økes med 6,4 milliarder

2 milliarder kroner til helsetjenestene, blant annet for å få ned ventetiden på helsehjelp. Helse nord får 250 millioner kroner av potten. Av dette går 90 millioner kroner til å øke rekrutterings- og samhandlingstilskudd, mens Finnmarkssykehuset får 15 millioner for å styrke Klinikk Alta. Akuttilbudet i Narvik og Lofoten skal opprettholdes, og de får henholdsvis 80 millioner og 65 millioner kroner til dette.

Roseslottet i Oslo får 3 millioner kroner til å ta utstillingen ut på turné i hele landet i forbindelse med 80-årsjubileet for frigjøringen av Norge.

Pilotutdanningen i Bardufoss 7,5 millioner kroner, ifølge UiT.

Digitalt dødsbo 5,5 millioner kroner, ifølge VG.

Det Norske Teatret får 9 millioner kroner.

Dyrsku'n i Telemark 3 millioner kroner. Pengene skal gå til satsing på mat og tradisjoner.

Regjeringen foreslår å bevilge ytterligere 20 millioner kroner til nitrogenrensing i Oslofjorden. Fra før er det bevilget 32 millioner kroner, og det blir dermed 52 millioner kroner totalt. (Kilde: NTB)

Ikke flertall

Regjeringen, med Arbeiderpartiet og Senterpartiet, har imidlertid ikke flertall på Stortinget. SV har etter den rødgrønne valgseieren i 2021 vært fast budsjettpartner for regjeringen og sørget for flertall.

Dermed er det også denne gangen duket for forhandlinger om revidert nasjonalbudsjett i slutten av mai. En avtale må være på plass før sommeren.

SV har allerede varslet at partiet vil kreve økt barnetrygd for de eldste barna i forhandlingene med regjeringspartiene.

Samtidig vil SV innføre en egen elavgift for oljeselskapene som skal bidra til økt satsing på havvind.